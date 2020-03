Nghe chuyên gia nói về "cảm hứng sáng tạo của đàn ông" và lý do vì sao các ông chồng nổi tiếng lại là người khơi mào ly hôn khi chính họ đã dồn bao nhiêu công sức

Khi xã hội càng hiện đại, đời sống tình cảm của người ta càng phong phú, nhu cầu cảm xúc cũng thay đổi theo hoàn cảnh, điều kiện, môi trường sống. Đó là lý do vì sao những câu chuyện ngoại tình nhan nhản xuất hiện trên các diễn đàn như cơm ăn, nước uống hàng ngày.

Hội chị em thi xong chia sẻ những phương pháp hay ho mới lạ để cải thiện đời sống chăn gối mà quên mất 1 điều, cái cây nào cũng cần chăm từ gốc rễ, nếu không hiểu rõ tâm lý, suy nghĩ của đàn ông thì mọi thứ đều thành công cốc.

Mới đây, chuyên gia tâm lý tình yêu - hôn nhân Ths. Đinh Thái Sơn đã bày tỏ quan điểm của anh sau những kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn cho rất nhiều hoàn cảnh. Anh viết:

"Báo chí thế giới rúng động vì tỷ phú Amazon, Jeff Bezos ly dị vợ. Tổng thống Putin mẫu mực cũng ly dị vợ khi đang trong nhiệm kỳ. Tổng thống Pháp Sakozy ly dị vợ cũ và lấy vợ mới Carla Bruni ngay trong khi đương nhiệm. Bills Clinton, Tổng thống Mỹ đẹp trai cũng không qua nổi ải mỹ nhân ngoại tình khi đang đương chức...

Chúng ta có thể kể ra dài dài danh sách các cuộc ly hôn của những người nổi tiếng trên thế giới để cập bờ bến tình yêu mới. Ngay ở Việt Nam, những chuyện như thế này cũng không phải là hiếm. Vậy lý do nào mà đàn ông thường là người khơi mào cho sự đổ vỡ của hôn nhân, khi chính họ cũng đã dồn vào đó bao nhiêu công sức?

Lý do duy nhất chính là CẢM HỨNG SÁNG TẠO của đàn ông. Với đàn ông, sự cũ kỹ đồng nghĩa với cái chết. Rất nhiều đàn ông hiện nay đang chết dần mòn mà không biết, bởi vì họ đang sống với những cũ kỹ hàng ngày mà không ý thức nhận ra. Đối với phụ nữ, cảm hứng sáng tạo không phải là điều quan trọng nhất, mà AN TOÀN mới là điều quan trọng nhất. Phụ nữ cần sự an toàn về tài chính, lương thực, nơi ở để nuôi con khỏe mạnh - đó là bản năng thiên bẩm của họ. Chính vì phụ nữ cần an toàn cho nên sự ỔN ĐỊNH trong hôn nhân luôn được phụ nữ ưu tiên hướng tới.

Ngược với phụ nữ, đàn ông sẽ không thể ngồi yên, họ không thích ổn định, họ phải liên tục thay đổi, liên tục sáng tạo để tìm cơ hội mới cho sự sinh tồn của bản thân và cho chính gia đình họ. Mà để đàn ông sáng tạo thì không có liều thuốc nào hữu hiệu bằng tình dục.

Hãy thử hình dung cảnh mấy ông đàn ông ngồi với nhau, mắt lờ đờ, bỗng có một bóng hồng nóng bỏng lướt qua, mắt các gã trai sẽ lại sáng rực nháo nhác. Nói vậy là các bạn hiểu rồi. Chỉ có sự kích thích của sex mới đủ năng lượng “đốt” những ánh mắt lờ đờ trở nên rực sáng.

Khi chuyện tình dục trong hôn nhân trở nên nhàm chán, khi sự kết nối tâm hồn giữa hai vợ chồng trở nên tẻ nhạt thì khả năng dẫn đến đổ vỡ hôn nhân là rất cao. Nhưng người phụ nữ lại ít nhận ra được tín hiệu này vì họ đã dồn sự tập trung của mình vào tính ổn định của gia đình và sự an toàn cho đứa con. Phụ nữ ít nhận ra sự hẫng hụt cảm xúc của người chồng, nhưng đối với đàn ông thì đó là những tín hiệu vô cùng nghiêm trọng rồi.

