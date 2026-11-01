Có một câu hỏi từng thu hút nhiều người tham gia thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc: "Trong những năm kinh tế phát triển, bạn đã từng mạnh tay chi tiền đến mức nào?".

Điều thú vị là thay vì khoe những món đồ đắt giá từng sở hữu, phần lớn câu trả lời lại là những lời thú nhận đầy tiếc nuối.

Một người kể từng bỏ hàng nghìn nhân dân tệ mua trang sức, giờ chẳng muốn đeo. Người khác mua thẻ phòng tập ba năm nhưng chỉ đến đúng ba lần. Có người còn tiêu cả khoản tiền lớn cho những khóa học, dịch vụ mà bản thân chưa bao giờ thực sự cần đến.

Điểm chung của những câu chuyện này là khi còn trẻ, họ luôn tin rằng thu nhập sẽ ngày càng tăng, tiền tiêu hết rồi có thể kiếm lại. Nhưng sau tuổi 40, khi áp lực gia đình, công việc và tích lũy cho tương lai ngày càng lớn, cách nhìn về tiền bạc đã hoàn toàn thay đổi.

Dưới đây là 12 khoản chi từng khiến nhiều người tự hào, nhưng giờ nhớ lại chỉ muốn được quay về quá khứ để suy nghĩ kỹ hơn trước khi mở ví.

1. Mua trang sức hơn 5.000 nhân dân tệ, giờ chỉ nằm trong hộp

Một phụ nữ kể rằng hơn 10 năm trước, cô đặc biệt yêu thích vòng tay Pandora. Thời điểm ấy, một chiếc charm nhỏ đã có giá vài trăm nhân dân tệ, nhưng cô vẫn liên tục mua thêm để hoàn thiện bộ sưu tập.

Có lần, cô bỏ hơn 5.000 nhân dân tệ cho một món trang sức, thậm chí còn so sánh với đồng nghiệp vừa mua món đắt hơn.

Ngày đó, trang sức không đơn thuần là phụ kiện mà còn là cách thể hiện khả năng tài chính.

Thế nhưng sau hơn một thập kỷ, những món đồ từng được nâng niu đã xuống màu, ít sử dụng và không còn mang lại cảm giác hào hứng.

Cô thừa nhận: "Nếu được lựa chọn lại, tôi chắc chắn không tiêu nhiều tiền đến vậy".

Bài học rút ra là không phải món đồ đắt tiền nào cũng có khả năng giữ giá. Trang sức thời trang và tài sản tích lũy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

2. Thu nhập 3.000 nhân dân tệ nhưng sẵn sàng mua cả chục thỏi son hàng hiệu

Một người phụ nữ khác chia sẻ rằng thời trẻ, cô có thể dễ dàng chi 300–400 nhân dân tệ cho một thỏi son.

Trong một đến hai năm, cô mua hơn chục thỏi từ những thương hiệu nổi tiếng.

Điều đáng nói là thu nhập của cô khi ấy chỉ khoảng 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Như vậy, một thỏi son có thể tương đương hơn 10% tiền lương.

Sau nhiều năm, cô nhận ra phần lớn các màu son khá giống nhau, trong khi không ít thỏi chưa dùng hết đã hết hạn.

Bây giờ, dù thu nhập cao hơn trước, cô lại cân nhắc rất kỹ trước khi mua mỹ phẩm.

Đây cũng là sai lầm phổ biến trong quản lý tài chính cá nhân: Mua sắm theo cảm xúc và nhầm lẫn giữa việc yêu thích một món đồ với nhu cầu thực sự sử dụng nó.

3. Chi gần 400 nhân dân tệ chỉ để làm một kiểu tóc

Một cư dân mạng nhớ lại thời điểm dịch vụ tạo kiểu tóc cầu kỳ trở thành trào lưu. Cô từng bỏ 398 nhân dân tệ để tết tóc tại một cửa hàng nổi tiếng.

Kiểu tóc chỉ giữ được trong thời gian ngắn nhưng khoản tiền bỏ ra lại không hề nhỏ.

Nhân viên cửa hàng còn thuyết phục cô nạp tiền vào thẻ thành viên để được ưu đãi. May mắn là cô đã từ chối.

Nhiều năm sau, cô nhận ra những dịch vụ làm đẹp theo trào lưu thường mang đến cảm giác hào hứng tức thời, nhưng giá trị sử dụng không tương xứng với chi phí.

