Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc 2025” khai mạc tại Hồ Gươm

Năm thứ 6 liên tiếp kể câu chuyện về tổ ấm Việt

Từ năm 2020 đến nay, "Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc" đã trở thành một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh người trẻ Việt Nam hiện đại, năng động nhưng vẫn trân trọng giá trị gia đình và gìn giữ truyền thống.

Năm 2025, chương trình tiếp tục mang đến chuỗi hoạt động phong phú, tạo không gian để các gia đình trẻ cùng nhau trải nghiệm, chia sẻ và lan tỏa yêu thương. Tại Phố đi bộ Hồ Gươm, không gian sự kiện được thiết kế sinh động với nhiều hoạt động tương tác như trạm trò chơi gắn kết, góc trải nghiệm gia đình, minigame tương tác với bộ câu hỏi về gia đình, cùng khu vực chụp ảnh lưu niệm và các gian hàng đa dạng, phù hợp cho gia đình.

Các gia đình tiêu biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 (Ảnh: Sơn Tùng)

Sự kiện năm nay cũng là cột mốc nhìn lại 5 năm PNJ chung tay cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong hành trình tôn vinh các giá trị gia đình Việt, thúc đẩy tinh thần sống tích cực và trách nhiệm trong cộng đồng người trẻ. Mỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội đều hướng đến việc giúp các thành viên cảm nhận rằng hạnh phúc luôn nằm ở khoảnh khắc được cùng nhau sẻ chia và đồng hành, từ đó viết tiếp hành trình truyền cảm hứng về một tổ ấm hiện đại, văn minh, bền vững.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành - Giám đốc Cao Cấp Marketing, Giám đốc Truyền thông & Đối Ngoại PNJ phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Sơn Tùng)

"Năm 2025 là năm thứ 6 chương trình quay trở lại, đồng thời đánh dấu cột mốc 05 năm đồng hành liên tiếp của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và PNJ trong việc chung tay vun đắp cho một cộng đồng gia đình trẻ hạnh phúc, nhân văn và lan tỏa tinh thần sống đẹp đến xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp có chung tầm nhìn, sứ mệnh, cùng đồng hành truyền cảm hứng, hướng đến việc gieo niềm tin và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình – tế bào cốt lõi của xã hội ". – Đại diện PNJ chia sẻ.

Những gia đình trẻ tiêu biểu cùng "Viết hành trình yêu thương"

Lễ khai mạc Ngày hội Gia đình trẻ 2025 dự kiến có sự tham dự của đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban lãnh đạo PNJ, cùng các gia đình trẻ tiêu biểu như gia đình MC/BTV Lê Mạnh Cường – Hương Giang, gia đình chị Vàng Thị Thông – anh Lâm A Hà (Bản Liền), gia đình Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, cùng đông đảo các gia đình trẻ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

MC/BTV Lê Mạnh Cường – Hương Giang (Ảnh: Sơn Tùng)

Sự kiện không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu mà còn là dịp để tôn vinh tình yêu thương, sự thấu hiểu, trách nhiệm và những nỗ lực vun đắp hạnh phúc trong mỗi gia đình.

"Là những người làm truyền hình, chúng tôi thường kể câu chuyện về người khác. Lần này, thật tự hào khi chính gia đình mình được trở thành một phần của câu chuyện vun đắp hạnh phúc trong cộng đồng. "Gia đình truyền hình" rất mong được gặp gỡ, giao lưu và cùng sẻ chia những khoảnh khắc ý nghĩa với các gia đình trẻ trên khắp cả nước." – MC/BTV Lê Mạnh Cường – Hương Giang bộc bạch.

"Gia đình truyền hình" check in tại sự kiện (Ảnh: Sơn Tùng)

"Lần đầu tiên chúng tôi được tham gia một ngày hội gia đình có quy mô và tinh thần lan tỏa, truyền cảm hứng cao như vậy. Đây sẽ là một điểm hẹn đặc biệt để các thành viên gia đình được gần nhau hơn, được cười nhiều hơn. Chúng tôi háo hức để cùng trải nghiệm và giao lưu với thật nhiều gia đình trẻ khác, những người cũng đang viết hành trình hạnh phúc của riêng mình." – Gia đình chị Vàng Thị Thông & anh Lâm A Hà cho biết.

Gia đình chị Thông - anh Hà (Bản Liền) tham gia các hoạt động trải nghiệm gắn kết (Ảnh: Sơn Tùng)

Đáng chú ý, vào tối cùng ngày 12/10, chương trình sẽ diễn ra Lễ vinh danh Gia đình trẻ tiêu biểu và Đêm đại nhạc hội "Viết hành trình yêu thương", quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích: Dương Edward, Hà Myo, Quỳnh Lady, Sao Tuổi Thơ…. Đêm nhạc hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật rực rỡ và đầy cảm xúc, nơi các gia đình có thể cùng tận hưởng âm nhạc, giao lưu và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia trạm game của Ngày hội (Ảnh: Sơn Tùng)

Với thông điệp "Bên nhau mình là nhà – Viết hành trình yêu thương", Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 không chỉ là một hoạt động văn hóa – xã hội, mà còn là hành trình trao gửi những năng lượng tích cực, khơi dậy ý thức vun đắp mái ấm hạnh phúc cho những người trẻ và kết nối yêu thương trong cộng đồng.