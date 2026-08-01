Nghệ sĩ Ngọc Sơn rơi nước mắt trước phần trình diễn Bông so đũa trắng của Yến Khoa

Hình ảnh người con gái chịu nhiều mất mát trong tình yêu được Yến Khoa thể hiện bằng cả giọng hát lẫn diễn xuất trong ca khúc Bông so đũa trắng. Trên hàng ghế giám khảo, nghệ sĩ Ngọc Sơn xúc động đến rơi nước mắt khi theo dõi tiết mục, cho biết anh đồng cảm với số phận nhân vật mà nữ ca sĩ truyền tải. Đây cũng là phần trình diễn để lại nhiều dư âm nhất trong hành trình đưa Yến Khoa đến ngôi Á quân Đánh Thức Đam Mê.

Với Yến Khoa, khoảnh khắc khiến đàn anh rơi nước mắt không đơn thuần là một lời khen. "Nếu người nghe có thể khóc, có thể cười hay tìm thấy mình trong câu chuyện của bài hát thì đó là phần thưởng lớn nhất của người nghệ sĩ", cô chia sẻ.

Không chỉ chinh phục hội đồng chuyên môn bằng chất giọng ngọt ngào, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng ở khả năng hóa thân vào nhân vật, biến mỗi bài hát thành một câu chuyện trọn vẹn. Nhưng sau mỗi cuộc thi, điều cô giữ lại không phải thành tích mà là những góp ý của ban giám khảo và khán giả. Yến Khoa quan niệm nghệ thuật là hành trình học hỏi không có điểm dừng, một tiết mục được yêu thích hôm nay không đồng nghĩa với việc được phép ngủ quên trên lời khen của ngày hôm qua.

Trước khi được khán giả biết đến qua truyền hình, Yến Khoa chỉ là cô gái nhỏ lớn lên ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nơi những điệu bolero, dân ca trữ tình và câu vọng cổ len lỏi trong từng nếp sinh hoạt của người miền Tây. Tuổi thơ của cô gắn với các bản nhạc phát ra từ chiếc radio cũ trong nhà và những buổi chiều nghe người lớn ngân nga ca khúc của các danh ca, để rồi ước mơ làm ca sĩ lớn lên theo năm tháng một cách tự nhiên.

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chọn một nghề khác. Từ nhỏ, tôi chỉ mong một ngày được đứng trên sân khấu và hát những ca khúc mình yêu thích", nữ ca sĩ nói.

Bước vào con đường nghệ thuật, cô hiểu đam mê chỉ là điểm khởi đầu, còn để đi lâu với nghề thì phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, sự kiên trì và cả những lần vấp ngã. Vì vậy, thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng nhanh chóng, Yến Khoa chọn trưởng thành qua từng sân chơi âm nhạc, lần lượt góp mặt ở Chinh Phục Thần Tượng, Song Ca Giấu Mặt, Giọng Ải Giọng Ai, Sàn Chiến Giọng Hát và xem mỗi chương trình là một bài học về chuyên môn lẫn bản lĩnh sân khấu.

Việc theo đuổi bolero và dân ca trữ tình giữa một thị trường âm nhạc thay đổi nhanh cũng xuất phát từ tình yêu hơn là tính toán. "Bolero hay dân ca đều có sức sống riêng. Chỉ cần người hát đủ chân thành, khán giả sẽ cảm nhận được. Tôi muốn mình trở thành người kể chuyện bằng âm nhạc, chứ không chỉ là người cất tiếng hát", cô nói.

Ở tuổi 27, Yến Khoa vẫn giữ nguyên sự mộc mạc của cô gái nhỏ ngày nào, xem mỗi lần đứng trước khán giả là cơ hội hoàn thiện bản thân thay vì áp lực phải trở thành ngôi sao. "Tôi may mắn có duyên với nghề hát. Đó là niềm vinh hạnh và cũng là trách nhiệm để mình không ngừng học hỏi. Tôi luôn biết ơn những khán giả đã yêu thương, đồng hành, và càng trân trọng hơn những góp ý chân thành để mình hát hay hơn, sống tốt hơn với nghề", cô tâm sự.