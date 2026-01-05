Nghệ thuật chọn quà Tết tinh tế cho mùa Tết Quý 2026

Càng về cuối năm, không khí đón Tết rộn ràng lại song hành cùng một "bài toán" quen thuộc của nhiều gia đình và doanh nghiệp: chọn quà biếu Tết sao cho vừa trang trọng, vừa tinh tế, lại đủ để gửi gắm trọn vẹn tâm ý của người trao.

Trong văn hóa Việt, quà Tết không đơn thuần là vật phẩm trao tay, mà còn là biểu trưng của sự trân trọng, lời chúc may mắn và mong cầu gắn kết cho một năm mới hanh thông. Chính vì vậy, việc lựa chọn quà biếu luôn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng: quà tặng đối tác cần lịch sự, chỉn chu để giữ gìn mối giao hảo; quà biếu gia đình lại cần sự chu toàn, thấu hiểu nếp nhà và giá trị truyền thống. Chưa kể, thị trường cận Tết với không ít sản phẩm trôi nổi, hàng nhái, hàng kém chất lượng càng khiến người tiêu dùng thêm phần băn khoăn.

Giữa những trăn trở đó, nhiều người dần lựa chọn một hướng tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả: biếu đúng đối tượng, chọn đúng giá trị quen thuộc – để đổi lại sự an tâm và một mùa Tết trọn vẹn ý nghĩa.

Món quà Tết gói ghém tâm tình và lời chúc may mắn.

Khẳng định giá trị "Quý" từ sự tin cậy "Quen"

Với quà biếu dành cho đối tác, khách hàng hay cấp trên, giá trị cốt lõi không nằm ở sự phô trương hay đắt đỏ, mà ở cảm giác tin cậy và sự tôn trọng được truyền tải một cách tinh tế. Một món quà chỉn chu, xuất phát từ thương hiệu uy tín, quen thuộc sẽ giúp người nhận an tâm khi sử dụng, đồng thời thể hiện thiện chí gắn bó lâu dài của người trao.

Những bộ quà Tết có thiết kế lịch sự, gam màu đỏ – vàng mang ý nghĩa cát tường, đi kèm túi xách trang nhã thường được ưu tiên trong các mối quan hệ đối tác. Quan trọng hơn cả là nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, chất lượng đã được kiểm chứng – yếu tố giúp hạn chế tối đa rủi ro trong ngoại giao quà tặng.

Bộ quà Tết " Lộc Xuân" của Hữu Nghị

Thấu hiểu điều đó, dịp Tết Bính Ngọ 2026, Hữu Nghị Food – thương hiệu bánh kẹo gắn bó với Tết Việt suốt gần ba thập kỷ – giới thiệu các bộ quà Tết "Lộc Xuân" dành cho phân khúc quà biếu trang trọng. Bao bì được thiết kế sang trọng, chỉn chu, bên trong là sự kết hợp hài hòa của những dòng bánh kẹo Tết quen thuộc, trong đó nổi bật là các hộp bánh Tipo thiếc với hương vị bánh quy thơm ngậy bơ sữa, phù hợp để nhâm nhi cùng trà nóng trong những ngày đầu xuân.

Việc lựa chọn quà Tết từ một thương hiệu lâu năm như Hữu Nghị không chỉ là chọn một sản phẩm, mà còn là cách người tặng khẳng định sự trân trọng đối với mối quan hệ đang vun đắp – coi đó như một giá trị "Quý" cần được gìn giữ bền lâu.

Giữ trọn "Vị Quen" để lưu ký ức Tết "Quý" giá

Nếu quà biếu đối tác đề cao sự tin cậy, thì quà Tết dành cho gia đình lại là câu chuyện của cảm xúc và ký ức. Trong mỗi gia đình Việt, món quà dâng lên ông bà, cha mẹ ngày Tết không chỉ thể hiện lòng hiếu kính, mà còn là mong muốn gìn giữ nếp nhà, nối dài những giá trị truyền thống qua từng thế hệ.

Sản phẩm hộp Mứt lục giác đỏ thắm - biểu tượng của Tết truyền thống

Một mùa Tết trọn vẹn, với nhiều người, chính là khoảnh khắc các thành viên quây quần bên nhau, cùng thưởng trà, trò chuyện và chia sẻ những hương vị thân quen. Vì thế, quà Tết cho gia đình thường cần sự dung hòa: vừa trang trọng để dâng lễ, vừa phong phú, ngọt ngào để tiếp đãi khách và mang lại niềm vui cho con trẻ.

Suốt gần 30 năm đồng hành cùng Tết Việt, Hữu Nghị Food đã trở thành cái tên quen thuộc trong nhiều gia đình. Những hộp mứt lục giác đỏ thắm biểu tượng của Tết truyền thống hay các dòng bánh Tipo trứng nướng, Tipo cookies, Suri kẹo trái cây… vẫn hiện diện trên bàn trà mỗi dịp xuân về, góp phần tạo nên không khí sum vầy, ấm áp.

Chính những "vị quen" ấy đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết ký ức, giúp Tết không chỉ là thời điểm chuyển giao năm mới, mà còn là dịp để mỗi người tìm về những giá trị thân thuộc, bền bỉ theo thời gian.

Bộ sưu tập Tết Bính Ngọ 2026 của Hữu Nghị Food

Chọn quà Tết, suy cho cùng, là chọn cách gửi gắm tình cảm. Khi món quà được trao đi bằng sự thấu hiểu và tin cậy, việc "biếu" trở nên nhẹ nhàng hơn, và người tặng cũng nhận lại nhiều hơn thế: sự an tâm, niềm vui và một mùa Tết Quý đúng nghĩa – đủ đầy, gắn kết và ấm áp.

Bộ sưu tập Tết Bính Ngọ 2026 của Hữu Nghị Food hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử.

