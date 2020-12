Nghệ An xuất hiện băng giá ở vùng núi cao

Từ đêm 5/12 đến rạng sáng 6/12, tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bắt đầu xuất hiện một băng giá phủ một lớp mỏng trên lá cây, mái nhà. Khi trời sáng, nhiệt độ tăng dần thì lớp băng giá mới tan chảy.

Vùng núi cao nhiệt độ xuống thấp hơn 5 độ C.

Nguyên nhân là bởi nhiệt độ xuống thấp do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, khiến băng giá, sương muối xuất hiện. Các đợt rét tăng cường liên tục trong những ngày qua khiến nhiệt độ tại các khu vực núi cao ở miền Tây Nghệ An chỉ từ 5-7°C. Vào đêm và rạng sáng nhiệt độ còn xuống thấp hơn.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Băng giá xuất hiện ở vùng núi cao Nghệ An.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đề nghị tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín; cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa…