Nghi phạm vụ thảm án ở Đồng Nai khai 'không quen biết với gia đình nạn nhân'

Thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử Công an thành phố Đồng Nai, lực lượng chức năng đang tổ chức giám sát nghiêm ngặt Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai).

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Đức Anh là nghi can gây ra vụ thảm án xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 3/9, tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai, làm chết 3 người, 1 người bị thương đang cấp cứu. Đối tượng Nguyễn Đức Anh bị nhiều vết thương đang được điều trị tại cơ quan y tế.

Theo Cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Nguyễn Đức Anh khai nhận là bạn trai của Đ.T.P.A (SN 2009). Gần đây Đ.T.P.A nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết Đ.T.P.A.

Rạng sáng ngày 3/9, sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao tới nhà Đ.T.P.A, nhưng nhà khoá cửa nên Đức Anh đã trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào nhà.

Lúc này anh Đ.V.R là bố của Đ.T.P.A nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng hắn vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà Đ.T.P.A.

Do sợ hãi nên anh Đ.V.R đã chốt chặt các cửa. Không vào được nhà Đ.T.P.A nên Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q (SN 1986) - sát vách nhà Đ.T.P.A, rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà.

Thấy động, anh N.V.Q ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy anh N.V.Q, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công anh N.V.Q.

Bất ngờ bị tấn công, anh N.V.Q chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường, Đức Anh tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi anh N.V.Q gục xuống đường.

Sau đó Đức Anh quay vào nhà chốt cổng và xông vào phòng ngủ chém chị H.T.M (SN1990) là vợ anh Q. và 2 con của anh gồm N.T.H (SN 2015) và N.N.H (SN 2025).

Anh Đ.V.R đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng Công an xã có mặt Đức Anh đã mở cổng và bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP, VKSND TP Đồng Nai và VKSND Khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra làm rõ nội dung vụ việc.