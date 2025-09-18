Nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp cơ sở giáo dục phù hợp tình hình mới

Ảnh minh họa.

Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW có văn bản số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Theo đó, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục rà soát về tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; trong đó cần tập trung vào một số nội dung sau:

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Rà soát, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết.

Rà soát, hoàn thiện thể chế tiếp tục phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với chính quyền địa phương, giữa người đứng đầu bộ, ngành với chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương, giữa ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã với cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cùng cấp, giữa cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã (rà soát cả những nội dung, nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền trước đây); đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bảo đảm triệt để, hiệu quả, hợp lý, phù hợp với mô hình đơn vị hành chính 2 cấp.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không trùng dẫm về chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm chủ trương không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; trường hợp đặc biệt, đối với vụ trực thuộc bộ, ngành mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc có số biên chế lớn (từ 45 biên chế trở lên) thì có thể xem xét lập phòng (thực hiện theo đúng quy định, mỗi phòng từ 15 người trở lên).

Liên quan đến ngành Giáo dục, văn bản nêu rõ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc quyền quản lý của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, các bộ, ngành và tại các địa phương phù hợp tình hình mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Thường vụ các đảng ủy bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy (có thẩm quyền lãnh đạo, quản lý các trường đại học) nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức đảng trong các trường đại học bảo đảm tương ứng, đồng bộ với sắp xếp các trường đại học, báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành các luật, nghị quyết theo thẩm quyền để tạo cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương; rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết; nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo: rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ GD&ĐT, các ban thường vụ đảng ủy bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống tổ chức đảng trong các trường đại học cho phù hợp, bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục và đào tạo...

