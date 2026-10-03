Ông Trần Vũ Minh (SN 1996), con trai ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) vừa đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 7/10 đến 5/11/2026.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HPG hiện đang dừng ở mức 20.050 đồng/cp, giảm 15% từ đầu năm, vốn hóa tương ứng vào khoảng 171.000 tỷ đồng. Tạm tính tại mức thị giá HPG hiện tại, ông Trần Vũ Minh sẽ phải chi hơn nghìn tỷ cho thương vụ lần này. Nếu mua đủ số cổ phiếu đăng ký, ông Minh sẽ nâng sở hữu lên 280,65 triệu đơn vị (tỷ lệ 2,74% vốn).

Trước giao dịch, ông Trần Vũ Minh đang trực tiếp nắm giữ 230,65 triệu cổ phiếu HPG (tỷ lệ 2,73% vốn). Ước tính theo thị giá, số cổ phiếu HPG trong tay thiếu gia nhà Chủ tịch Hòa Phát vào khoảng 4.600 tỷ đồng.

Với con số này, ông Trần Vũ Minh đứng thứ 38 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, xếp trên cả Chủ tịch TCH Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch SACOMBANK Dương Công Minh, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy...

Cần phải lưu ý rằng, để có thể tiếp tục chi thêm khoảng nghìn tỷ mua cổ phiếu HPG thời gian tới, khối tài sản của con trai “vua thép” Trần Đình Long chắc chắn còn lớn hơn nhiều con số 4.600 tỷ đồng nói trên.

Không như nhiều thiếu gia nghìn tỷ khác, con trai của ông Trần Đình Long rất kín tiếng, thậm chí còn chưa từng lộ mặt trước truyền thông. Dư luận chỉ biết đến Trần Vũ Minh là con trai ông chủ Hòa Phát khi cá nhân này mua cổ phiếu HPG thuộc diện phải công bố thông tin.

Thực tế, đây không phải lần đầu ông Trần Vũ Minh đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu HPG. Lần gần nhất là vào tháng 4/2026, vị doanh nhân 30 tuổi cũng đã đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG nhưng sau đó chỉ mua thành công 33,29 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 66% khối lượng đăng ký.

Một thương vụ khác diễn ra vào năm 2023 khi ông Trần Đình Long và vợ là bà Vũ Thị Hiền đã bán thỏa thuận gần 43 triệu cổ phiếu HPG cho ông Trần Vũ Minh, với giá trị ước tính gần 900 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 3/2020, khi thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc do COVID-19, ông Trần Vũ Minh cũng đã chi khoảng 700 tỷ đồng để mua vào 40 triệu cổ phiếu HPG.

Ngoài việc nắm giữ cổ phiếu HPG, ông Trần Vũ Minh hiện không phải là lãnh đạo trong HĐQT hay Ban điều hành tại Hòa Phát. Điều này có vẻ khá phù hợp với quan điểm mà ông Trần Đình Long từng chia sẻ “Tôi rất ghét chuyện con ông cháu cha. Con tôi muốn làm cũng phải từ nhỏ mà lên, chứ không thể nghiễm nhiên ngồi ngay vào vị trí cao cấp”.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đặt kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu cao kỷ lục 210.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 42% so với năm trước. Cơ sở cho kế hoạch là mảng thép đạt được cột mốc mới, khi dự án Dung Quất 2 đã hoàn thành và có sản phẩm từ tháng 9/2025.

Trong một diễn biến liên quan, Hòa Phát mới đây đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về đề xuất dừng nghiên cứu Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Phú Yên. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 86.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 6 triệu tấn/năm, trong đó giai đoạn 1 đạt công suất 3 triệu tấn/năm.

Theo đề xuất, trường hợp UBND tỉnh thống nhất chủ trương không tiếp tục nghiên cứu dự án theo phương án hiện tại, Hòa Phát sẽ chuyển nguồn lực và định hướng phát triển sang các phương án có tính khả thi, linh hoạt và bền vững hơn. Thay vào đó, tập đoàn đề xuất tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển KCN Hòa Tâm - Giai đoạn 1, theo hướng đẩy mạnh kinh doanh hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp phù hợp.