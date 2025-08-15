Thông tin Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu lộ diện bên cạnh 2 nhóc tỳ sinh đôi đang gây bão khắp mạng xã hội. Sau thời gian bán tín bán nghi về câu chuyện nên duyên của cả hai, giờ đây công chúng đã có câu trả lời rõ ràng. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp cho tổ ấm của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu, công chúng còn có nhiều quan tâm cho 2 thế lực nhí.

Quay trở lại hồi cuối tháng 3/2024, dư luận không khỏi náo loạn trước hình ảnh Hoàng Thuỳ Linh với vòng 2 lớn rõ, cùng Đen Vâu di chuyển từ Hà Nội về nhà riêng ở TP.HCM. Thời điểm ấy, cả hai đều không lên tiếng nhưng cũng chẳng phủ nhận bất cứ điều gì. Kể từ khi bắt gặp, Hoàng Thuỳ Linh "đóng băng" mạng xã hội và không lộ diện suốt một thời gian. Cho đến tháng 8 cùng năm, một nguồn tin thân cận cho biết nữ ca sĩ đã sinh con được khoảng 1 tháng, và đó là cặp sinh đôi.

Tóm dính Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu cùng về nhà riêng, Linh lộ rõ bụng bầu

Theo một nguồn tin, Hoàng Thuỳ Linh sinh con vào tháng 7/2024. Phải 4 tháng sau khi "vượt cạn" thì nữ ca sĩ mới lộ diện lần đầu tiên, thời điểm đó là dịp cô quảng bá dự án mới

Trong khi khán giả liên tục gửi lời chúc mừng đến Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh thì cặp đôi vẫn quyết giữ im lặng cho đến cùng. Khi lộ diện cùng nhau, cả hai vẫn giữ thái độ như thường, hay trả lời truyền thông cũng chỉ úp mở. Cho đến mới đây, những thông tin về 2 nhóc tỳ của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh mới được hé lộ.

Được biết, 2 "thiên thần nhí" nay đã hơn 1 tuổi. Trong khoảnh khắc được bắt gặp tại Tam Đảo, 2 nhóc tỳ nay trông đã lớn rõ, bụ bẫm vô cùng đáng yêu. Theo lời kể của hàng xóm, cả hai không chỉ thỉnh thoảng về Tam Đảo nghỉ ngơi mà còn đưa cặp song sinh về quê sum vầy với ông bà. Hai bé - một trai, một gái - có tên gọi ở nhà vừa đáng yêu vừa thuần Việt, lấy cảm hứng từ những loại cây trái quen thuộc trong vườn. Người dân nơi đây cũng đã quen với sự xuất hiện của hai nhóc tỳ. Dù mới hơn 1 tuổi, cặp song sinh đã tỏ ra khá dạn dĩ, quấn quýt và thân thiện với những người xung quanh.

Một hàng xóm kể: "2 bé trộm vía nhờ, đợt này trông yêu quá. Bé lớn ấy, bà nói chuyện với nó một chút rồi bà bye bye đi về thì bé nó bắt đầu mếu khóc". Qua lời kể, 2 con của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu được người lớn hay bế ra ngoài để hứng nắng, đi loanh quanh tận hưởng không khí mát mẻ.

Bắt gặp Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu lộ diện bên 2 nhóc tỳ song sinh

2 nhóc tỳ được ba mẹ đưa ra ngoài tắm nắng và dạo xung quanh khuôn viên biệt thự

Còn nhớ hồi đầu năm 2023, khi mạng xã hội bắt đầu đồn thổi về mối quan hệ giữa Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu, đa phần công chúng đều hoài nghi. Khi đó, người dân sống gần khu vực biệt thự cho biết nhà nữ ca sĩ đã tổ chức một buổi tiệc nội bộ nhưng rất linh đình vào giữa tháng 1/2023. Người hàng xóm cho biết vào khoảng thời gian này nhà Hoàng Thùy Linh rất hay tụ họp đông người. Người dân xung quanh đó cũng nghe về việc bố Hoàng Thùy Linh vui mừng vì gả con gái.

Ngay cả khi bà hàng xóm ở Tam Đảo kể về việc cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi nhưng cộng đồng mạng vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhiều người còn chắc mẩm bà hàng xóm dàn dựng câu chuyện. Tuy nhiên sau những cột mốc đã qua, có lẽ bây giờ dân mạng đã "quay xe".

Hàng xóm kể lễ ăn hỏi của Hoàng Thùy Linh diễn ra vào khoảng tháng 1/2023

Khu nhà của Hoàng Thuỳ Linh ở Tam Đảo

Hiện tại, khi trở thành ba mẹ, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đã bước sang một chương mới đầy ấm áp của cuộc sống. Không còn chỉ là những nghệ sĩ bận rộn với lịch trình dày đặc, cả hai dành nhiều thời gian hơn để vun vén gia đình, chăm sóc cho các con.

Hoàng Thuỳ Linh trong vai trò người mẹ luôn chu đáo, khéo léo từ việc bế con ra tắm nắng, trò chuyện với người thân đến chăm sóc con từng ly từng tí. Đen Vâu - vốn nổi tiếng với hình ảnh nam rapper trầm lặng - nay cũng trở thành một ông bố đầy trách nhiệm khi chăm lo bữa ăn cho gia đình hay dành thời gian chơi cùng các con. Cả hai toát lên sự bình yên, gần gũi của một gia đình trẻ, nơi những khoảnh khắc đời thường lại trở nên quý giá hơn cả hào quang sân khấu.

Hiện tại, những hình ảnh về cuộc sống gia đình của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu nhận được nhiều sự chú ý. Khán giả và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng khi thấy cả hai đã trở thành bố mẹ của cặp song sinh, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ trước quyết định xây dựng tổ ấm chung. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cái kết đẹp cho mối quan hệ vốn được đồn đoán suốt thời gian dài của cả hai.

Hình ảnh Đen Vâu mua đồ ăn sáng về cho gia đình

Hoàng Thuỳ Linh rạng rỡ, hạnh phúc khi bên cạnh các