Đàn ông cần sex, đàn ông cần lời khen của phụ nữ. Trước đây người vợ của anh ấy đã làm chuyện này rất tốt, nhưng khi tập trung vào gia đình, con cái, cô ấy là lơi việc này. Không còn chuyện ấy, không được khen, đàn ông sẽ cảm thấy sự nghiệp của họ vô nghĩa. Họ đang 'chết'!.

Đó là lý do đàn ông hay chủ động ngoại tình để tìm kiếm sự mới mẻ, lấy lại cảm hứng cho những năm tháng còn lại cuộc đời. Nhiều cuộc ngoại tình dẫn đến ly hôn, nhiều cuộc ngoại tình chẳng đến ly hôn, chỉ là muốn thêm thắt cảm hứng cho cuộc sống đỡ nhàm chán. Điều này phụ thuộc vào khả năng giữ bí mật của đàn ông và ngưỡng chịu đựng của phụ nữ.

Đa phần đàn ông trên thế giới này không đủ cao đạo để thoát khỏi sự cám dỗ yếu ớt đó. Họ luôn khát khao chinh phục mọi giới hạn và không có công cụ nào tuyệt vời hơn cảm hứng từ tình dục đem lại. Chỉ có thông qua tình dục thì họ mới tìm tòi khai phá được năng lượng diệu kỳ của bản thân. Hay nói cách khác, thông qua tình yêu và tình dục đàn ông sẽ chuyển hóa được năng lượng bản thân tới sự sáng tạo cao nhất. Điều nay cũng lý giải phần nào tại sao những bà vợ lại bất an lo lắng giữ chân những ông chồng tài giỏi - lắm tài nhiều tật.

Để nói tiếp về chuyển hóa năng lượng tình dục, tất nhiên không phải đàn ông nào cũng có thể chuyển hóa năng lượng đó thành công, tạo nên những thành tựu sự nghiệp vẻ vang. Nhiều người đã chuyển hóa năng lượng sai cách, thậm chí còn bị 'tàu hỏa nhập đường ray', à quên, 'tẩu hỏa nhập ma', sự nghiệp tan tác, vô tù tội.

Phụ nữ cần biết sự thật này để làm chủ hôn nhân của mình một cách tốt hơn. Thay vì mong đợi người đàn ông của mình không ngoại tình thì hãy luôn hậu thuẫn, động viên anh ấy và nuôi dưỡng đời sống tình dục với chồng thật nồng nàn nóng bỏng. Tất nhiên không hẳn cứ làm tốt được như vậy thì chồng bạn sẽ chung thủy, nhưng xác suất anh ấy bỏ bạn ra đi sẽ thấp hơn. Và nếu bạn đã làm chuyện đó rất rất tốt rồi mà chồng vẫn muốn chinh phục những cuộc tình mới thì cũng chẳng có gì phải tiếc. Chỉ đơn giản là hãy để anh ấy ra đi và bạn sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Sẽ có những người đàn ông phù hợp với bạn hơn ở chặng đường kế tiếp.

Vậy đấy, chẳng có gì khó hiểu để khẳng định rằng đàn ông dù có vĩ đại tử tế đến mấy cũng không vượt qua được cửa ải của tình dục. Chỉ có tình dục mới mang lại sự mơ mộng vĩ đại nhất cho đàn ông. Khi hiểu rõ bản chất 'Tình dục là cách mời mọc nguyên thủy của đàn ông' như vậy, bạn sẽ thấu hiểu đàn ông hơn, thông cảm và điều chỉnh cách sống với họ cho phù hợp và nếu khéo léo thì bạn sẽ hưởng lợi từ đó rất nhiều phụ nữ ạ!".

Có những sự thật dù muốn hay không bạn vẫn phải đón nhận. Thế nhưng, kết quả ra sao lại tùy vào góc nhìn và cách giải quyết của chính bạn. Nên thay vì dằn hắt hay trách móc mình lẫn chồng hãy nghĩ xem cuộc hôn nhân này có đáng để bạn cố gắng cứu vãn không. Bởi ít hay nhiều chúng ta vẫn có 1 phần lỗi chứ không riêng gì đàn ông phản bội.

Đúng như chuyên gia Đinh Thái Sơn đã nói, việc của phụ nữ là "làm tốt" và dù kết quả ra sao chúng ta cũng đã hết mình rồi.