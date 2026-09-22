Nghệ sĩ Hoài Linh chủ trì thực hiện nghi lễ, dàn sao Việt tề tựu tại đền thờ 100 tỷ

Hôm nay (22/9), nhằm ngày 12/8 âm lịch, giới nghệ sĩ Việt chính thức đón Giỗ Tổ ngành sân khấu. Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ đã tất bật chuẩn bị cho dịp quan trọng này. Với những người hoạt động nghệ thuật, đây không chỉ là thời điểm để tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân mà còn là dịp để cùng nhau cầu mong một năm làm nghề thuận lợi, bình an và có thêm nhiều dấu ấn.

Như mọi năm, đền thờ Tổ Nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức trở thành một trong những địa điểm được nhiều nghệ sĩ quan tâm. Công trình được xây dựng với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, là nơi Hoài Linh thường tổ chức các hoạt động hướng về Tổ nghiệp vào dịp đặc biệt này. Theo chia sẻ của ca sĩ Dương Triệu Vũ, Hoài Linh là người trực tiếp chuẩn bị nhiều công việc và nghi thức tại đền thờ. Nam nghệ sĩ tất bật từ khâu sắp xếp không gian đến chuẩn bị cho các nghi lễ quan trọng, mong muốn ngày Giỗ Tổ diễn ra chỉn chu và trang nghiêm.

Clip: Không khí trang nghiêm tại đền thờ Tổ nghiệp do nghệ sĩ Hoài Linh xây dựng

Nghệ sĩ Hoài Linh chủ trì các hoạt động nghi lễ tại đền thờ Tổ nghiệp trị giá 100 tỷ

Dương Triệu Vũ đã về Việt Nam để kịp dự lễ giỗ Tổ

Gia đình của nghệ sĩ Hoài Linh cũng đến đền thờ 100 tỷ để tham gia ngày đặc biệt ý nghĩa này

Vợ chồng Mạc Văn Khoa đã đến dâng hương vào chiều hôm qua

Ca sĩ Cẩm Ly và diễn viên Hoài An cũng đã đến bày tỏ lòng thành kính tại đền thờ Tổ nghiệp

Từ chiều 21/9, nhiều nghệ sĩ như Hoàng Mập, Cát Phượng, Cẩm Ly, Hoài An, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ... đã lần lượt có mặt tại đền thờ. Không khí nơi đây trở nên rộn ràng khi các nghệ sĩ cùng tham gia những hoạt động chuẩn bị cho ngày lễ chính. Các nghi thức như khai trống, múa lân, rước kiệu... cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Không chỉ riêng đền thờ Tổ của Hoài Linh, nhiều sân khấu tại TP.HCM cũng trang trọng lập bàn thờ Tổ để nghệ sĩ đến dâng hương. Có thể kể đến sân khấu Thế Giới Trẻ, sân khấu kịch của NSƯT Thành Lộc, sân khấu 5B... Mỗi nơi mang một không khí riêng nhưng đều hướng đến sự thành kính trong ngày đặc biệt của giới nghệ thuật.

Trong ngày Giỗ Tổ, các nghệ sĩ cũng ăn diện chỉn chu, trang trọng khi đến dâng hương, gặp gỡ đồng nghiệp. Với nhiều người, đây được xem như một ngày đặc biệt của những người làm nghề, nơi các nghệ sĩ dù đang ở vị trí nào cũng cùng hướng về nguồn cội và bày tỏ lòng biết ơn với những người đi trước.

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Hạ Anh