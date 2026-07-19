Nghiên cứu trên hơn 350.000 người tìm ra loại đồ uống giúp phòng ngừa xơ gan và ung thư gan

Cà phê từ lâu đã là thức uống quen thuộc với hàng triệu người Việt. Nghiên cứu mới của Đại học Khoa học Sức khỏe Cedars-Sinai (Mỹ) cho thấy thói quen uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ xơ gan, ung thư gan và tử vong do bệnh gan.

Để có được kết quả này, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sức khỏe của khoảng 355.000 người trưởng thành trong Dữ liệu Ngân hàng Sinh học Vương Quốc Anh. Những người tham gia được theo dõi trong 13 năm.

Bên cạnh thông tin về lượng cà phê tiêu thụ, các nhà khoa học còn xem xét ảnh chụp cộng hưởng từ gan và phân tích nồng độ một số protein trong máu.

Uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc xơ gan, ung thư gan

Uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc xơ gan, ung thư gan (Ảnh minh họa).

Theo kết quả được nhóm nghiên cứu công bố, những người uống từ 5 tách cà phê trở lên mỗi ngày có nguy cơ xơ gan thấp hơn gần 1/3 so với nhóm đối chứng.

Ở nhóm này, nguy cơ ung thư gan giảm gần một nửa, trong khi nguy cơ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến gan thấp hơn 42%.

Lợi ích cũng được ghi nhận ở những người chỉ uống từ 1-2 tách mỗi ngày. Tuy nhiên, mối liên hệ rõ nhất dường như xuất hiện ở mức khoảng 3-4 tách cà phê.

Xét nghiệm máu cho thấy những người uống cà phê có nhiều protein liên quan đến hoạt động khỏe mạnh của gan hơn. Đồng thời, lượng protein liên quan đến viêm và hình thành sẹo ở gan cũng thấp hơn. Nhóm này cũng ghi nhận lượng mỡ và sắt trong gan thấp hơn.

"Những phát hiện của chúng tôi ủng hộ việc uống cà phê ở mức vừa phải đối với những người vốn đã yêu thích thức uống này và cơ thể dung nạp tốt" , tiến sĩ Ju Dong Yang, Giám đốc y khoa Chương trình Ung thư gan tại Đại học Khoa học Sức khỏe Cedars-Sinai, cho biết.

Đáng chú ý, lợi ích tương tự được ghi nhận ở cả cà phê có caffeine và cà phê đã loại bỏ caffeine.

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này cho thấy tác động đối với gan có thể không chỉ đến từ caffeine mà còn liên quan đến những hợp chất tự nhiên khác có trong cà phê.

Kỳ vọng tìm ra hợp chất bảo vệ gan

Kỳ vọng tìm ra hợp chất bảo vệ gan trong cà phê (Ảnh minh họa).

Giáo sư Shelly Lu, Giám đốc Khoa Tiêu hóa và Gan mật Karsh thuộc Đại học Khoa học Sức khỏe Cedars-Sinai, cho biết nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục xác định những thành phần cụ thể trong cà phê có thể đứng sau mối liên hệ này.

"Bước tiếp theo trong nghiên cứu của chúng tôi là xác định những hợp chất cụ thể trong cà phê chịu trách nhiệm cho mối liên hệ bảo vệ gan" , bà nói.

Theo giáo sư Lu, các phát hiện hướng tới những con đường sinh học liên quan đến tình trạng viêm và hình thành mô sẹo.

"Kết quả cũng chỉ ra các mục tiêu phân tử mà những nghiên cứu trong tương lai có thể tiếp tục khám phá, qua đó hiểu rõ hơn cà phê ảnh hưởng đến sức khỏe gan như thế nào và nhóm nào có thể nhận được nhiều lợi ích nhất" , chuyên gia cho biết.

Nghiên cứu mới bổ sung vào những bằng chứng trước đây cho thấy uống cà phê có thể liên quan đến việc cải thiện tâm trạng và hỗ trợ sức khỏe đường ruột, não bộ cũng như tim mạch.

Tuy nhiên, nhóm tác giả nhấn mạnh đây chỉ là nghiên cứu quan sát. Kết quả mới ghi nhận mối liên hệ giữa việc uống cà phê và nguy cơ bệnh gan thấp hơn, chưa chứng minh cà phê trực tiếp ngăn ngừa xơ gan hoặc ung thư gan.

Không nên vì bảo vệ gan mà uống nhiều cà phê

Caffeine không phù hợp với tất cả mọi người. Chất này có thể làm trầm trọng thêm một số vấn đề về tim, làm tăng huyết áp, cảm giác lo âu hoặc gây rối loạn giấc ngủ.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu không khuyến cáo mọi người tăng lượng cà phê lên 5 tách mỗi ngày. Những người trước đây không uống cà phê cũng không nên bắt đầu sử dụng thức uống này chỉ với mục đích bảo vệ gan.

"Việc phòng bệnh vẫn nên tập trung vào duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế rượu bia, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát đường huyết, huyết áp cùng cholesterol" , tiến sĩ Yang nhấn mạnh.

Nguồn: Independent