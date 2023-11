Nghệ sĩ Đào Anh Tuấn tiết lộ bí quyết giúp nụ cười ở tuổi U70 vẫn luôn khoẻ mạnh

Nghệ sĩ Đào Anh Tuấn xuất hiện trong podcast Màu Hạnh Phúc

Mặc dù đã bước vào độ tuổi U70, nghệ sĩ Đào Anh Tuấn vẫn thường xuyên góp mặt trong những bộ phim truyền hình, talkshow giải trí. Khi được hỏi về bí quyết để luôn xuất hiện với phong thái lạc quan, yêu đời, nghệ sĩ Đào Anh Tuấn đã chia sẻ: "Một nụ cười tự tin sẽ mang lại nguồn năng lượng vô tận và chỉ khi bản thân đủ đầy năng lượng, bạn mới có thể dễ dàng chinh phục những mục tiêu mà bạn hướng đến."

Nụ cười rạng ngời của nghệ sĩ Đào Anh Tuấn ở độ tuổi U70

Một cuộc hành trình tìm kiếm

Khi tuổi tác dần trở thành rào cản, nghệ sĩ Đào Anh Tuấn đã phải đối mặt với những thách thức ngoại hình khi hàm răng của bắt đầu trở nên ố vàng, mất răng và mòn cổ chân răng. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Chú cho biết: "Hàm răng của tôi trước đây vốn đã mọc không đều, cộng thêm thói quen hút thuốc với uống cà phê khiến răng trở nên ố vàng và hư nặng."

"Có một lần khi diễn cảnh bị té xe, máy quay bắt cận vào hàm răng. Lúc đó chỉ muốn khóc thét vì hàm răng của mình sao mà nó xấu quá. Xấu đến mức không chấp nhận được" - nghệ sĩ Đào Anh Tuấn chia sẻ. Chính vì buổi quay này đã khiến chú càng có động lực tìm lại nụ cười tự tin, quyết tâm thay đổi để giữ vững phong độ và hoàn thành tốt nhất trong các vai diễn.

Lựa chọn chính xác

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, nam diễn viên "Dù gió có thổi" đã lựa chọn nha khoa My Auris là đối tác đồng hành trong hành trình làm răng sứ của mình. Đào Anh Tuấn cũng chia sẻ rằng quyết định lựa chọn nha khoa My Auris này đến từ "ông bạn già" - cũng chính là nghệ sĩ Việt Anh - đã từng làm răng sứ tại My Auris và khá hài lòng với kết quả cải thiện.

Nụ cười của nghệ sĩ Việt Anh sau khi làm răng sứ tại My Auris

Khi đến thăm khám tại My Auris, nghệ sĩ Đào Anh Tuấn được trải nghiệm dịch vụ nha khoa chuyên nghiệp với hệ thống trang thiết bị hiện đại, cập nhật liên tục theo xu hướng Quốc tế. Quy trình thăm khám và điều trị được chuẩn hoá dựa trên quy chuẩn Quốc tế, đặt lợi ích, sự thoải mái và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu.

Đồng thời, nghệ sĩ Đào Anh Tuấn còn được thiết kế nụ cười sinh trắc học bằng công nghệ BIOMETRIC độc quyền, tinh chỉnh từng chiếc răng phù hợp với cung cười, cân đối tổng thể gương mặt. Mô phỏng 3D kết quả cải thiện và dự toán các phương pháp thông minh, giúp phác đồ điều trị chuẩn xác, đảm bảo sức khỏe của răng và nướu sau khi lắp sứ.

Tự tin không đau đớn

"Mình cứ tưởng là làm răng là phải đóng cọc, rồi đổ xi măng rồi làm đủ thứ trong miệng khiến mình đau, mình khó chịu. Nhưng vô làm thì lại thấy rất là nhẹ nhàng. Chỉ có 20 ngày đầu chưa quen thì thấy hơi lạ lạ, tới bây giờ thì như răng thật của mình vậy" - nghệ sĩ Đào Anh Tuấn chia sẻ.

Nghệ sĩ Đào Anh Tuấn đã thực hiện phủ sứ thẩm mỹ 20 chiếc răng và trồng 2 cây Implant. Trong suốt quá trình làm răng cũng không gặp bất kỳ trở ngại gì ở từng công đoạn. Nghệ sĩ Đào Anh Tuấn nhấn mạnh rằng sự chăm sóc tận tâm và kỹ thuật chuyên nghiệp đến từ đội ngũ y bác sĩ đã mang lại cho chú cảm giác thoải mái và tin tưởng từ đầu đến cuối quá trình.

Hình ảnh trước và sau khi làm răng của Đào Anh Tuấn

"Không đau đớn" không chỉ là một quảng cáo, mà là trải nghiệm thực tế của nghệ sĩ Đào Anh Tuấn. Điều này tạo nên sự khác biệt to lớn và càng khẳng định chất lượng, vị thế của nha khoa My Auris trên thị trường thẩm mỹ răng sứ hiện nay.

My Auris - nha khoa lọt Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN năm 2022

Chất lượng răng sứ bền vững



Đã hơn 3.5 năm sau khi hoàn thành quá trình làm răng sứ, nụ cười của nghệ sĩ Đào Anh Tuấn vẫn giữ được chất lượng tốt nhất. Màu sắc răng vẫn trắng sáng, có độ trong bóng tự nhiên như răng thật. Đặc biệt, khả năng ăn nhai của chú cũng được cải thiện tối đa. Điều này là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và hiệu quả của My Auris, không chỉ đảm bảo kết quả tốt ngay lúc đầu mà còn duy trì được vẻ đẹp và chức năng trong thời gian dài.

"Tôi ăn được đủ thứ. Cắn nước đá cũng không bị ê buốt. Ăn khô mực, gặm xương…nói chung là không kiêng cữ bất gì cái gì cả" - Đào Anh Tuấn chia sẻ.

Trong suốt quá trình thăm khám và điều trị tại My Auris, mỗi khách hàng sẽ được chăm sóc bởi đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, trực tiếp điều trị và theo dõi sát sao tình trạng răng của từng khách hàng. Từ đó đảm bảo các bước trong quy trình đều theo đúng phác đồ điều trị, mang đến kết quả cải thiện chuẩn xác nhất.

My Auris cung cấp các giải pháp nha khoa thông qua 4 hình thức dịch vụ bao gồm: Điều trị - Cải thiện - Phục hồi và Thẩm mỹ. Các sản phẩm dịch vụ cung cấp đều được cam kết bảo hành kết quả bằng văn bản, chế độ bảo dưỡng dài hạn, đồng hành chăm sóc răng cho khách hàng trọn đời. Đây cũng là một trong những điểm được đánh giá cao ở My Auris.

Đo nụ cười - may cuộc sống

"Người ta nói rằng "Ngày về hưu có mấy người vui, khi về vườn có mấy người thăm" nhưng mà hên quá tôi vẫn được tổ đãi, mặc dù tuổi về hưu nhưng vẫn đi làm bình thường cùng với nụ cười thương hiệu này" - diễn viên Đào Anh Tuấn chia sẻ.

Hành trình làm răng sứ của nghệ sĩ Đào Anh Tuấn không chỉ là việc cải thiện ngoại hình, mà còn là hành trình đến với sự tự tin và hạnh phúc. My Auris đã đóng góp một phần quan trọng vào sự thành công này, giúp cho nghệ sĩ Đào Anh Tuấn toả sáng không chỉ trước ống kính mà còn yêu đời hơn trong cuộc sống thường ngày.

Nha khoa My Auris - Đo nụ cười, may cuộc sống

