Nghị định 100 trong mắt các chị em: Vợ yên tâm, con được vui vẻ bên bố là nhất

Nếu như cuộc hẹn hò bên cốc bia, chén rượu giúp các ông chồng có thể giải tỏa những việc bí bách trong công việc, gia đình thì cũng khiến nhiều người phụ nữ lo lắng. Nghị định 100 ra đời, nhiều đấng mày râu phải dè dặt lại trước những cuộc hẹn cụng ly, còn đối với nhiều chị em thì nó mang lại tác động tích cực khi đã khiến cánh mày râu "biết điều" hơn bao.

Cô Nguyễn Minh Hải, 60 tuổi (Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho hay: "Nghị định 100 với những quy định xử phạt nghiêm khắc như vậy là rất thiết thực với mỗi gia đình. Tôi cho rằng những biện pháp cần thiết như vậy là rất tốt, đảm bảo an toàn cho người dân. Đàn ông khi ngồi vào bàn nhậu thì có đủ lí do để chúc tụng, thậm chí là ép nhau uống. Vậy nên, xử phạt nghiêm khắc không chỉ an toàn cho họ mà còn giúp người ở nhà an tâm".

Cô Nguyễn Minh Hải hưởng ứng những nội dung của Nghị định 100

"Từ khi có Nghị định đó, chồng và con trai tôi đã cẩn thận hơn. Từ chối mọi cuộc nhậu ở xa, dù uống rượu bia ở gần thì chỉ rất ít và đặt xe taxi về để vừa tránh bị xử phạt, vừa an toàn cho cả hai bố con. Tôi ở nhà yên tâm hơn nhiều. Chỉ có các quán nhậu là thưa vắng khách hơn thôi, vì mọi người đều dè chừng và cẩn trọng!" – Cô Hải cười vui chia sẻ.



Cô Hải cho rằng Nghị định 100 khiến "người ra ngoài đường an toàn, người ở nhà an tâm"

Ở độ tuổi trẻ hơn, chị Thanh Tâm cởi mở bày tỏ: "Trước đây, chồng mình không uống được nhiều nhưng vẫn không nỡ từ chối anh em bạn bè vì cả nể. Giờ thì có lí do chính đáng rồi nên anh ấy chẳng ngại ngần gì mà "dẹp" hết mọi cuộc vui. Cũng nhờ Nghị định 100 mà chồng mình có nhiều thời gian cho gia đình hơn. Quy định ấy tốt mọi mặt luôn ấy".



Chị Thanh Tâm có thêm thời gian làm việc khi chồng từ chối các cuộc nhậu

Chị Thu Hường, 30 tuổi, là mẹ của cô con gái tên Mít và Dế đã có những chia sẻ thật lòng: "Chồng tôi là dân công trình nên nhậu như cơm bữa. Vì khoảng cách di chuyển từ nơi ở đến công trình không xa nên anh ấy hay đi bộ. Tuy nhiên, từ khi có Nghị định xử phạt nghiêm khắc người có nồng độ cồn tham gia điều khiển phương tiện giao thông, tôi và mẹ chồng vẫn phải làm "công tác tư tưởng" cho chồng. Anh dần thấy các tác hại của rượu bia nên tự giác giảm thiểu tối đa và không ngại từ chối lời mời nhậu khi không cần thiết".



Nhà có con nhỏ nên chị Hường muốn chồng ít dùng rượu, bia lại

Bé Dế, 6 tuổi hồn nhiên kể về bố: "Con không thích bố đi uống rượu. Lúc bố về, mặt bố đỏ nên con cũng hay sợ lắm! Bây giờ bố nghe lời bà nội và mẹ hơn, con và em Mít được chơi với bố nhiều hơn".



Bé Dế theo chân bố đi chơi cuối tuần, sau khi bố từ chối lời mời nhậu từ bạn bè

Những chia sẻ thật lòng của vợ hay lời ngây ngô, thật thà của con trẻ có lẽ là điều để các quý ông nên suy ngẫm. Không phải vì sợ xử phạt nặng mới hạn chế rượu bia, khi người chồng thấu hiểu hơn nỗi lo lắng của vợ, người cha có thêm thời gian cho các con – đó là những giá trị giản dị nhưng lại đáng quý đằng sau một Nghị định đang rất nóng trong những ngày này.