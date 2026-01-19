Đối tượng Đoàn Trung Đức

Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn do Đoàn Trung Đức - Tổng Giám đốc Công ty Medistar Việt Nam cầm đầu.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Các đối tượng để ngoài sổ sách kế toán và hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Các sản phẩm cơ quan công an thu giữ tại hiện trường.

Ngày 18/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức, sinh năm 1980, trú tại khu đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam cùng 5 đối tượng có liên quan trong đường dây về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngay sau khi Tổng Giám đốc bị khởi tố, vào sáng 19/1, webite của công ty tại địa chỉ https://medistar.com.vn/ cũng bất ngờ không truy cập được, dù trước đó vẫn hoạt động bình thường.

Website của Medistar bất ngờ không truy cập được.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Medistar Việt Nam được đăng ký thành lập vào tháng 6/2011, đặt trụ sở tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội, với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất thực phẩm chức năng.

Doanh nghiệp do ông Đoàn Trung Đức (sinh năm 1980) giữ chức Tổng giám đốc và đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Tại thời điểm thành lập, vốn điều lệ của Medistar Việt Nam là 6 tỷ đồng, trong đó ông Đức góp 4,2 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn, còn bà Nguyễn Thị Hồng góp 1,8 tỷ đồng, chiếm 30%.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nhiều lần điều chỉnh tăng vốn điều lệ, từ 6 tỷ đồng lên 14,2 tỷ đồng vào tháng 11/2014, sau đó nâng lên 32 tỷ đồng, rồi 50 tỷ đồng vào tháng 7/2016. Đến tháng 12/2018, vốn điều lệ của Medistar Việt Nam đạt 80 tỷ đồng, trong khi cơ cấu sở hữu không ghi nhận sự thay đổi.

Liên quan đến vụ việc của ông Đoàn Trung Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò và hành vi của các cá nhân liên quan, theo thông tin từ cơ quan chức năng.