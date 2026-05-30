Vào ngày 25 tháng 5, một vụ việc chấn động đã hé lộ khi một cô gái (17 tuổi) ở Arizona (Mỹ) tìm cách trốn thoát khỏi nơi bị giam cầm. Nạn nhân đã chạy đến nhà hàng xóm để cầu cứu sau khi bị bạn trai hành hung dã man. Ngay lập tức, người hàng xóm đã gọi cảnh sát để thông báo về vụ việc nghiêm trọng này.

Các công tố viên cho biết, cô gái đã bị bạn trai cũ là Diego Marroquin Lopez (18 tuổi) bắt giữ và giam cầm trong một chiếc lều giữa sa mạc. Theo lời khai của nạn nhân, cô đã phải sống trong tình trạng bị bạo hành và cô lập trong suốt gần bốn tháng.

Vụ việc bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 2, khi Lopez đón cô bằng xe hơi với lời hứa đưa đến trường. Tuy nhiên, Lopez đã không đưa cô gái đến trường như đã hẹn. Thay vào đó, anh ta lái xe đến nhà bố mẹ mình ở Vail, Arizona và ép buộc cô gái phải vào một chiếc lều. Sau đó, Lopez còn di chuyển chiếc lều này sâu hơn vào sa mạc, nhằm tránh sự phát hiện từ phía gia đình anh ta.

Trong suốt thời gian bị giam giữ, Lopez đã thực hiện nhiều hành vi bạo lực nghiêm trọng. Cô gái (17 tuổi) cáo buộc đã liên tục bị bạn trai tấn công tình dục, đồng thời bị ngăn cấm trở lại trường học. Lopez cũng không cho cô gái tiếp cận điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Theo lời khai của nạn nhân, Lopez chỉ cho phép cô rời lều rất hiếm hoi, chủ yếu là để đưa cô vào phòng ngủ của anh ta hoặc sử dụng phòng tắm. Những lần đó, anh ta luôn cố gắng che giấu sự có mặt của cô khỏi bố mẹ mình. Cô gái cũng tiết lộ Lopez sở hữu một khẩu súng ngắn dùng để đe dọa cô.

Các công tố viên cho biết Lopez luôn kiểm soát cô gái một cách bạo lực và đánh đập cô rất nặng nếu cô cố gắng bỏ trốn. Nạn nhân kể lại rằng anh ta đã nhiều lần đánh đập cô và kéo lê cô trở lại lều bằng tóc mỗi khi cô tìm cách thoát thân. Đỉnh điểm của chuỗi hành hạ này là các vụ tấn công tình dục bạo lực xảy ra vào ngày 24 và 25 tháng 5, ngay trong phòng ngủ của Lopez.

Cô gái cho biết sau các vụ tấn công, Lopez tiếp tục kéo lê cô trở lại lều. Anh ta bắt đầu đánh đập. Chính trong lúc bị tấn công, cô gái đã tìm được cơ hội để trốn thoát và chạy đến nhà hàng xóm cầu cứu. Ngay sau khi cuộc gọi 911 được thực hiện, cảnh sát đã nhanh chóng hành động.

Lực lượng chức năng đã sử dụng trực thăng để truy tìm Lopez. Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó. Sau khi được giải cứu, cô gái đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương nhẹ.

Lopez đã phủ nhận mọi cáo buộc của cô gái, nói với các điều tra viên rằng cô chưa bao giờ ở cùng anh ta. Tuy nhiên, các điều tra viên đã tiến hành khám xét nhà của gia đình Lopez và tìm thấy chiếc lều. Tại đó, họ cũng phát hiện các vật dụng mà nạn nhân đã mô tả, bao gồm cả tài liệu học tập của cô. Hiện tại, Diego Marroquin Lopez (18 tuổi) đang phải đối mặt với các cáo buộc về hành hung nghiêm trọng, bắt cóc và tấn công tình dục. Anh ta vẫn đang bị giam giữ với khoản tiền bảo lãnh là 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng).