Nghệ sĩ xây biệt thự 6 tầng, trăm tỷ đồng ngay mặt đường Hoàng Hoa Thám, cưới một viện trưởng

Trong làng dancesport Việt Nam, cặp đôi Phan Hiển và Khánh Thi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Không chỉ nổi bật bởi sự nghiệp thi đấu và đào tạo, cả hai còn gây chú ý với tổ ấm sang trọng nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, TP.HCM.

Sau nhiều năm đồng hành cùng nhau vượt qua định kiến tuổi tác và áp lực dư luận, cặp đôi hiện có cuộc sống viên mãn bên 3 người con.

Chuyện tình vượt qua định kiến giữa Phan Hiển và "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi

Khánh Thi sinh năm 1982, là một trong những người tiên phong đưa dancesport đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Cô từng giành nhiều thành tích lớn trong và ngoài nước, đồng thời được mệnh danh là "nữ hoàng dancesport" nhờ những đóng góp nổi bật cho bộ môn này.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Khánh Thi chuyển hướng sang công tác đào tạo và quản lý nghệ thuật. Năm 2023, cô được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

Trong khi đó, Phan Hiển sinh năm 1993, là học trò của Khánh Thi trước khi trở thành bạn diễn ăn ý rồi tiến tới tình yêu. Khoảng cách 11 tuổi từng khiến chuyện tình của họ gặp không ít sóng gió.

Vượt qua định kiến, cặp đôi đã gắn bó bên nhau hơn 1 thập kỷ

Thời điểm công khai mối quan hệ, cả hai phải đối mặt với nhiều lời bàn tán từ dư luận. Khánh Thi từng chia sẻ cô chịu áp lực lớn về tinh thần, thậm chí có giai đoạn rời xa showbiz để cân bằng cuộc sống.

Dẫu vậy, Phan Hiển luôn thể hiện sự trưởng thành và kiên định khi ở bên người phụ nữ hơn mình 11 tuổi. Anh không chỉ đồng hành cùng Khánh Thi trong sự nghiệp mà còn sát cánh trong cuộc sống gia đình.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2022. Hôn lễ của họ từng trở thành sự kiện được chú ý trong showbiz Việt bởi câu chuyện tình yêu đặc biệt và hành trình dài vượt qua định kiến.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Phan Hiển

Hiện tại, Phan Hiển và Khánh Thi đã có 3 người con. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng hạnh phúc. Phan Hiển nhiều lần khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự quan tâm dành cho vợ. Trong một sự kiện cuối năm 2025, nam kiện tướng từng nói việc chăm sóc bà xã là điều anh "rất yêu thích".

Không chỉ là cặp đôi nổi tiếng trong lĩnh vực dancesport, họ còn được xem là hình mẫu gia đình nghệ sĩ hạnh phúc của showbiz Việt. Sự đồng hành bền bỉ giữa hai người cho thấy khoảng cách tuổi tác không phải rào cản nếu cả hai đủ thấu hiểu và tôn trọng nhau.

Cuộc sống viên mãn trong biệt thự 6 tầng ở TP.HCM

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và xây dựng thương hiệu cá nhân, Phan Hiển và Khánh Thi hiện sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Tâm điểm chú ý chính là căn biệt thự 6 tầng tọa lạc trên mặt đường Hoàng Hoa Thám, TP.HCM. Cơ ngơi này có diện tích khoảng 800m2 và được định giá lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp giữa không gian sống và khu vực làm việc. Đây cũng là nơi đặt trung tâm dancesport của hai vợ chồng, phục vụ việc giảng dạy, luyện tập và quản lý học viên. Thiết kế đa năng giúp cả gia đình thuận tiện hơn trong sinh hoạt cũng như công việc nghệ thuật hàng ngày.

Một trong những điểm nổi bật nhất của căn biệt thự là khu sân vườn rộng rãi với nhiều cây xanh. Không gian mở đón ánh sáng tự nhiên giúp ngôi nhà luôn thoáng đãng, tạo cảm giác thư giãn giữa đô thị đông đúc. Đây cũng là nơi gia đình thường quay vlog, chụp ảnh và tổ chức các hoạt động sinh hoạt chung.

Nội thất bên trong biệt thự được đầu tư sang trọng với gam màu hiện đại, tối giản nhưng tinh tế. Các khu vực chức năng được bố trí hợp lý nhằm phục vụ cuộc sống của gia đình đông thành viên. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy căn nhà có phòng tập riêng, khu vực tiếp khách rộng cùng nhiều góc sinh hoạt ấm cúng dành cho trẻ nhỏ.

Dù sở hữu cuộc sống đủ đầy, Phan Hiển và Khánh Thi vẫn giữ hình ảnh gần gũi trong mắt công chúng. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các giải đấu dancesport, sự kiện nghệ thuật và hoạt động đào tạo tài năng trẻ.

Từ những ngày đối mặt với áp lực dư luận đến khi xây dựng được tổ ấm hạnh phúc trong căn biệt thự bề thế, Phan Hiển và Khánh Thi đã chứng minh rằng thành công không chỉ đến từ tài năng, mà còn từ sự gắn bó và thấu hiểu giữa hai con người cùng chung đam mê nghệ thuật.