Nghiên cứu phát hiện: Đây là đứa con chịu thiệt nhiều nhất trong gia đình nhưng tỷ lệ khởi nghiệp thành công lại cao nhất!

Hội chứng con giữa và sức mạnh tiềm ẩn

Nghiên cứu "Thứ tự sinh" của nhà tâm lý học người Mỹ Kevin Leman cho thấy: thời gian mà con giữa nhận được sự chú ý từ cha mẹ thường ít hơn con cả 25% và ít hơn con út 40%. Những đứa trẻ bị "kẹt" ở giữa thường sống như một người hoà giải của gia đình.

Khảo sát năm 2022 của Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, Trung Quốc cho thấy: trong các trường hợp hòa giải xung đột anh chị em, 82% được khởi xướng bởi con giữa. Họ vừa có tinh thần trách nhiệm của con cả, vừa sở hữu sự đồng cảm của con út, nhưng lại rất hiếm khi được công nhận tương xứng. Giống như nhân vật Deok-sun trong bộ phim nổi tiếng "Reply 1988" của Hàn Quốc, sinh nhật lúc nào cũng phải gộp chung với chị, còn giày mới thì luôn phải ưu tiên mua cho em trai trước.

Đằng sau sự "biết điều" ấy là "Hội chứng con giữa" được Đại học Columbia phát hiện: 67% con giữa học được cách chủ động nhường nhịn trước 12 tuổi. Việc phải liên tục điều chỉnh bản thân trong một hệ thống gia đình phức tạp, nơi quyền lợi luôn là cuộc chiến tranh giành thầm lặng, đã định hình nên tính cách và kỹ năng độc đáo của họ.

Ảnh minh họa

Chịu thiệt nhưng cũng có mặt lợi

Cảm giác bị bỏ rơi hoặc không được công nhận tương xứng (điều cốt lõi của Hội chứng con giữa) không khiến họ yếu đuối, mà ngược lại, đã kích hoạt một cơ chế bù đắp tâm lý kỳ diệu. Vì không phải là tâm điểm, con giữa phải tìm kiếm sự công nhận và giá trị bản thân thông qua những con đường khác bên ngoài gia đình, giúp họ phát triển mạnh mẽ và độc lập hơn.

Tính độc lập và mạng lưới xã hội rộng: Do ít nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ cha mẹ, con giữa có xu hướng trở nên độc lập sớm và học cách tự giải quyết vấn đề. Họ thường xây dựng các mối quan hệ xã hội bên ngoài gia đình rộng hơn và sâu sắc hơn. Họ là những người bạn đáng tin cậy, không bị áp lực của con cả hay sự nuông chiều của con út chi phối, khiến họ có khả năng tạo dựng lòng tin và liên minh vững chắc.

Tài năng đàm phán và khởi nghiệp: Nghiên cứu theo dõi 500 gia đình đông con của Harvard Business School phát hiện: tỷ lệ khởi nghiệp thành công của con giữa cao hơn con cả 18%. Kỹ năng thương lượng, thuyết phục và thỏa hiệp được rèn luyện liên tục trong cạnh tranh tài nguyên thời thơ ấu (từ việc tranh giành đồ chơi, không gian riêng, cho đến sự chú ý của cha mẹ) lại trở thành ưu thế vượt trội khi trưởng thành. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ - vừa hiểu được áp lực của người lớn (con cả) vừa đồng cảm với nhu cầu của người yếu thế hơn (con út) - khiến họ trở thành những nhà thương lượng xuất sắc.

Khả năng thích ứng và thăng tiến: Khi bước vào trung niên, con giữa thường giỏi xử lý các mối quan hệ phức tạp tại nơi làm việc và trong cuộc sống, tốc độ thăng tiến trong công việc cũng nhanh hơn dự đoán 27%. Họ không ngại thay đổi, linh hoạt và rất giỏi làm việc nhóm. Họ biết khi nào cần dẫn dắt (học được từ con cả) và khi nào cần lùi lại để hỗ trợ (học được từ vai trò hòa giải), tạo nên một hồ sơ lãnh đạo toàn diện và hiệu quả.

Tóm lại, mặc dù con giữa có thể cảm thấy "vô hình" trong gia đình, chính sự vô hình này lại trao cho họ một lợi thế không ngờ: khả năng quan sát sắc bén, sự linh hoạt trong giao tiếp và một động lực mạnh mẽ để tự khẳng định bản thân trong thế giới rộng lớn. Họ là những người kiên cường, giỏi thích nghi và được trang bị tốt nhất cho sự phức tạp của cuộc sống hiện đại.