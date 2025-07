Mới đây, fanpage Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng tải thông báo em hổ Ngộ Không đã qua đời do bạo bệnh sau 10 năm gắn bó. Vẫn biết, có nhiều chú hổ mất do ốm đau, bệnh tật thế nhưng lý do khiến nhiều người xót xa và thương cảm bởi Ngộ Không qua đời trong đúng ngày sinh nhật của mình.

Lời chia tay trong ngày sinh nhật Ngộ Không của fanpage Thảo Cầm Viên.

Trên fanpage Thảo Cầm Viên đã đăng tải bài viết chia tay Ngộ Không tới du khách.

"Lời chia tay trong ngày sinh nhật

Ngộ Không sinh ngày 8/7/2015, nhưng bài viết hôm nay không phải mừng sinh nhật 10 tuổi mà là lời tạm biệt 10 năm gắn bó của Ngộ Không cùng Thảo Cầm Viên.

Hổ trắng Bengal (Panthera tigris tigris) là kiểu hình của dạng đồng hợp tử gen lặn đột biến ở hổ bố và hổ mẹ. Điều này có nghĩa là:

- Hổ bố lông vàng x hổ mẹ lông vàng => con vàng hoặc trắng

- Hổ bố lông trắng x hổ mẹ lông vàng hoặc hổ bố lông vàng x hổ mẹ lông trắng => con vàng hoặc trắng

- Hổ bố lông trắng x hổ mẹ lông trắng => con trắng

Do đó để có được hổ con màu trắng không nhất thiết phải cho hổ giao phối cận huyết như người ta thường nghĩ mà chỉ cần biết được gen lặn của hổ bố, hổ mẹ có mang đột biến để ghép đôi.

Các trường hợp đồng hợp tử gen lặn đột biến phần nhiều đều gây ra những khiếm khuyết trên cơ thể, một số biểu hiện ra bên ngoài có thể thấy được hoặc không thấy được rõ ràng, gây ảnh hưởng đến chức năng của một số cơ quan trong cơ thể. Ở hổ Bengal trắng người ta ghi nhận các vấn đề về thị giác, thị lực kém, suy yếu miễn dịch, dị tật xương khớp, thận, thần kinh, nhạy cảm với ánh nắng… gây khó khăn trong việc tồn tại trong tự nhiên cũng như trong môi trường nuôi dưỡng có kiểm soát.





Ngộ Không được sinh vào ngày 8/7/2015 cùng với Bò Sữa và một anh trai khác. Anh trai mất sớm khi chưa tròn 6 tháng do dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa. Hổ mẹ không đủ sữa chăm 2 con cùng lúc nên Bò Sữa được tách ra nuôi bằng sữa công thức, Ngộ Không sống với mẹ. Sau này mẹ mất, Ngộ Không ở một mình.

Do sống cùng mẹ nên tính cách của Ngộ Không khác biệt hẳn với Bò Sữa. Ngộ Không chỉ hoạt bát, thân thiện với ba nuôi là người thường xuyên chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho mình. Ngộ Không tinh nghịch, vận động rất tốt, tập thể dục thường xuyên bằng cách cào móng vào những thân cây. Tất cả những thân cây trong chuồng đều có đầy dấu móng của chú. Để cuộc sống của Ngộ Không không nhàm chán, ba nuôi còn đặc biệt tạo ra các thử thách vận động, kích thích Ngộ Không liên tục thể hiện bản năng, sức mạnh của loài hổ.

Du khách đến tham quan vào giờ ăn của Ngộ Không sẽ thấy, khi thì chú đứng chồm hẳn trên hai chân sau để lấy thức ăn treo cao, khi phải trèo lên cây, khi thì kéo co với du khách để giành lấy phần thịt. Với sự tập luyện như vậy nên trong suốt thời gian sống tại Thảo Cầm Viên, Ngộ Không chỉ cần đến sự chăm sóc móng chân từ đội ngũ bác sĩ thú y một lần duy nhất, đó cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời của chú tại Thảo Cầm Viên.





