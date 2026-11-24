Trong một thế giới mà nghệ thuật có ngày càng nhiều con đường đến với công chúng, người nghệ sĩ không còn chỉ được nhìn nhận qua những lần bước ra sân khấu. Bên cạnh tài năng biểu diễn và nền tảng chuyên môn, khả năng kết nối, chia sẻ tri thức và tạo ảnh hưởng tích cực trong đời sống văn hóa cũng dần trở thành một phần của hành trình nghệ thuật.

Nguyễn Lệ Thuyên Hà là một nghệ sĩ piano chọn đi theo hướng đó. Chị giữ sự nghiêm cẩn của người được đào tạo chuyên sâu về âm nhạc cổ điển, nhưng rất cởi mở với công nghệ, truyền thông và những cách giao tiếp mới. Với chị, âm nhạc hàn lâm không nên là một thế giới khép kín chỉ dành cho người trong nghề. Những giá trị nghệ thuật có chiều sâu hoàn toàn có thể được chia sẻ bằng ngôn ngữ gần gũi hơn, để nhiều người có cơ hội tiếp cận, hiểu và tìm thấy niềm yêu thích của riêng mình.

Nghệ sĩ Nguyễn Lệ Thuyên Hà trên sân khấu The Star Performing Arts Centre, Singapore. Ảnh: NVCC

Nền tảng hàn lâm, tư duy của người nghệ sĩ đương đại

Thuyên Hà bắt đầu hành trình âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 1994 tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 2004, chị đỗ thủ khoa đầu vào, nhận học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được tuyển thẳng vào chuyên ngành Biểu diễn Piano tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải (Shanghai Conservatory of Music). Chị tốt nghiệp xuất sắc năm 2009, rồi hoàn thành chương trình Thạc sĩ năm 2013 dưới sự hướng dẫn của NSND, GS.TS Trần Thu Hà.

Những năm học tập trong môi trường chuyên nghiệp cho chị nền tảng vững vàng và một cách tiếp cận nghiêm túc với từng tác phẩm. Với Thuyên Hà, chơi piano không đơn thuần là tái hiện những nốt nhạc trên bản phổ, mà là quá trình nghiên cứu ngôn ngữ âm nhạc, tìm hiểu tư duy của nhà soạn nhạc, phân tích cấu trúc rồi xây dựng một cách diễn giải có chiều sâu.

Nghệ sĩ Nguyễn Lệ Thuyên Hà biểu diễn trong đêm nhạc Lãng mạn của Khoa Piano kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: NVCC

Tinh thần ấy theo chị vào cả biểu diễn, giảng dạy lẫn các hoạt động chuyên môn quốc tế. Chị nhiều lần ngồi ghế giám khảo tại các cuộc thi, liên hoan âm nhạc quốc tế, trong đó có những vòng chung kết, và 7 năm liên tiếp là giám khảo thường trực của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hồng Kông. Công việc này giúp chị tiếp xúc với nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ, nhiều phương pháp đào tạo và quan điểm nghệ thuật khác nhau.

Nghệ sĩ Nguyễn Lệ Thuyên Hà trong vai trò giám khảo cuộc thi âm nhạc quốc tế ZhongSin. Ảnh: NVCC

Chị 7 năm liên tiếp là giám khảo thường trực của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hồng Kông. Ảnh: NVCC

Nhưng điều làm nên nét riêng của Thuyên Hà không chỉ nằm ở bảng thành tích học thuật. Ở chị có sự kết hợp giữa hai phẩm chất tưởng như thuộc về hai thế giới: tính kỷ luật, chiều sâu của âm nhạc hàn lâm và sự linh hoạt của một nghệ sĩ sống trong thời đại số. Chị chủ động tìm những phương thức truyền tải mới, không ngại thử các hình thức giao tiếp với công chúng. Đổi mới nhưng không dễ dãi, bởi chính nền tảng học thuật giúp chị chia sẻ một cách có chọn lọc, có trách nhiệm. Chị không xem chuyên môn là giới hạn, mà là bệ phóng để đi xa hơn và chạm tới nhiều người hơn.

Hai không gian truyền thông, một câu chuyện Việt Nam

Điểm đáng chú ý trong hoạt động của Thuyên Hà là cách chị xây dựng nội dung riêng cho công chúng trong nước và quốc tế.

