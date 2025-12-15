Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970, là nghệ sĩ saxophone hàng đầu của Việt Nam. Nam nghệ sĩ còn được mọi người biết đến là nhạc sĩ, hoà âm phối khí và nhà sản xuất âm nhạc.

Năm 2021, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bị tai biến mạch máu não trong tình trạng nguy kịch nhưng may mắn dần phục hồi. Một năm sau, ông tiếp tục bị tai biến lần 2 và phải phẫu thuật não lần thứ 3. Trong suốt nửa năm sau đó, ông đều đặn tập vật lý trị liệu để lấy lại sức khoẻ.

Sau bạo bệnh, sức khỏe của nghệ sĩ saxophone phần nào được cải thiện. Ông bắt đầu trở lại với khán giả qua những đêm nhạc.

Xuất hiện tại đêm nhạc Hãy yêu nhau đi do gia đình Trịnh Công Sơn tổ chức, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nhận được chú ý khi biểu diễn trên sân khấu.

Dù sức khoẻ còn hạn chế, đi lại khó khăn và nhiều lúc hụt hơi, song tiếng kèn saxophone của ông vẫn vang lên đầy mê hoặc trong ca khúc Một cõi đi về. Nam nghệ sĩ tâm sự âm nhạc chính là thứ khiến ông bình phục nhanh chóng.

Trần Mạnh Tuấn tích cực trở lại với sân khấu sau bạo bệnh.

Đặc biệt, ông còn kết hợp cùng Quốc Thiên trong ca khúc Biển nhớ. Chia sẻ trên sân khấu, ca sĩ Quốc Thiên cho biết, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn là người thầy trong chương trình Vietnam Idol 2008 của anh.

"Trong cuộc thi, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn luôn là người dành cho Thiên những lời khen ngợi và động viên. Chính vào năm đó, tôi giành giải toán quân. Sau 18 năm, tôi mới có cơ hội được hợp tác cùng anh trên sân khấu và trong chương trình đặc biệt hôm nay. Điều này khiến tôi hạnh phúc", Quốc Thiên bày tỏ.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn tiết mục "Một cõi đi về".

Ngoài Trần Mạnh Tuấn và Quốc Thiên, nhiều nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được các ca sĩ nổi tiếng như Lệ Quyên, Uyên Linh, Bùi Lan Hương... trình bày. Giọng ca Nakatani Akari đem lại sắc thái mới mẻ cho Diễm xưa khi hát bằng tiếng Nhật.

Tại đêm nhạc, đại diện ban tổ chức công bố ủng hộ hơn 1 tỷ đồng vào Quỹ Văn học nghệ thuật Trịnh Công Sơn. Khoản đóng góp này sẽ được sử dụng để phối hợp cùng chính quyền địa phương trao quà Tết cho hơn 2.500 hộ gia đình tại miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cho biết chương trình là một dịp để âm nhạc của Trịnh Công Sơn tiếp tục vang lên, không chỉ ca ngợi tình yêu, sự lãng mạn, mà còn là bài ca về thân phận và con người Việt Nam.