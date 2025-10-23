Ngành học "quyền lực" nhất nhì thời AI bùng nổ, lương lên đến 30-50 triệu/tháng, 5 năm trước chẳng ai tin sẽ hot đến thế

5 năm trước, nếu hỏi một học sinh lớp 12 "Khoa học dữ liệu là gì?", đa số sẽ lắc đầu. Nghe có vẻ "cao siêu", khó hiểu, lại chẳng thấy ai học hay tuyển. Nhưng chỉ vài năm sau, ngành này bỗng trở thành "ngôi sao" mới của thế giới công nghệ. Cùng với sự phát triển của xã hội, thông tin bùng nổ, ai giỏi số liệu, hiểu dữ liệu và biết cách biến chúng thành thông tin hữu ích, người đó nắm cả tương lai trong tay.

Trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số, dữ liệu chính là "dầu mỏ" của thời đại. Mỗi hành vi trên mạng, mỗi cú click, mỗi lượt mua sắm đều tạo ra dữ liệu khổng lồ. Các doanh nghiệp, từ ngân hàng, thương mại điện tử đến y tế, giáo dục... đều cần người biết đọc hiểu, xử lý và khai thác dữ liệu để ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.

Đó chính là lý do Khoa học dữ liệu (Data Science) ra đời và nhanh chóng trở thành một trong những ngành "hot" nhất toàn cầu.

Khoa học dữ liệu là gì?

Hiểu đơn giản, Khoa học dữ liệu là ngành kết hợp giữa Toán học, Thống kê, Lập trình và Hiểu biết về lĩnh vực ứng dụng (như tài chính, y tế, marketing...).

Người học sẽ được rèn khả năng thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu khổng lồ và dùng các mô hình máy học (machine learning) để rút ra quy luật, dự đoán xu hướng hoặc tối ưu hóa quyết định.

Một chuyên gia khoa học dữ liệu không chỉ làm việc với con số, mà còn phải hiểu "câu chuyện" đằng sau dữ liệu: vì sao khách hàng rời đi, vì sao doanh thu giảm, vì sao AI gợi ý sai...

Học ngành này cần những gì?

Nghe đến Khoa học dữ liệu, nhiều người có lẽ sẽ nghĩ chỉ "siêu nhân toán" mới học được ngành này. Thực tế, người học Khoa học dữ liệu cần 3 tố chất chính:

- Tư duy logic và thích tìm hiểu nguyên nhân - kết quả: Lý do là bởi vì công việc luôn xoay quanh việc tìm quy luật ẩn sau các con số.

- Khả năng sử dụng công nghệ: Python, R, SQL, Excel, Power BI... là những công cụ thường xuyên dùng đến.

- Kỹ năng giao tiếp và kể chuyện bằng dữ liệu: Giỏi phân tích thôi chưa đủ, người học còn phải biết chuyển dữ liệu khô khan thành câu chuyện dễ hiểu cho sếp hoặc khách hàng.

Ngoài ra, tiếng Anh là lợi thế cực lớn, bởi tài liệu chuyên ngành và các khóa học quốc tế đều dùng tiếng Anh.

Học Khoa học dữ liệu ở Việt Nam: chọn trường nào?

Hiện nhiều đại học Việt Nam đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng, mở ngành hoặc chuyên ngành liên quan đến Khoa học dữ liệu. Một số trường tiêu biểu gồm:

- Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

- Đại học FPT

- Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Điểm chuẩn ngành có liên quan đến Khoa học dữ liệu tại một số trường đại học năm 2025

Ra trường làm gì, lương có cao không?

Theo khảo sát của TopDev , mức lương trung bình của Data Analyst (Chuyên viên phân tích dữ liệu) ở Việt Nam dao động từ 20-35 triệu đồng/tháng, còn Data Scientist (Nhà khoa học dữ liệu) có thể lên đến 50-80 triệu đồng/tháng, thậm chí hơn nếu làm ở các tập đoàn quốc tế.

Những vị trí phổ biến sau khi học ngành này gồm: Data Analyst (Phân tích dữ liệu), Data Engineer (Kỹ sư dữ liệu), Machine Learning Engineer (Kỹ sư học máy), Business Intelligence Specialist (Chuyên viên phân tích kinh doanh)...

Nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện làm việc cho các công ty toàn cầu, tập đoàn đa quốc gia chỉ nhờ nền tảng Khoa học dữ liệu vững chắc và khả năng học hỏi liên tục.

Từ chỗ là ngành "xa lạ", Khoa học dữ liệu giờ đã trở thành ngành học mơ ước của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Nó không chỉ mở ra mức thu nhập cao, cơ hội toàn cầu, mà còn giúp người học thật sự hiểu thế giới vận hành bằng con số.