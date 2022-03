Nghi án Will Smith dàn dựng tinh vi màn choảng Chris Rock trên sóng live Oscar, “thám tử mạng" ra tay bóc trần ngay và luôn

Drama nóng nhất thế giới thời điểm hiện tại chính là màn "choảng" nhau giữa tài tử Will Smith và diễn viên hài Chris Rock ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar được truyền hình trực tiếp. Nguồn cơn bắt đầu từ câu đùa vô duyên của Chris về mái đầu trọc của Jada Pinkett Smith (bà xã Will Smith), động chạm tới căn bệnh rụng tóc của nữ diễn viên đã khiến Will Smith lao lên sân khấu, tát vào mặt Chris Rock, sau đó hét lớn trong khán phòng: "Đừng có nhắc đến tên của vợ tôi bằng cái mồm bẩn thỉu của cậu".

Ngay sau khi drama xảy ra, hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới sốc nặng. Tất cả mọi người đều vô cùng ngỡ ngàng trước những gì xảy ra ngay trên sân khấu Oscar. Rất nhiều cuộc tranh cãi nổ ra trên MXH phân tích xem ai đúng, ai sai trong sự kiện. Tuy nhiên, không ít tờ báo lớn trên thế giới và đông đảo công chúng đặt câu hỏi: Phải chăng Will Smith và Chris Rock cố tình dàn dựng vụ việc để tăng hiệu quả chương trình hay không? Và chi tiết vụ việc được mổ xẻ ngay sau đó, dấy lên nghi vấn vụ việc được dàn dựng.

Clip Will Smith đấm và chửi tục dằn mặt Chris Rock ngay trên sóng trực tiếp Oscar

Loạt tờ báo Hollywood công khai tỏ ý nghi ngờ

Will Smith lao lên sân khấu "choảng" nhau với Chris Rock

Cận cảnh hình ảnh Chris Rock ăn cú tát ngay trên sóng trực tiếp

Tờ India Today đặt dòng tít: "Will Smith đấm Chris Rock tại Oscar 2022, hét lên 'Đừng nhắc tên vợ tôi bằng cái mồm bẩn thỉu của cậu'. Liệu đây là sự thật hay dàn xếp?"

Trang Mashable còn đặt nghi vấn: "Để đáp trả, Will Smith lên sân khấu đánh Chris (hoặc anh ta giả vờ, thật là khó nói)"

Tờ The West viết: "Khi lên nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, Will Smith khiến dư luận xôn xao với suy đoán về việc liệu vụ choảng nhau là kịch bản được dựng sẵn hay không"

Thái độ đáng nghi của người trong cuộc

Cư dân mạng bắt đầu phân tích về thái độ đáng ngờ của cả Will Smith và Chris Rock trong vụ việc này. Đáng chú ý, khi Chris nói ra câu đùa vô duyên, Will cười rất vui vẻ và không hề có biểu cảm không vui ra mặt như Jada Pinkett Smith (nhân vật bị miệt thị ngoại hình). Chưa dừng lại ở đó, netizen cũng soi ra được nét mặt như đang nhịn cười của Will ngay trong khoảnh khắc anh ra tay tát Chris trên sân khấu.

Thái độ vui vẻ của Will Smith trước khi Chris Rock nói câu đùa vô duyên

Will cũng được cho là cười/không nhịn được cười khi ra tay đánh Chris

Chưa hết, sau cú tát trên sân khấu, khi Will Smith tiếp tục gay gắt hét lên: "Đừng có nhắc đến tên của vợ tôi bằng cái mồm bẩn thỉu của cậu", Chris Rock vẫn giữ thái độ tỉnh bơ và bình tĩnh lạ lùng và chốt lại 1 câu nghe không khác gì câu kết được biên soạn trước: "Tôi sẽ không nói đến nữa. Đây chính là đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử truyền hình". Anh còn quay trở lại dẫn tiếp chương trình với thái độ bình tĩnh. Loạt biểu hiện này càng khiến dân tình cho rằng giữa cả 2 có kịch bản sẵn.

Tuy nhiên vẫn có ý kiến bênh vực

Bên cạnh ý kiến phân tích và chỉ trích Will Smith, vẫn có rất nhiều fan bênh vực nam tài tử và cho rằng anh không hề dàn dựng vụ việc. Bởi trong bài phát biểu nhận tượng vàng Oscar cho giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất", Will Smith có bài phát biểu đầy xúc động và thậm chí bật khóc vì uất ức: "Tôi có nhiệm vụ yêu thương và bảo vệ tất cả mọi người. Tôi hiểu rằng để làm việc mình mong muốn, bạn sẽ phải đối mặt với việc bị lạm dụng, bị kẻ khác khinh thường, nói điên nói khùng về mình trong làng giải trí. Vậy nhưng bạn vẫn phải nở nụ cười và giả vờ thể hiện mình vẫn ổn".

Chi tiết này khiến netizen tin rằng Will Smith và bà xã thực sự bức xúc vì bị Chris Rock xỏ xiên trên sóng truyền hình. Hiện tại, dư luận vẫn đang tranh cãi gay gắt về drama căng thẳng này.

Nguồn: Hollywood Life, Twitter, The West