4. Mất hơn 4.000 nhân dân tệ vì muốn níu kéo người yêu cũ

Không phải mọi khoản tiêu tiền thiếu sáng suốt đều bắt nguồn từ sở thích mua sắm.

Một phụ nữ kể rằng sau khi chia tay, cô từng chi 4.000 nhân dân tệ để tham gia khóa học tư vấn tình cảm, sau đó bỏ thêm 300 nhân dân tệ mua vật phẩm được quảng cáo là giúp người yêu quay lại.

Kết quả, mối quan hệ vẫn kết thúc và toàn bộ số tiền đã chi không thể lấy lại.

Nhìn lại, cô cho rằng sai lầm lớn nhất không nằm ở việc muốn cứu vãn tình cảm, mà là đưa ra quyết định tài chính khi tâm lý đang mất cân bằng.

Đây là lời nhắc rằng những lúc buồn bã, lo lắng hoặc sợ mất đi điều gì đó thường không phải thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định chi tiêu lớn.

5. Mua thẻ gym ba năm hơn 8.000 nhân dân tệ, cuối cùng chỉ tập ba buổi

Một câu chuyện khiến nhiều người vừa buồn cười vừa đồng cảm là trường hợp mua thẻ phòng tập dài hạn.

Người chia sẻ cho biết cô từng trả hơn 8.000 nhân dân tệ để mua gói tập ba năm, đồng thời đặt cọc thêm 2.000 nhân dân tệ cho huấn luyện viên cá nhân.

Thời điểm thanh toán, cô tưởng tượng mình sẽ trở nên khỏe mạnh, cân đối và duy trì thói quen tập luyện đều đặn.

Nhưng thực tế hoàn toàn khác: Trong suốt ba năm, cô chỉ đến phòng tập đúng ba lần.

Nếu tính tổng chi phí 10.000 nhân dân tệ, mỗi lần tập đã tiêu tốn khoảng 3.333 nhân dân tệ.

Vấn đề không nằm ở việc đầu tư cho sức khỏe, mà là trả trước quá nhiều tiền cho một thói quen bản thân chưa hình thành.

6. Bỏ 6.100 nhân dân tệ mua dược liệu khi đi du lịch

Một phụ huynh kể rằng trong chuyến du lịch, vì nghe lời giới thiệu của hướng dẫn viên, người này đã chi 6.100 nhân dân tệ để mua thiên ma, một loại dược liệu.

Khi đó, con trai đang chuẩn bị thi đại học. Với mong muốn giúp con học tập tốt hơn, người phụ huynh đã tin vào những lời quảng cáo về công dụng hỗ trợ trí não.

Sau chuyến đi, người này mới tìm hiểu lại giá cả và nghi ngờ mình đã mua với mức giá cao bất thường.

Câu chuyện cho thấy người tiêu dùng rất dễ mất cảnh giác khi sản phẩm được gắn với sức khỏe, học hành hoặc tương lai của con cái.

Đặc biệt, những lời quảng cáo về khả năng cải thiện trí nhớ, tăng trí thông minh hay chữa bệnh cần được kiểm chứng bằng bằng chứng y khoa, thay vì chỉ tin lời người bán.

7. Chi hơn 300.000 nhân dân tệ sưu tầm đá quý, cuối cùng không bán được

Một cư dân mạng kể rằng khoảng 10 năm trước, cô say mê mua pha lê, ngọc, vòng tay và nhiều loại đá trang sức khác nhau.

Tổng số tiền chi ra lên tới hơn 300.000 nhân dân tệ.

Ban đầu, cô tin rằng đây không chỉ là sở thích mà còn là một hình thức đầu tư, bởi người bán thường quảng cáo các món đồ sẽ tăng giá theo thời gian.

Nhưng sau nhiều năm, bộ sưu tập chất đầy bảy, tám thùng đồ. Khi cần bán lại, cô mới phát hiện nhiều món rất khó tìm người mua hoặc có giá trị thấp hơn kỳ vọng.

Đây là sai lầm đáng chú ý: Không ít người nhầm lẫn giữa giá bán tại cửa hàng và giá trị thanh khoản thực tế của tài sản.