Cách đây hơn 2 tuần, Ngộ Không bắt đầu có biểu hiện bệnh, từ chối tất cả các loại thức ăn được cung cấp, tiêu hóa ngày càng khó khăn. Nhưng hàng ngày Ngộ Không vẫn ra sân "làm việc", vẫn gắng gượng chào khách, cố tỏ vẻ là mình ổn như thể trấn an tất cả mọi người, mặc dù Thảo Cầm Viên đã phát đi thông báo rằng Ngộ Không không khỏe.

Đội ngũ bác sĩ thú y của Thảo Cầm Viên phối hợp cùng các chuyên gia được mời về hội chẩn, đã làm tất cả những gì tốt nhất cho Ngộ Không. Ba nuôi và các chú nuôi theo sát diễn biến sức khỏe, từng bước đi, hơi thở... của Ngộ Không.





Những ngày gần đây tưởng như Ngộ Không đã hồi phục, đã có thể tươi tỉnh dạo chơi quanh chuồng để ngắm nhìn du khách, đã ăn hết khẩu phần thức ăn được cung cấp trong ngày... Thảo Cầm Viên chuẩn bị chia sẻ niềm vui đến mọi người.

Vậy mà, điều không ai nghĩ đến lại bất ngờ xảy ra. Ngộ Không trở mệt rất nhanh trong đêm nhưng vẫn nằm yên, gắng gượng những nhịp thở yếu ớt để được gặp ba nuôi lần cuối. Ba nuôi như cũng có linh tính, đã vào ca làm sớm hơn vài tiếng. Khi nghe giọng ba nuôi gọi, Ngộ Không đã bình tâm hơn, hơi thở nhẹ nhàng hơn và chia tay chúng ta vào sáng sớm ngày 7/7/2025. Ngộ Không vừa tròn 10 tuổi.





Hổ vẫn luôn là hổ, Ngộ Không không hề tỏ vẻ yếu đuối, thống khổ do bạo bệnh, chú gắng gượng đến phút cuối, để cho ba nuôi và tập thể nhân viên Thảo Cầm Viên bớt lo lắng, không phải chia trí, chia sức để còn chăm lo cho những thành viên khác...

Hình ảnh Ngộ Không sẽ luôn là kỷ niệm khó quên, là một "thú viên" đáng yêu trong lòng du khách.

Tạm biệt Ngộ Không, một lần và mãi mãi!".

Ngay phía dưới bài đăng chia tay, hàng nghìn bình luận để lại lời buồn thương, xót xa chia tay Ngộ Không đáng yêu. Sở hữu vẻ mặt hiền lành, có phần ngô nghê, “khờ khờ” và tính cách thân thiện, mến người, Ngộ Không nhanh chóng được đông đảo du khách yêu mến.

- "Em về hành tinh hổ mạnh giỏi nghen! Yêu em lắm, mỗi lần mình tới đều may mắn được em đón tiếp rất nhiệt tình - đi qua đi lại, “cụng trán” chào hỏi. Chúc mừng sinh nhật em và… tạm biệt em!"

- "Mới gặp Ngộ Không vào tháng Tư, nay nghe tin em đi rồi buồn quá"

- "Trời, nhà mình tháng trước vào Sài Gòn chơi đi Thảo Cầm Viên, mấy bạn trẻ con nhà mình thích chú hổ trắng lắm, chụp ảnh quay video lia lịa, Ngộ Không thì cứ đi vòng quanh chào khách, nay nghe tin thương quá, kể cho bạn nhỏ nhà mình nghe tin chắc bạn buồn lắm"

- "Chào em, em đã sống hạnh phúc và chắc chắn không có gì hối tiếc, hi vọng em sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều nhiều nữa ở cuộc đời mới",...

Vậy là hành trình của Ngộ Không đã khép lại, mong rằng Ngộ Không sẽ trở về hành tinh hổ mạnh giỏi em nhé!