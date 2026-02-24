Ngày vía Thần Tài làm đúng 4 việc: Không cần mua vàng vẫn rước lộc ầm ầm, cả năm may mắn

Trong tín ngưỡng phương Đông, Thần Tài được xem là vị thần cai quản tiền bạc, biểu trưng cho sự sung túc, đủ đầy và hanh thông trong công việc làm ăn, buôn bán. Với nhiều gia đình, đặc biệt là những người kinh doanh, Thần Tài còn là điểm tựa tinh thần để gửi gắm mong cầu về một năm mới thuận lợi, tài lộc dồi dào. Thế nên vào ngày vía Thần Tài, tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch, nhiều người có thói quen mua vàng như một cách mở lộc đầu năm với hy vọng tiền bạc rủng rỉnh, công việc suôn sẻ cả năm.

Năm Bính Ngọ 2026, ngày vía Thần Tài rơi vào 26/2 dương lịch. Bên cạnh việc mua vàng, theo quan niệm dân gian, vẫn có những việc làm mang ý nghĩa tương tự giúp gia đình đón tài lộc đầu năm. Dưới đây là 4 việc nên làm trong ngày vía Thần Tài để cầu mong may mắn, hanh thông và đủ đầy.

1. Lau dọn bàn thờ Thần Tài

Trong quan niệm dân gian, bàn thờ Thần Tài là nơi gắn liền với tài lộc và việc làm ăn của gia đình. Bàn thờ cần đặt ở nơi thoáng, sạch sẽ luôn giữ gọn gàng, trang nghiêm, nên dù đã dọn dẹp vào dịp cuối năm thì trước khi chuẩn bị lễ cúng, gia chủ cũng nên dọn lại kỹ một lần nữa. Việc lau dọn nên được thực hiện nhẹ nhàng, cẩn thận, tập trung vào khu vực bát hương, tượng Thần Tài, khay nước, lọ hoa và các vật phẩm thờ cúng. Trong quá trình lau dọn, gia chủ hạn chế xê dịch bát hương nếu không thật sự cần thiết. Khi bàn thờ được lau dọn chỉn chu cũng cảm thấy an tâm, vững tinh thần hơn trước khi bắt đầu lại công việc làm ăn trong năm mới.

2. Cúng vía Thần Tài

Cúng vía Thần Tài cũng được coi là một nghi thức quen thuộc trong ngày 10 tháng Giêng. Lễ cúng không cần cầu kỳ, chủ yếu là sự thành tâm của gia chủ. Tùy kiều kiện mỗi nhà mà mâm cúng có thể gồm hoa tươi, trái cây, nước sạch, nhang đèn và một số lễ vật truyền thống. Đây là dịp để tri ân đến những phước lành Ngài ban trong năm qua và thể hiện lòng thàng tâm cầu mong sự phù hộ được may mắn, thu hút tiền bạc trong công việc, kinh doanh.

3. Mua vật phẩm phong thủy

Bên cạnh mua vàng vào ngày vía Thần Tài thì việc sở hữu các món đồ phong thủy cũng được coi là cách kích hoạt tài lộc và mang lại năng lượng cho gia đình hoặc công việc kinh doanh. Đó là cóc ngậm tiền, tỳ hưu, đá phong thủy, mèo thần tài, bình tài lộc, túi tài lộc, đồng xu Ngũ Đế... Những vật phẩm này được tin là biểu trưng cho sự thịnh vượng, giúp gia tăng vận khí và thu hút tài lộc trong cả năm.

4. Phát tâm làm việc thiện

Theo quan niệm dân gian, việc cho đi bằng tấm lòng sẽ giúp lan tỏa năng lượng tích cực và mang lại nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi giúp đỡ người khác một cách chân thành, không chỉ người nhận cảm thấy ấm lòng mà chính người cho đi cũng tích thêm phúc đức, tạo nền tảnh cho sự bình an và thịnh vượng lâu dài. Việc thiện không cần quá lớn lao hay phô trương, quan trọng là xuất phát từ tâm ý trong sáng. Một hành động tử tế dù nhỏ cũng đủ để mang lại sưn tích cực cho bản thân và mở ra một khởi đầu mới đầy thiện lành.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm