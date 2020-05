"Nghiện con gái" là có thật, các ông bố nổi tiếng sẵn sàng làm tất cả để đổi lấy nụ cười của con khiến chị em tan chảy vì quá dễ thương

The Rock hay Chris Hemsworth khi ở trên phim trường họ có thể là người đàn ông mạnh mẽ rồi cả những siêu anh hùng. Tuy nhiên, khi ở nhà, các nam tài tử Hollywood lại chỉ là những ông bố mang danh "nghiện con gái" khi thường xuyên thể hiện sự cưng chiều dành cho các tiểu công chúa của mình.

Trong một đoạn video chia sẻ trên trang cá nhân vừa qua, Dwayne Johnson và cô con gái nhỏ Tia Gianna (2 tuổi) đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo đó, trong đoạn video được nam tài tử "Fast and Furious" dạy con gái cách nói: "I'm a pretty girl, I'm an awesome girl, I'm a smart girl, I'm a very smart girl" và "I can do anything" (tạm dịch: Tôi là cô gái xinh đẹp, tuyệt vời, thông minh và có thể làm mọi thứ". Tuy chưa nói sành sỏi nhưng cô bé cũng lặp lại theo lời bố vô cùng đáng yêu.

Tiếp đó, The Rock nói rằng: "Điều này mới quan trọng nhất nè, mà mẹ con đâu rồi" rồi nhìn ngó xung quanh. Sau khi xác định vợ không có mặt ở đây, anh mới thì thầm với con gái rằng "Daddy's the best" (tạm dịch: Bố là tuyệt nhất). Tia lập tức nói lại theo bố nhưng cô bé chợt nhận ra có gì đó sai sai nên hét lớn "Mother" (Là mẹ chứ). The Rock sau đó nhăn nhó: "Không, không phải mẹ, mẹ gì ở đây, con làm hư đường hư bột hết trơn rồi, chỉ có bố là tuyệt nhất thôi".

Những khoảnh khắc đáng yêu giữa anh và con gái nhỏ thường xuyên được The Rock đăng tải trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trên phim trường thì là một người hùng mang danh "Thor", tuy nhiên khi ở nhà Chris Hemsworth lại là một ông bố "nghiện con" hết mức. Trên Instagram, nam tài tử người Úc từng chia sẻ một đoạn video vô cùng đáng yêu, quay lại cảnh anh nhảy theo bản hit "Wrecking Ball" của cô em dâu cũ Miley Cyrus cùng các con.



Điệu nhảy hài hước của Chris thậm chí khiến chú chó còn tỏ ra hào hứng hơn cả các em bé. Vừa múa được vài động tác thì anh chàng nằm lăn ra nhà đùa giỡn cùng chú cảnh khuyển.

Có thể nói, nam tài tử "50 Sắc thái" Jamie Dornan đích thị là một ông bố "nghiện con gái" hết mức. Nam tài tử mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc anh cùng con gái chơi trò hóa trang. Hình ảnh Jamie Dornan hóa trang thành một cô búp bê tóc xanh cơ bắp lực lưỡng cùng bộ râu lãng tử khiến người xem không khỏi bật cười. Không những vậy, nam tai tử "50 Sắc thái" còn lén lấy trộm đôi giày cao gót của vợ để đi.

Hình ảnh Jamie Dornan trộm đi xe đạp của con gái cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đây địch thị là ông bố hài hước nhất Hollywood.

Trong thời gian vừa qua khi phải ở trong nhà để tránh dịch Covid-19, vợ chồng tài tử Mark Wahlberg đã học quay clip tik tok từ con gái. Đối với tài tử việc đóng những cảnh hành động khéo còn "dễ ăn" hơn phải nhảy theo những clip trên tik tok. Do việc nhảy sai và quá cứng nhắc, tài tử Mark Wahlberg nhận ngay cái "liếc mắt" của cô con gái.