Khán giả từng than trời vì VFC suốt ngày làm phim ngoại tình, tiểu tam, drama gia đình. Nhưng đến khi nhà đài mạnh dạn đổi món với Lời Hứa Đầu Tiên , nhiều người mới nhận ra một sự thật cay đắng, hóa ra đề tài cũ chưa chắc đã là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ làm có tới hay không.

Phim Việt giờ vàng từng bị ghét vì nghiện ngoại tình, tiểu tam

Trong nhiều năm, phim giờ vàng VTV gần như bị đóng khung trong các câu chuyện gia đình. Mỗi mùa phim mới, khán giả lại bắt gặp những motif quen thuộc: hôn nhân rạn nứt, người thứ ba chen chân, mẹ chồng nàng dâu xung đột, anh em tranh chấp tài sản hay những bí mật gia đình kéo dài hàng chục tập.

Không ít tác phẩm thành công nhờ khai thác những chất liệu ấy. Hương Vị Tình Thân , Thương Ngày Nắng Về , Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh,... đều lấy gia đình làm trung tâm. Tuy nhiên, khi cùng một công thức được lặp đi lặp lại quá nhiều, khán giả bắt đầu xuất hiện cảm giác bội thực.

Các diễn đàn phim Việt từng nhiều lần ngập tràn những lời than phiền rằng phim giờ vàng đang thiếu ý tưởng. Nhiều người cho rằng biên kịch cứ gặp bế tắc là lại cho nhân vật ngoại tình, xuất hiện tiểu tam hoặc tạo ra các cú twist huyết thống. Không ít bộ phim bị chê vì đẩy drama lên quá đà, nhân vật hành xử phi lý chỉ để tạo xung đột. Sự chỉ trích ấy không phải không có cơ sở. Có thời điểm, nhất là từ sau Về Nhà Đi Con, việc xuất hiện một tiểu tam đáng ghét gần như trở thành công thức quen thuộc để kéo tương tác mạng xã hội. Nhân vật càng gây tranh cãi, phim càng dễ được bàn tán. Nhưng hệ quả là khán giả ngày càng mong chờ một sự thay đổi. Họ muốn thấy những ngành nghề mới, những môi trường sống mới và những câu chuyện vượt ra khỏi bốn bức tường gia đình.

Có lẽ vì lắng nghe những đòi hỏi ấy, VFC quyết định thử nghiệm những hướng đi khác. Và Lời Hứa Đầu Tiên ra đời như một lời tuyên bố rằng phim giờ vàng hoàn toàn có thể kể những câu chuyện ngoài hôn nhân và gia đình. Đáng tiếc, phản ứng của khán giả lại không như mong đợi.

Xem Lời Hứa Đầu Tiên mới thấy ngoại tình vẫn là sở trường của VFC

Trên lý thuyết, Lời Hứa Đầu Tiên sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn. Thế giới sắc đẹp, các cuộc thi hoa hậu, áp lực danh tiếng, tham vọng tuổi trẻ hay mặt tối phía sau ánh hào quang đều là những chất liệu giàu tiềm năng. Đây cũng là đề tài tương đối mới mẻ với phim truyền hình Việt.

Nhưng càng phát sóng, bộ phim càng nhận về nhiều phản ứng tiêu cực. Trên mạng xã hội, khán giả liên tục chỉ ra những tình tiết bị cho là thiếu thực tế, cách xây dựng nhân vật gượng gạo, những xung đột chưa đủ sức thuyết phục và dàn diễn viên không hợp vai. Đỉnh điểm là cảnh nhân vật hướng dẫn trẻ em vùng cao bôi kem chống nắng trước khi ăn cơm - một chi tiết khiến người xem tranh cãi dữ dội vì cho rằng quá khiên cưỡng và xa rời thực tế.

Điều đáng nói là những phản ứng tiêu cực dành cho Lời Hứa Đầu Tiên không xuất phát từ việc khán giả ghét đề tài hoa hậu. Ngược lại, nhiều người từng rất kỳ vọng vào một làn gió mới cho khung giờ vàng. Thứ khiến họ thất vọng là cách bộ phim triển khai câu chuyện chưa đủ chắc tay để thuyết phục người xem tin vào thế giới mà nó dựng lên.

Từ đây mới xuất hiện nghịch lý thú vị. Những motif ngoại tình, tiểu tam từng bị xem là "đặc sản đáng ghét" của phim Việt giờ vàng bỗng nhiên lại được nhìn nhận khác đi. Ít nhất, đó là những chất liệu mà VFC đã quá quen thuộc. Họ hiểu cách xây dựng xung đột, hiểu nhịp cảm xúc khán giả và biết làm thế nào để giữ người xem ở lại với màn hình.

Ngoại tình hay tiểu tam không phải đề tài cao siêu. Nhưng nó gần gũi với đời sống và nếu được xử lý tốt vẫn có thể tạo nên những bộ phim hấp dẫn. Trong khi đó, một đề tài mới lạ sẽ không tự động trở thành điểm cộng nếu kịch bản không đủ chiều sâu và trải nghiệm sống của người làm phim chưa đủ để nâng đỡ nó. Lời Hứa Đầu Tiên vì thế vô tình trở thành minh chứng rằng đổi mới không đơn giản là đổi đề tài. Đôi khi, sau tất cả những lời chê bai về ngoại tình và tiểu tam, thứ mà khán giả thực sự cần vẫn là một câu chuyện được kể tốt. Còn nếu phải chọn giữa một bộ phim gia đình nhiều drama nhưng cuốn hút và một bộ phim mới lạ nhưng thiếu thuyết phục, không ít người xem dường như đã có câu trả lời.