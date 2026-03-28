Ngày này 27 năm trước, Đường Lên Đỉnh Olympia phát sóng số đầu tiên

Trong dòng chảy không ngừng của các chương trình truyền hình, rất ít cái tên có thể tồn tại đủ lâu để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Thế nhưng, Đường Lên Đỉnh Olympia lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Không chỉ duy trì sức sống, chương trình còn phát triển bền bỉ và giữ vững vị thế suốt gần ba thập kỷ, trở thành “đấu trường tri thức” quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Hôm nay ngày 28/3/2026 đánh dấu tròn 27 năm kể từ khi Đường Lên Đỉnh Olympia phát sóng số đầu tiên (28/3/1999 - 28/3/2026). Từ những buổi lên sóng ban đầu cho đến một sân chơi chuyên nghiệp như hiện nay, chương trình đã đi qua hành trình dài với hàng nghìn thí sinh, hàng trăm vòng thi và vô số khoảnh khắc đáng nhớ. Quan trọng hơn, đó là hành trình lan tỏa tinh thần hiếu học, nơi mỗi câu hỏi không chỉ để tìm ra đáp án, mà còn mở ra những chân trời tri thức rộng lớn hơn cho người trẻ.

Các gương mặt MC từng dẫn dắt Olympia

Nhà báo Tạ Bích Loan - MC đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia

Trong suốt 27 năm phát sóng, chương trình đã chứng kiến sự đồng hành của nhiều thế hệ MC quen thuộc như Tạ Bích Loan, Lưu Minh Vũ, Tùng Chi, Diệp Chi, Khắc Cường, Việt Khuê, Quốc Hiệp, Kiều Anh, Ngọc Huy và Khánh Vy... Mỗi người mang một màu sắc riêng, từ chững chạc đến trẻ trung, góp phần tạo nên bản sắc đặc trưng cho chương trình. Đặc biệt, MC đầu tiên Tạ Bích Loan cũng chính là người đưa ra ý tưởng về chiếc vòng nguyệt quế – phần thưởng biểu tượng dành cho các “nhà leo núi” sau mỗi hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức.

Biểu tượng vòng nguyệt quế và trận chung kết năm đỉnh cao của tri thức

Một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của Đường Lên Đỉnh Olympia chính là vòng nguyệt quế - phần thưởng dành cho người chiến thắng ở các chặng thi tuần, tháng, quý và đặc biệt là trận chung kết năm. Không đơn thuần là một phần thưởng, đây được xem như biểu tượng của đỉnh cao tri thức, nơi hội tụ của sự nỗ lực, bản lĩnh và trí tuệ.

Biểu tượng vòng nguyệt quế của Olympia

ặc biệt, trận chung kết năm luôn được truyền hình trực tiếp, trở thành sự kiện được mong chờ nhất mỗi mùa. Không khí căng thẳng, kịch tính, cùng những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở đã biến sân chơi này thành “đấu trường tri thức” thực thụ. Tại đó, mỗi thí sinh không chỉ thi đấu cho riêng mình mà còn đại diện cho trường, cho địa phương - thậm chí là niềm tự hào của cả một thế hệ học sinh.

27 năm bền bỉ, trở thành gameshow truyền hình lâu đời nhất VTV

Phát sóng liên tục từ năm 1999 đến nay, Đường Lên Đỉnh Olympia là gameshow truyền hình có tuổi đời dài nhất của VTV. Sự bền bỉ ấy không chỉ đến từ format chặt chẽ, mà còn ở khả năng thích nghi linh hoạt qua từng giai đoạn. Trải qua 27 năm, chương trình vẫn giữ được sức hút ổn định, trở thành “thương hiệu” quen thuộc vào mỗi sáng Chủ nhật.

Trần Bùi Bảo Khánh là quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2025

Qua nhiều năm, chương trình đã có những điều chỉnh về luật chơi, cách thức tính điểm, cũng như hình thức thể hiện để phù hợp hơn với thế hệ khán giả mới. Tuy nhiên, cốt lõi của Olympia vẫn là một sân chơi đề cao tri thức, tư duy nhanh và khả năng ứng biến luôn. Cùng với đó, dấu ấn của các MC qua từng thời kỳ cũng góp phần làm nên hành trình giàu cảm xúc của chương trình.

Giá trị cốt lõi không chỉ ở điểm số

Điểm đặc biệt giúp Đường Lên Đỉnh Olympia duy trì sức hút không nằm ở phần thưởng hay danh hiệu, mà ở những giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi. Đó là tinh thần hiếu học, sự kiên trì và khả năng vượt qua áp lực. Olympia không chỉ là một cuộc thi, mà còn là bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ, khi người chiến thắng năm sẽ nhận học bổng giá trị để du học tại Đại học Công nghệ Swinburne, phần thưởng mang tính bước ngoặt với nhiều thí sinh.

Nhiều cựu thí sinh Olympia sau này đã trở thành những cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, giáo dục hay kinh tế, đóng góp tích cực cả trong và ngoài nước. Chương trình đã tạo ra một môi trường nơi học sinh không chỉ thi đấu bằng kiến thức, mà còn bằng tư duy, bản lĩnh và khả năng làm chủ chính mình.

Gala kỷ niệm 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia

Không dừng lại ở đó, sức lan tỏa của chương trình còn thể hiện qua việc truyền cảm hứng cho hàng triệu học sinh trên cả nước. Những câu hỏi, những màn thi đấu, hay thậm chí là cả những khoảnh khắc thất bại… đều trở thành động lực để nhiều bạn trẻ tiếp tục nỗ lực trên hành trình học tập của mình.

Ngọc Huy và Khánh Vy là những MC "cầm trịch" Olympia hiện tại

Sau 27 năm, Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là một chương trình truyền hình, mà đã trở thành biểu tượng của trí tuệ và khát vọng vươn lên. Trong bối cảnh giải trí ngày càng cạnh tranh, việc một chương trình về tri thức vẫn giữ được sức hút là điều không hề dễ dàng.

Và có lẽ, chính sự kiên định với những giá trị cốt lõi nhe đề cao tri thức, tôn vinh nỗ lực và lan tỏa cảm hứng học tập đã giúp Olympia không chỉ “sống sót”, mà còn trở thành một phần ký ức không thể thay thế của nhiều thế hệ người Việt.