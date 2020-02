Nghỉ dạy học để tránh dịch, cô giáo về quê nấu toàn món ngon đãi bố mẹ khiến dân mạng trầm trồ, nhiều anh tự nhận "vợ tương lai của mình đây rồi"

So với một cô nàng xinh xắn thì một cô nàng vừa xinh xắn lại vừa đảm đang chắc chắn sẽ nhận được nhiều điểm cộng hơn rất nhiều. Bởi nói gì thì nói, dạ dày vẫn là con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim một người. Đó cũng là lý do vì sao mà mới đây, một cô gái sau khi khoe ảnh những mâm cơm mình nấu cho bố mẹ đã nhận về tới tấp lượt like cùng vô số câu tỏ tình sương sương từ các chàng trai, rằng: "Em ơi, về làm vợ anh được không?".

Đăng tải trong một group đông thành viên, cô gái có nickname Phuong Thao Le viết: "25 tuổi, đang tạm nghỉ dạy và không lương. Nghỉ ngơi tránh dịch về quê nấu cơm cho bố mẹ hằng ngày và làm bộ sưu tập cho những bạn nào đi chợ bớt phải nghĩ".

Trên mạng xã hội, nhiều chàng trai xuýt xoa với tài nấu nướng của cô gái trẻ.

Đính kèm bài đăng là những mâm cơm với đủ món, đầy màu sắc đa dạng, lại đủ chất, đặc biệt, món ăn nào cũng được cô gái tỉ mỉ nấu nương và trang trí rất đẹp mắt. Chẳng biết mùi vị có ngon hay không nhưng nhìn mâm cơm đẹp mắt như vậy, ai cũng xông xênh mà cho cô nàng thêm điểm cộng rồi! Hầu hết các bữa cơm đều có 4-5 món thay nhau giữa thịt, cá, canh, rau...

Bộ sưu tập một số món ngon của Phương Thảo

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, những mâm cơm này đã thu về hàng chục nghìn lượt like cùng hàng trăm lượt bình luận của cư dân mạng. Phần lớn đều yêu thích và trầm trồ trước những mâm cơm đã ngon miệng lại còn đẹp mắt của cô gái trẻ:

- "Ôi, đúng là người con dâu mơ ước của tất cả các bà mẹ chồng, người vợ mơ ước của cánh đàn ông bọn tôi. Người đâu đã xinh còn nấu ăn đẹp mắt thế này".

- "Chưa nếm nên chưa biết mùi vị ra sao nhưng nhìn món ăn bày biện đẹp thế này đã muốn ăn rồi. Sau này nếu về hưu hay nghỉ dạy mình nghĩ bạn có thể mở thêm hàng ăn được đó. Nhìn món ăn nấu khéo quá".

Thậm chí, có anh chàng còn tò mò hỏi thăm dò liệu cô giáo này đã có chồng hay người yêu chưa vì bất cứ gia đình nào cũng muốn có cô con dâu đảm việc nhà mà còn có công việc ổn định: "Cho mình hỏi khí không phải, cô nàng bên ấy đã có bạn trai chưa? Nếu chưa cho mình xin 1 slot được không? Mình thì mong vợ, mẹ lại mong dâu quá rồi".

Thậm chí, có chàng trai hỏi ngay: "Chọn ngày thôi bạn ơi, mình đồng ý ngay rồi đó, khỏi phải tìm hiểu mất thời gian nữa, như thế này là trên cả tuyệt vời rồi".

Được biết, cô nàng đã dễ thương lại còn nấu ăn giỏi đang khiến tụi con trai "nhận vơ" làm bạn gái nói tên có tên là Lê Phương Thảo, 25 tuổi đến từ Thanh Thủy (Phú Thọ). Phương Thảo hiện đang là cô giáo mầm non. Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt ưa nhìn, nhiều người còn trầm trồ khi chứng kiến những bức ảnh khoe tài nấu ăn của Phương Thảo. Những mâm cơm cô nàng nấu cho bố mẹ nhân những ngày được nghỉ dạy về quê được bày biện đẹp mắt, trông ngon lành, xịn xò chẳng kém gì đồ trong nhà hàng.

Chủ nhân của những món ngon này là Phương Thảo - hiện đang là cô giáo mầm non

Thảo cho hay tranh thủ đợt nghỉ dài, cô có thời gian đi chợ, nấu cơm cho cả nhà. Mỗi lần bố mẹ làm nông vất vả về nhà đã có mâm cơm nóng hổi chờ sẵn: "Nhà mình có 4 người, vì bố mẹ mình làm nông nên rất vất vả, tranh thủ đợt nghỉ dịch nên mình muốn tự tay nấu cho bố mẹ hàng ngày. Bố mẹ mình cứ trêu là "không muốn con đi lấy chồng", có lẽ vì muốn con gái ở cùng bố mẹ lâu hơn 1 chút".

Phương Thảo chia sẻ, sẵn có rau nhà trồng và các thực phẩm khá rẻ, dễ mua ở quê nên việc chuẩn bị nấu ăn cho gia đình Thảo khá đơn giản. Bản thân cô nàng lại rất thích việc bếp núc, cô luôn chú tâm vào mỗi món ăn dù là đơn giản nhất. Món ăn mà Thảo được khen nhiều là cá kho củ cải.

Niềm hạnh phúc của Phương Thảo là được nấu cho bố mẹ những bữa cơm ngon

"Mình đang ở quê nên thực phẩm khá rẻ, rau cỏ gia vị thì nhà có sẵn và trồng được. Để nấu những mâm cơm này cũng không mất quá nhiều thời gian đâu, mình luân chuyển thời gian nấu cho phù hợp thôi. Ví dụ nếu nấu món kho, mình tranh thủ trang trí, bày biện những món xào hay luộc. Đa phần là mình nấu theo ý thích của mình thôi, bản thân mình cũng luôn muốn bố mẹ được ăn ngon sau những giờ lao động vất vả", Thảo tâm sự.

Thảo cũng chia sẻ, cô bạn rất vui khi nhận được sự yêu mến của các bạn trên mạng xã hội.