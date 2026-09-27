Ngày đầu giữ khoảng cách, ô tô nối đuôi, di chuyển chậm qua cầu Nhật Tân

Di chuyển qua cầu trong sáng 27/9, anh Quốc Huy, 38 tuổi, cho biết quãng đường qua cầu mất khoảng hơn 10 phút dù thời điểm anh đi không phải giờ cao điểm. Theo anh Huy, dòng xe vẫn di chuyển nhưng tốc độ khá chậm. “Xe không đứng lại hoàn toàn, nhưng đi qua cầu sáng nay phải giảm tốc và di chuyển từng chút một”, anh Huy chia sẻ.