Trên các kênh tại Việt Nam, chị tập trung chia sẻ kiến thức về piano, từ kỹ thuật biểu diễn, phương pháp luyện tập, phân tích tác phẩm, lịch sử âm nhạc đến những câu chuyện phía sau quá trình học và làm nghề. Nội dung được đúc kết từ chính kinh nghiệm biểu diễn, giảng dạy và nghiên cứu của chị, với mong muốn phổ cập những hiểu biết đúng đắn về việc học piano bài bản. Chị đặc biệt muốn người học, phụ huynh và người yêu nhạc hiểu giá trị của nền tảng, phương pháp, kỷ luật và lộ trình đào tạo, bởi đây là bộ môn đòi hỏi đầu tư lâu dài. Thay vì chạy theo sự chú ý nhất thời, chị chọn làm những nội dung có giá trị sử dụng và có thể đồng hành cùng người học.

Nghệ sĩ Nguyễn Lệ Thuyên Hà trong buổi Art Talk. Ảnh: NVCC

Trên các nền tảng quốc tế, chị chọn một góc tiếp cận rộng mở hơn: kể về cuộc sống, trải nghiệm và hành trình nghệ thuật của một nghệ sĩ piano Việt Nam trong môi trường giao lưu quốc tế. Ở đó, âm nhạc không chỉ hiện diện qua cây đàn mà còn qua cách chị quan sát và cảm nhận thế giới. Không gian nghệ thuật, kiến trúc, hội họa, cảnh sắc thiên nhiên hay đời sống văn hóa đều trở thành chất liệu. Đó có thể là một góc phố Hà Nội, một công trình kiến trúc, một nét sinh hoạt thường ngày, câu chuyện về những người Việt đang miệt mài sáng tạo, hay những sản phẩm, thương hiệu Việt có chất lượng và dấu ấn riêng. Với chị, hình ảnh một quốc gia không chỉ được tạo nên từ những biểu tượng lớn, mà còn từ những điều bình dị, tinh tế và chân thực.

Thuyên Hà tin rằng gu thẩm mỹ không tự nhiên mà có, mà được nuôi dưỡng qua quan sát, trải nghiệm và tiếp xúc với nghệ thuật. Một bản nhạc mở rộng khả năng lắng nghe, một bức tranh giúp ta tinh tế hơn với màu sắc và đường nét, một công trình kiến trúc hay một khung hình đẹp có thể thay đổi cách ta nhìn không gian xung quanh. Hai hướng nội dung tưởng chừng khác nhau vì thế gặp nhau ở một điểm: đưa nghệ thuật vào đời sống bằng chính trải nghiệm và tri thức của người làm nghề.

Nguyễn Lệ Thuyên Hà là nghệ sĩ đại diện độc quyền Việt Nam tham gia tổ chức chuỗi hòa nhạc thường niên dành cho tài năng âm nhạc trẻ của Shanghai Oriental Art Center. Ảnh: NVCC

Mỗi chuyến biểu diễn, chấm thi hay giao lưu nghệ thuật ở nước ngoài, với chị, không chỉ là cơ hội phát triển sự nghiệp cá nhân mà còn là dịp mở rộng kết nối văn hóa. Chị muốn xuất hiện không chỉ như một nghệ sĩ piano được đào tạo bài bản, mà như một người Việt Nam có bản lĩnh chuyên môn, hiểu biết văn hóa và tư duy cởi mở, thể hiện qua phong thái làm việc, cách ứng xử và sự trân trọng dành cho các giá trị văn hóa.

Ở góc độ rộng hơn, đó cũng là một cách làm ngoại giao văn hóa bằng nghệ thuật. Nó không nhất thiết phải bắt đầu từ những chương trình lớn hay tuyên ngôn chính thức. Sự hiện diện của một nghệ sĩ, chất lượng chuyên môn và sự tin cậy được vun đắp qua thời gian đều có thể tạo nên thiện cảm giữa người với người, giữa các cộng đồng và quốc gia, để bạn bè quốc tế thấy một Việt Nam hiện đại, giàu sức sáng tạo mà vẫn giữ được bản sắc.

Nghệ sĩ Nguyễn Lệ Thuyên Hà trong vai trò nghệ sĩ đại diện độc quyền tại các sự kiện nghệ thuật quốc tế. Ảnh: NVCC

Một người nghệ sĩ có thể được nhớ đến bởi tiếng đàn. Nhưng hành trình nghệ thuật sẽ còn ý nghĩa hơn khi từ tiếng đàn ấy, nhiều người tìm thấy tình yêu với âm nhạc, biết trân trọng vẻ đẹp trong cuộc sống và hiểu thêm về văn hóa của một đất nước. Với Nguyễn Lệ Thuyên Hà, đó là hướng đi đáng theo đuổi: không chỉ đưa âm nhạc đi xa hơn, mà còn dùng nghệ thuật, tri thức và cảm quan thẩm mỹ để kể những câu chuyện đẹp về Việt Nam với thế giới.