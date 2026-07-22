Ngày càng nhiều người nhận đưa người cao tuổi đi khám bệnh: Một xu hướng việc làm mới đang dần hình thành

Những năm gần đây, thị trường lao động đang chứng kiến nhiều thay đổi. Bên cạnh các công việc toàn thời gian truyền thống, ngày càng nhiều người lựa chọn những công việc linh hoạt, cung cấp dịch vụ theo nhu cầu cụ thể của từng gia đình thay vì làm việc cố định cho một doanh nghiệp.

Trong bối cảnh dân số già hóa, nhiều gia đình có con cái bận rộn hoặc sống xa cha mẹ, một nhu cầu mới cũng dần hình thành: cần có người đồng hành cùng người cao tuổi trong những lần đi khám chữa bệnh. Từ nhu cầu đó, một hình thức việc làm mới bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Từ nhu cầu của xã hội đến một công việc mới

Mới đây, bài đăng của một phụ nữ tại TP.HCM nhận đồng hành cùng người lớn tuổi đi khám bệnh đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Chị cho biết sau thời gian thất nghiệp và nhiều lần đưa người thân đến bệnh viện, chị nhận ra có rất nhiều người cao tuổi phải tự mình xoay xở trong môi trường bệnh viện đông đúc.

Không phải ai cũng có con cháu đưa đi khám. Có người sống một mình, có người con cái làm việc ở tỉnh xa, cũng có gia đình mà con cháu khó xin nghỉ giữa tuần để đưa bố mẹ đi tái khám. Với người lớn tuổi, việc lấy số, làm thủ tục, thanh toán viện phí hay di chuyển giữa các phòng khám đôi khi còn mệt mỏi hơn chính việc điều trị.

Nhìn thấy nhu cầu đó, chị quyết định đăng bài nhận đồng hành cùng người cao tuổi trong suốt quá trình khám bệnh với mức phí khoảng 45.000 đồng mỗi giờ. Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ cùng những khách hàng đầu tiên.

Một bình luận được nhiều người đồng tình cho rằng: "Đây là công việc mà AI rất khó thay thế".

Điều người cao tuổi cần không chỉ là người làm thủ tục

Thực tế, giá trị của công việc này không nằm ở việc lấy số khám hay đóng viện phí. Điều nhiều người cao tuổi cần hơn là một người đủ kiên nhẫn để đi cùng, dìu đỡ khi cần, lắng nghe bác sĩ, hỗ trợ ghi nhớ thông tin điều trị và đơn giản là giúp họ cảm thấy bớt cô đơn trong nhiều giờ chờ đợi.

Đó là những kỹ năng mang tính cảm xúc, sự đồng cảm và khả năng giao tiếp giữa người với người - những yếu tố mà công nghệ hay trí tuệ nhân tạo hiện nay vẫn khó có thể thay thế hoàn toàn.

Một nhu cầu được dự báo sẽ còn tăng

Câu chuyện của bà Thảo (75 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) là ví dụ khá điển hình. Chồng đã mất nhiều năm, hai người con đều làm việc xa nên mỗi lần tái khám bà đều phải tự bắt xe đến bệnh viện, lấy số, làm thủ tục và di chuyển qua nhiều phòng khám khác nhau.

Có lần, vì không quen sử dụng ki-ốt đăng ký khám, bà phải nhờ nhiều người hướng dẫn. Trong khi đó, con cái dù rất muốn đưa mẹ đi khám nhưng không phải lúc nào cũng có thể xin nghỉ làm.

Những trường hợp như vậy không còn hiếm khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, còn các gia đình trẻ lại có xu hướng sống độc lập hoặc làm việc ở nhiều địa phương khác nhau. Điều này khiến nhu cầu về các dịch vụ đồng hành, chăm sóc ngắn hạn theo giờ được nhiều người dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Xu hướng việc làm mới cho lao động trung niên

Ở góc độ thị trường lao động, công việc đồng hành cùng người cao tuổi đi khám bệnh cũng mở ra thêm một lựa chọn cho nhóm lao động trung niên, đặc biệt là phụ nữ đang trong giai đoạn chuyển việc hoặc tạm thời thất nghiệp.

Đây không phải công việc đòi hỏi bằng cấp chuyên môn y tế, nhưng lại cần những kỹ năng mà nhiều phụ nữ trung niên vốn có như sự kiên nhẫn, khả năng giao tiếp, chăm sóc người khác và xử lý các tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, mạng xã hội cũng đang thay đổi cách nhiều người tìm việc. Thay vì chờ doanh nghiệp tuyển dụng, không ít người chủ động giới thiệu kỹ năng hoặc dịch vụ của mình để kết nối trực tiếp với khách hàng có nhu cầu. Từ đó, nhiều công việc rất nhỏ nhưng đáp ứng đúng nhu cầu xã hội dần hình thành.

Một nghề nhỏ nhưng phản ánh sự thay đổi của xã hội

Có thể mức thù lao khoảng 45.000 đồng mỗi giờ không phải con số quá lớn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là sự xuất hiện của công việc này phản ánh một xu hướng rộng hơn: khi xã hội thay đổi, những nhu cầu rất cụ thể trong đời sống cũng tạo ra những cơ hội việc làm mới.

Trong tương lai, cùng với già hóa dân số và sự phát triển của nền kinh tế dịch vụ cá nhân, các công việc dựa trên sự đồng hành, chăm sóc và kết nối giữa con người với con người có thể sẽ ngày càng phổ biến. Và "đồng hành cùng người cao tuổi đi khám bệnh" có lẽ chỉ là một trong những ví dụ đầu tiên của xu hướng đó.