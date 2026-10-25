Nghệ sĩ Việt vướng loạt thị phi, thay vợ như thay áo, U50 không mặn mà yêu đương

Từ gương mặt hài quen thuộc đến nghệ sĩ vướng nhiều ồn ào

Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp, sinh năm 1977 tại Hưng Yên. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười và các chương trình hài trên truyền hình. Với lối diễn tưng tửng, biểu cảm linh hoạt cùng nét hài riêng, nam nghệ sĩ từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn hài kịch truyền hình được yêu thích.

Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hiệp Gà cũng trải qua những biến cố lớn trong cuộc sống. Sự việc ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của nam nghệ sĩ trong mắt công chúng. Những cuộc hôn nhân không kéo dài, các phát ngôn về đời tư cùng những lần xuất hiện bên người mới khiến nam nghệ sĩ nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận.

Anh được đông đảo khán giả biết đến qua chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười và các chương trình hài trên truyền hình. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hiệp Gà cũng trải qua những biến cố lớn trong cuộc sống. Ảnh: FBNV

Ba lần kết hôn, từng tuyên bố đám cưới lần thứ ba sẽ là lần cuối

Hiệp Gà kết hôn lần đầu với Thanh Quý vào năm 2003. Khi nam nghệ sĩ gặp biến cố, vợ vẫn ở bên, chăm sóc con gái chung là Hân Huyền và thăm nom chồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai dần xuất hiện những bất đồng. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2009.

Tháng 3/2010, Hiệp Gà tái hôn với Phan Thu Trang. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng không kéo dài. Đến tháng 9/2011, nam nghệ sĩ xác nhận hai người đã chia tay. Theo những thông tin được anh chia sẻ thời điểm đó, cả hai không có con chung.

Tháng 4/2016, Hiệp Gà tổ chức đám cưới lần thứ ba với Phạm Diệu Thúy, người kém anh 11 tuổi. Trong ngày cưới, nam nghệ sĩ xúc động và bày tỏ mong muốn đây sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của mình. Cặp đôi có một con trai chung tên Đông Hải.

Sau những mâu thuẫn trong thời gian chung sống, Hiệp Gà xác nhận chia tay người vợ thứ ba vào năm 2019. Anh từng thừa nhận bản thân có trách nhiệm trong những đổ vỡ tình cảm, nhìn nhận lại cách ứng xử và những thiếu sót của mình trong hôn nhân.

Nam diễn viên có tình duyên trắc trở, trải qua ba lần hôn nhân đổ vỡ. Ảnh: FBNV

U50 chia tay bạn gái, trở lại cuộc sống độc thân

Sau ba cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Hiệp Gà từng cho biết không có ý định kết hôn thêm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nam nghệ sĩ hoàn toàn khép lại chuyện tình cảm. Năm 2024, anh công khai có bạn gái mới sau thời gian tìm hiểu.

Người phụ nữ này sinh năm 1980, từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Mối quan hệ nhận được sự chú ý khi cả hai ra mắt gia đình, sống chung và chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Dù từng thể hiện sự gắn bó, chuyện tình này sau đó cũng kết thúc. Tháng 2/2026, Hiệp Gà đã xác nhận chia tay bạn gái. Nam nghệ sĩ trở lại cuộc sống độc thân và dành thời gian bên con trai út.

Ở tuổi 49, Hiệp Gà không còn xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình như thời kỳ đỉnh cao. Anh vẫn duy trì một số hoạt động nghệ thuật, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Sau nhiều biến cố trong sự nghiệp và đời tư, cuộc sống của nam nghệ sĩ hiện được chú ý nhiều hơn ở khía cạnh gia đình, đặc biệt là mối quan hệ với các con.

Sau khi chia tay bạn gái, anh lựa chọn cuộc sống độc thân bên con trai út. Ảnh: FBNV