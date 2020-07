Bê bối ngoại tình nhà Will Smith: Vợ tòm tem với sao nam kém 21 tuổi, chồng lộ cả bằng chứng qua lại với "Harley Quinn"

Những ngày qua, showbiz thế giới xôn xao với scandal ngoại tình gây sốc của nhà Will Smith. Trong một talkshow mang tên "Red Table Talk", hai vợ chồng nhà Smith có những chia sẻ thẳng thắn về nhau trong suốt quãng thời gian hôn nhân vừa qua.

Jada Pinkett Smith - bà xã của nam tài tử "Men In Black" đã thừa nhận mình từng ngoại tình với sao nam kém 21 tuổi tên August Alsina - một người bạn của con trai mình là Jaden Smith. Cặp đôi qua lại khi giữa hai vợ chồng cô có rạn nứt tưởng chừng không thể hàn gắn.

Vợ chồng Will - Jada Smith

August là kẻ thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân của tài tử Will Smith khi gia đình này có dấu hiệu rạn nứt

Mọi chuyện bắt đầu từ khi August tiết lộ rằng mình từng có mối quan hệ "lằng nhằng" với bà xã của Will Smith, thậm chí còn được sự chấp thuận và chúc phúc của tài tử gạo cội. Tuy nhiên, trong buổi talkshow, Jada khẳng định lại rằng cô là người duy nhất cho phép bản thân mình có quyết định trên. Will cũng thừa nhận, từng có khoảng thời gian hai vợ chồng không thể nói chuyện được với nhau. Khi Jada và August bắt đầu "qua lại", đó là khoảng 4-5 năm trước. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cả hai không còn liên lạc với nhau, Jada đã trở về với mái ấm và hàn gắn tình cảm với Will.

Cặp đôi August - Jada từng xuất hiện một cách tình tứ tại 1 sự kiện

Vậy nhưng, trong một diễn biến khác, một mỹ nhân bị réo tên khắp mọi mặt trận mạng xã hội là "Harley Quinn" Margot Robbie. Tin đồn cho hay, Will và Margot từng có khoảng thời gian nảy sinh tình cảm với nhau. Fan của Jada khẳng định, Will cũng không phải "tay vừa" khi có mối quan hệ đáng ngờ với người đẹp "Suicide Squad".

Trên Twitter, netizen đang chia sẻ những tấm hình thân thiết của Will và Margot. Will thoải mái ôm "người tình tin đồn", trong khi Margot tỏ ra vô cùng vui vẻ và tận hưởng.

Không chỉ vậy, đoạn video Margot tham gia gameshow của Jimmy Fallon cũng được lật lại. Luật của trò chơi là cả hai cùng nhận được những câu hỏi của chương trình. Nếu tự tin, người chơi có thể đọc to câu hỏi và đáp án, tuy nhiên đến phần của Margot, cô lại khiến công chúng tò mò và khó hiểu khi đưa ra đáp án "Will Smith" mà không dám đọc câu hỏi là gì. Điều này càng khiến netizen xôn xao bàn tán và cho rằng Will và Margot thực sự có tình ý với nhau.

Câu trả lời của Margot không chỉ khiến host Jimmy Fallon mà cả khán giả trường quay cảm thấy tò mò và bất ngờ

Ở thời điểm hiện tại, cả Will và Margot đều chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Nếu như chuyện Margot và Will có nảy sinh tình cảm là sự thật, đây chắc chắn là scandal ngoại tình đình đám nhất của Hollywood trong năm nay.

Margot Robbie sinh năm 1990, đã kết hôn với nhả sản xuất Tom Ackerley năm 2016. Tên tuổi của Margot gắn liền với "Thánh Lừa", "Suicide Squad" (cả 2 phim cùng đóng với Will Smith), "Huyền Thoại Tarzan",... Sở hữu nhan sắc và body bốc lửa, Margot là nữ thần trong mộng của bao người hâm mộ.

