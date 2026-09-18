Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh (SN 2005, quê Ninh Bình, tạm trú TP.Đồng Nai) về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết luận điều tra, Đức Anh và Đ.T.P.A. (SN 2006, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai) có mối quan hệ tình cảm từ tháng 2/2026. Đến tháng 7/2026, P.A. chủ động chia tay với Đức Anh.

Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CACC

Chiều tối 2/9, Đức Anh cùng 7 người bạn khác ngồi nhậu tại nhà người bạn ở phường Hố Nai. Trong lúc nhậu, Đức Anh kể về chuyện bị P.A. phụ bạc nên có ý định giết người yêu. Những người bạn trong cuộc nhậu đã can ngăn.

Đến 22h30 cùng ngày, sau khi nhậu xong, Đức Anh nhờ 1 người bạn chở về nhà nhưng người này không đồng ý. Sau đó, Đức Anh nhờ N.M.N. (SN 2005) chở đi và nói dối là đến ấp Bùi Chu, xã Bình Minh đòi khoản nợ 5 triệu đồng.

Ban đầu, Đức Anh kêu N. chở về phòng trọ để lấy đồ. N. đứng ngoài chờ nên không biết lấy gì. Thực tế Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật và một con dao giấu vào người.

Sau đó, theo hướng dẫn, N. chở Đức Anh đến nhà P.A. tại ấp Bùi Chu. Sau khi nhờ bạn chở 3 vòng quanh nhà của P.A., Đức Anh xác định có thể leo từ nhà hàng xóm vào nhà người yêu cũ.

Cùng lúc này, ông Đ.V.R. (là cha của P.A.) đi làm về đến nhà. Đức Anh nói với N. rằng ông R. là người thiếu nợ mình nên sẽ “xử” ông này nhưng N. can ngăn rồi chở Đức Anh về lại phòng trọ.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC

Rạng sáng 3/9, Đức Anh đeo khẩu trang che mặt, giấu 2 con dao trong người, một mình đi xe máy quay lại nhà P.A. Ban đầu, Đức Anh leo lên mái nhà và định đột nhập vào nhà P.A. qua giếng trời. Khi Đức Anh dùng tay mở cửa giếng trời bị khóa thì phát ra tiếng động, khiến ông R. phát hiện, bật đèn. Ông R. hỏi ai vậy? thì Đức Anh nói “con đây”. Ông này tiếp tục hỏi "đi đâu?" thì Đức Anh trả lời “đi tìm P.A.”.

Khi ông R. dọa báo công an, Đức Anh quay trở xuống. Lúc này, đối tượng phát hiện có thể leo từ nhà hàng xóm qua nhà P.A. để tìm giết người yêu cũ.

Nghĩ là làm, Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q. (SN 1986), hàng xóm sát vách nhà P.A. Đức Anh mở cửa tầng 2 đi vào nhà, theo hướng cầu thang đi xuống tầng trệt.

Khi anh Q. thức giấc phát hiện có người đột nhập và la lớn “Ai vậy?”, Đức Anh liền cầm dao truy sát anh khắp nhà. Lúc này trong nhà có chị H.T.M. (vợ anh Q.) và 2 con đang ngủ.

Nghe tiếng truy hô, kêu cứu của chồng, chị M. thức dậy, chạy ra mở cửa cổng kêu cứu và chạy ngược lại vào nhà ứng cứu. Đức Anh cầm hung khí tấn công khiến chị M. gục tại chỗ, rồi tiếp tục quay sang truy sát anh Q. khiến nạn nhân chạy ra khỏi nhà khoảng 20m thì gục xuống.

Đức Anh cầm hung khí quay lại nhà anh Q. với mục đích tìm ai có mặt trong nhà thì ra tay để bịt đầu mối. Thấy con nhỏ 11 tuổi và 1 tuổi của anh Q. đang nằm ngủ, Đức Anh ra tay sát hại. Sau khi gây án, Đức Anh lưu lại nhà các nạn nhân để rửa tay và khi quay ra trước nhà định tẩu thoát thì bị công an địa phương ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đức Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi và khai không quen biết hay mâu thuẫn gì với các nạn nhân mà hắn ra tay. Lời khai của Đức Anh phù hợp với tài liệu, chứng cứ điều tra.

Trong vụ án, anh N.V.Q. thoát chết nhưng qua tổn thương cơ thể đến 76%. Với N.M.N. (là người ban đầu chở Đức Anh đến hiện trường) và 6 người bạn nhậu chung, có nghe Đức Anh nói về việc "xử" người khác, giết P.A. để trả thù tình nên có can ngăn.

Sau đó, nhóm về nhà ngủ và đến hôm sau khi bị công an mời làm việc thì mới biết Đức Anh gây án. Do đó, công an xác định không có cơ sở để xử lý hình sự với những người này.