Ngành Văn hóa, thể thao và du lịch tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2026



Tham dự Hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Trịnh Thị Thủy, Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc của Bộ VHTTDL.

Hội nghị được trực tuyến đến các cơ sở đào tạo của Bộ VHTTDL nằm ngoài TP. Hà Nội; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị

Nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Thanh Sơn cho biết, với sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát thực tiễn của tập thể lãnh đạo Bộ cùng sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các địa phương, trong tháng 10/2026, công tác văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về công tác xây dựng thể chế, từ đầu năm đến 30/10/2026, Bộ chủ trì xây dựng 72 văn bản quy phạm pháp luật và ban hành 25 thông tư. Riêng tháng 10, Bộ chủ trì xây dựng 35 văn bản, đã trình cấp có thẩm quyền 04 văn bản, gồm 02 dự án Luật, 01 dự án Nghị quyết của Quốc hội và 01 dự thảo Nghị định. Bộ tập trung hoàn thiện 09 đề án thuộc chương trình công tác tháng 10 và quý IV/2026.

Đến 05/11, trên hệ thống liên thông với Văn phòng Chính phủ, Bộ được giao 276 nhiệm vụ từ đầu năm, đã hoàn thành 114, đang thực hiện trong hạn 162, không có nhiệm vụ quá hạn. Đến 30/10, Bộ hoàn thành 100% chỉ tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được giao tại Kết luận số 18-KL/TW, giảm 50,03% chi phí tuân thủ và 50,11% thời gian giải quyết. Nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong lĩnh vực văn hóa, đối với công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), 100% tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức và văn bản chỉ đạo; Tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với sự tham dự của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế; Bộ ra mắt Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam, công bố 17 bài toán trọng tâm năm 2026; Theo kịch bản cập nhật ngày 30/10, giá trị gia tăng các ngành công nghiệp văn hóa 9 tháng ước tăng 9,35%, riêng quý III tăng 10,2%.

Các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp

Bên cạnh đó, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) đã chính thức ra mắt, hiện đã cập nhật hơn 600 sự kiện văn hóa, nghệ thuật trên cả nước, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm, tra cứu thông tin, khám phá các điểm đến di sản, lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo địa điểm, chủ đề và thời gian.

Trong lĩnh vực thể thao, các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao được tổ chức ngày 10/10 tại Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 210.000 người tham gia. Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 ở Nhật Bản, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 03 vàng, 03 bạc, 19 đồng, xếp thứ 20 chung cuộc.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với lượng khách quốc tế tăng trưởng tích cực. Về tăng trưởng, toàn Ngành phấn đấu đạt 25 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch 1.125 nghìn tỷ đồng và tăng trưởng công nghiệp văn hóa từ 10% trở lên trong năm 2026. Để đạt mục tiêu khách quốc tế, hai tháng cuối năm cần đón thêm khoảng 5,5 triệu lượt. Trọng tâm là khai thác mùa cao điểm, phối hợp xúc tiến theo từng thị trường, làm mới sản phẩm, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn cho du khách.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tại cuộc họp.

Công tác báo chí, truyền thông chính sách được tăng cường; hoạt động xuất bản mở rộng hợp tác bản quyền thông qua Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2026.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm

Về nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Bộ VHTTDL sẽ tập trung triển khai một số các nhiệm vụ chính như: Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được trực tuyến đến các cơ sở đào tạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nằm ngoài TP. Hà Nội; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Bên cạnh đó, cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 28/2026/QH16, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư. Cập nhật kịch bản tăng trưởng công nghiệp văn hóa và hoàn thiện Bộ chỉ số văn hóa quốc gia.

Đối với lĩnh vực thể thao, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo số 194-TB/VPTW. Hoàn thành nội dung chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia và tập trung tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong lĩnh vực du lịch, tập trung khai thác mùa cao điểm khách quốc tế, làm mới sản phẩm và xúc tiến theo từng thị trường. Hoàn thiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2026-2035 và Kế hoạch triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Về chuyển đổi số, hoàn thiện kết nối, đồng bộ 07 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời, chuẩn bị Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX, Năm APEC Việt Nam 2027 và EXPO 2027 Belgrade. Tập trung thực hiện nhiệm vụ quý IV, chuẩn bị tổng kết năm 2026, đăng ký Chương trình công tác năm 2027 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.