Một món đồ được giới thiệu là quý hiếm chưa chắc đã dễ dàng chuyển đổi thành tiền khi cần.

8. Chi hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi năm cho con học thêm

Một người mẹ có hai con kể rằng khi sinh con đầu lòng, cô luôn sợ con thua kém bạn bè.

Vì vậy, ngay từ nhỏ, con đã được đăng ký học tiếng Anh, piano, mỹ thuật, lập trình và nhiều hoạt động khác.

Tổng chi phí lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi năm. Gia đình thậm chí còn cố gắng mua nhà gần trường học tốt để tạo điều kiện cho con.

Tuy nhiên, kết quả học tập và sự phát triển của đứa trẻ không diễn ra như kỳ vọng.

Điều khiến người mẹ tiếc nuối không phải việc bỏ tiền cho giáo dục, mà là đã quá chú trọng đến số lượng lớp học mà chưa cân nhắc đủ sở thích, năng lực và nhu cầu của con.

Đầu tư cho con cái là cần thiết, nhưng chi nhiều tiền không đồng nghĩa với hiệu quả giáo dục cao hơn.

9. Mua bộ chăn ga lụa gần 6.000 nhân dân tệ, dùng chưa lâu đã hỏng

Một người kể rằng sau khi kết hôn, vì có khoản tiền cưới tương đối dư dả, cô đã mua hai bộ chăn ga đắt tiền, trong đó có một bộ lụa giá 5.999 nhân dân tệ.

Thời điểm ấy, cô tin rằng đồ đắt tiền chắc chắn sẽ bền và mang lại trải nghiệm tốt hơn. Nhưng do không hiểu rõ cách giặt giũ, bảo quản, bộ chăn ga nhanh chóng xuống cấp.

Giờ đây, dù thu nhập khá hơn, cô vẫn dành thời gian so sánh chất liệu, giá cả và hướng dẫn sử dụng trước khi mua đồ gia dụng.

Bài học ở đây là giá mua chỉ là một phần của chi phí. Với những món đồ cần bảo quản cầu kỳ, người tiêu dùng còn phải tính đến thời gian chăm sóc, chi phí vệ sinh và tuổi thọ sử dụng.

10. Tốn hàng nghìn nhân dân tệ cho sản phẩm giảm cân

Một phụ nữ từng chi khoảng 5.000–6.000 nhân dân tệ để mua gói sản phẩm sữa lắc giảm cân theo lời giới thiệu của cửa hàng.

Ban đầu, cô tin rằng chỉ cần sử dụng sản phẩm đều đặn sẽ có vóc dáng như mong muốn mà không cần thay đổi nhiều trong sinh hoạt.

Nhưng kết quả không như quảng cáo. Người này cho biết sức khỏe của mình còn bị ảnh hưởng.

Sau trải nghiệm ấy, cô nhận ra việc kiểm soát cân nặng cần dựa trên chế độ ăn uống phù hợp, vận động và hướng dẫn chuyên môn khi cần thiết.

Đây là khoản chi khiến nhiều người tiếc nuối bởi họ không chỉ mất tiền mà còn có thể phải trả thêm chi phí để khắc phục những vấn đề sức khỏe phát sinh.

11. Mua hàng loạt máy làm đẹp, mỗi chiếc dùng chưa đến 10 lần

Có thời điểm, các loại máy rửa mặt, máy massage và thiết bị chăm sóc da tại nhà trở thành trào lưu.

Một phụ nữ kể rằng cô từng mua liên tục nhiều thiết bị, trong đó có những sản phẩm phải nhờ người xách tay từ nước ngoài.

Tổng chi phí không nhỏ, nhưng mỗi chiếc chỉ được sử dụng vài lần rồi cất vào tủ.

Điều đáng nói là khi muốn thanh lý, giá bán lại thường thấp, trong khi bỏ đi lại cảm thấy tiếc.

Cô cho rằng sai lầm lớn nhất là mua một món đồ dựa trên hình dung về phiên bản lý tưởng của bản thân, thay vì thói quen sinh hoạt thực tế.

Đây cũng là lý do nhiều gia đình sở hữu hàng loạt thiết bị gia dụng đắt tiền nhưng chỉ sử dụng thường xuyên một vài món.

12. Dành gần hết lương hưu giúp người thân trong 5 năm

Câu chuyện cuối cùng không liên quan đến hàng hiệu hay những món đồ xa xỉ, nhưng lại để lại nhiều suy ngẫm về tài chính tuổi già.

Một người nghỉ hưu kể rằng trong giai đoạn gia đình em gái gặp khó khăn, ông đã chủ động hỗ trợ 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Điều đáng nói là lương hưu của ông khi ấy chỉ khoảng 2.200 nhân dân tệ. Khoản hỗ trợ kéo dài suốt năm năm. Nếu duy trì đủ 60 tháng, số tiền đã chuyển lên tới 120.000 nhân dân tệ.

Khi kinh tế gia đình em gái ổn định hơn, mối quan hệ giữa hai bên lại trở nên xa cách, khiến ông buồn và tiếc nuối.

Không thể phủ nhận việc hỗ trợ người thân trong lúc khó khăn là điều đáng quý. Tuy nhiên, dành gần như toàn bộ thu nhập hưu trí để giúp người khác cũng đồng nghĩa với việc tự đẩy mình vào tình thế thiếu an toàn tài chính.

Đặc biệt khi đã lớn tuổi, mỗi người cần giữ một khoản tiền dự phòng cho sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và những tình huống bất ngờ.

Sau tuổi 40, điều thay đổi lớn nhất không phải thu nhập mà là cách nhìn về tiền bạc

Nhìn lại 12 câu chuyện, có thể thấy phần lớn khoản chi đáng tiếc đều xuất phát từ một trong ba tâm lý: Mua vì cảm xúc nhất thời, mua vì sợ bỏ lỡ hoặc mua vì tin rằng tương lai mình sẽ luôn kiếm được nhiều tiền hơn.

Khi còn trẻ, nhiều người sẵn sàng tiêu gần hết lương cho những món đồ yêu thích, bởi họ tin tháng sau vẫn có thu nhập và những năm tiếp theo chắc chắn sẽ khá hơn.

Nhưng khi bước sang tuổi trung niên, các khoản chi cho gia đình, nhà cửa, con cái, sức khỏe và tuổi già khiến mỗi quyết định tài chính cần được cân nhắc cẩn thận hơn.

Một người có thể không tiếc 5 triệu đồng mua túi xách ở tuổi 25, nhưng đến tuổi 45 lại suy nghĩ rất lâu trước khi bỏ ra số tiền tương tự. Không hẳn vì họ nghèo đi, mà bởi họ đã hiểu 5 triệu đồng còn có thể dùng để làm nhiều việc khác.

Từ những câu chuyện trên, có thể đúc kết bốn nguyên tắc chi tiêu đơn giản:

- Với món đồ không thiết yếu, nên chờ ít nhất 24–48 giờ trước khi quyết định mua.

- Không trả trước khoản tiền lớn cho dịch vụ dài hạn nếu chưa chắc chắn về khả năng sử dụng.

- Phân biệt rõ chi tiêu để tận hưởng với mua sắm vì áp lực so sánh hoặc kỳ vọng sinh lời.

- Luôn ưu tiên quỹ dự phòng và kế hoạch tích lũy trước những khoản chi mang tính cảm xúc.

Tiết kiệm không có nghĩa là từ chối mọi niềm vui. Một chuyến du lịch đáng nhớ, món đồ sử dụng nhiều năm hay khóa học thực sự giúp nâng cao năng lực đều có thể là những khoản tiền được chi đúng chỗ.

Điều quan trọng là mỗi khoản chi cần phù hợp với khả năng tài chính và mang lại giá trị thực tế. Sau cùng, thứ khiến nhiều người tiếc nuối nhất không hẳn là số tiền đã mất, mà là cơ hội tích lũy đã bỏ lỡ.

Nếu ngày trẻ giữ lại được một phần tiền từng tiêu cho những món đồ không cần thiết, có lẽ ở tuổi 40 hoặc 50, họ đã có thêm một khoản tiết kiệm, bớt đi một khoản nợ hoặc chủ động hơn trước những biến động trong cuộc sống.

Và đó cũng là điều đáng suy ngẫm nhất: Khi còn trẻ, chúng ta thường tiêu tiền dựa trên niềm tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp. Nhưng khi trưởng thành, chúng ta bắt đầu hiểu rằng muốn tương lai tốt đẹp, đôi khi phải biết giữ lại tiền từ hôm nay.