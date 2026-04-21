Ngành học lạ chỉ duy nhất 1 trường ở Việt Nam đào tạo, "miễn nhiễm" với thất nghiệp, ra trường dễ có việc ngay

Giữa “ma trận” lựa chọn ngành nghề, không ít học sinh ưu tiên những lĩnh vực nghe quen tai, dễ hình dung đầu ra. Thế nhưng, có một ngành học gần như đứng ngoài mọi trào lưu, ít người biết đến, đào tạo cực kỳ giới hạn nhưng lại được xem là “cửa vào” gần như chắc chắn của thị trường lao động. Đó là ngành Quản lý hoạt động bay - lĩnh vực chỉ duy nhất Học viện Hàng không Việt Nam đào tạo chính quy ở Việt Nam hiện nay.

Đằng sau mỗi chuyến bay an toàn không chỉ là phi công hay tiếp viên, mà còn là cả một hệ thống điều hành phức tạp hoạt động gần như tuyệt đối chính xác. Ngành Quản lý hoạt động bay là “trung tâm thần kinh” của hệ thống đó, nơi đảm bảo mọi hoạt động trên không và dưới mặt đất được vận hành trơn tru, an toàn và đúng kế hoạch.

Đây là ngành học mang tính đặc thù rất cao, đòi hỏi khả năng tập trung, tư duy logic và chịu áp lực lớn. Nhưng đổi lại, con đường nghề nghiệp lại rõ ràng và ổn định hiếm thấy. Khi nguồn đào tạo chỉ gói gọn trong một cơ sở duy nhất, trong khi nhu cầu nhân lực của ngành hàng không liên tục tăng, sinh viên theo học gần như không phải lo lắng về đầu ra.

Đây là một trong số ít ngành tại Việt Nam có tỷ lệ thất nghiệp gần như bằng 0, với hơn 95% sinh viên làm đúng chuyên ngành sau khi ra trường. Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Quản lý hoạt động bay trở thành lựa chọn “lạ nhưng chắc”, nơi cơ hội việc làm không chỉ rộng mở mà còn mang tính bền vững lâu dài.

Ngành Quản lý hoạt động bay là gì?

Ngành Quản lý hoạt động bay là lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về việc tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động bay trong ngành hàng không dân dụng. Công việc không chỉ dừng lại ở việc theo dõi máy bay trên bầu trời, mà còn bao gồm lập kế hoạch bay, điều phối cất - hạ cánh, kiểm soát không lưu và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Nói cách khác, đây là ngành đứng sau việc đảm bảo mọi chuyến bay diễn ra an toàn, đúng giờ và hiệu quả. Người làm trong lĩnh vực này đóng vai trò như “bộ não điều phối”, kết nối giữa phi công, sân bay và hệ thống kiểm soát không lưu.

Trong hệ thống hàng không, Quản lý hoạt động bay được xem là mắt xích cực kỳ quan trọng, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, ngành này luôn đòi hỏi tiêu chuẩn đào tạo và tuyển dụng rất khắt khe.

Sinh viên ngành Quản lý hoạt động bay học gì?

Theo học ngành này, sinh viên được đào tạo cả kiến thức kỹ thuật lẫn kỹ năng vận hành trong môi trường đặc thù của hàng không.

Chương trình học thường bao gồm các nội dung như nguyên lý bay, điều hành bay, quản lý không lưu, khai thác cảng hàng không, an toàn hàng không và xử lý tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học cách lập kế hoạch chuyến bay, tối ưu hóa luồng di chuyển của máy bay cũng như quản lý các hoạt động trên không và mặt đất.

Không chỉ dừng ở lý thuyết, ngành này còn chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành như ra quyết định nhanh, làm việc dưới áp lực cao, giao tiếp chính xác và phối hợp nhiều bộ phận. Đây là những kỹ năng sống còn trong môi trường mà mọi sai sót đều phải được hạn chế tối đa.

Ngoài ra, tiếng Anh chuyên ngành gần như là yêu cầu bắt buộc, bởi hàng không là lĩnh vực mang tính toàn cầu. Sinh viên phải có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp chuyên môn và xử lý tình huống quốc tế.

Cơ hội việc làm và mức lương

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý và điều hành bay.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí như điều hành bay, kiểm soát không lưu, chuyên viên lập kế hoạch bay, chuyên viên an toàn hàng không hoặc làm việc tại các trung tâm điều hành bay, sân bay và hãng hàng không.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, đây là ngành có quy mô đào tạo rất hạn chế, hiện chỉ có Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở đào tạo chính quy. Chính vì vậy, nguồn cung nhân lực không nhiều, trong khi nhu cầu lại ổn định và mang tính lâu dài.

Về mức lương, ngành này được đánh giá là khá cao và ổn định so với mặt bằng chung. Sinh viên mới ra trường có thể nhận mức lương từ khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng. Với những vị trí chuyên sâu như kiểm soát viên không lưu hoặc điều hành bay, thu nhập có thể tăng lên 20 - 40 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn tùy kinh nghiệm và vị trí làm việc.

Ngành Quản lý hoạt động bay (đặc biệt là Kiểm soát viên không lưu) có mức lương cao hàng đầu trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam, trung bình từ 27 - 30 triệu đồng/tháng trở lên. Mức khởi điểm khoảng 15 - 22 triệu đồng và có thể tăng nhanh theo kinh nghiệm, thâm niên và cấp bậc.

Đặc biệt, đây là ngành có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, ít biến động và khó bị thay thế bởi tự động hóa hoàn toàn, bởi yếu tố con người, đặc biệt là khả năng ra quyết định trong tình huống khẩn cấp vẫn đóng vai trò then chốt.

Điểm chuẩn thuộc nhóm “đỉnh” của trường

Nếu theo dõi dữ liệu tuyển sinh những năm gần đây, có thể thấy ngành Quản lý hoạt động bay tại Học viện Hàng không Việt Nam gần như luôn nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất toàn trường, thậm chí nhiều năm giữ vị trí top 1.

Cụ thể, năm 2025, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành này đạt mức 25 điểm với chương trình chuẩn và lên tới 27 điểm với chương trình học bằng tiếng Anh, trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất của học viện. Ở các phương thức khác, ngưỡng đầu vào còn cao hơn khi điểm xét học bạ dao động tới 28,5 điểm, trong khi điểm đánh giá năng lực có thể lên tới hơn 900 điểm.

Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam thực hành mô phỏng kiểm soát không lưu

Lùi lại một năm, năm 2024, ngành Quản lý hoạt động bay tiếp tục giữ “ngôi vương” với 26 điểm (chương trình tiếng Anh) và khoảng 25,5 điểm (chương trình chuẩn). Đây cũng là mức điểm cao nhất toàn trường trong năm đó, cho thấy sức hút ổn định và không hề giảm nhiệt của ngành.

Nếu nhìn rộng hơn giai đoạn trước, từ khoảng năm 2021 đến nay, điểm chuẩn ngành này thường dao động trong khoảng 23,3 - 26,3 điểm, luôn thuộc nhóm cao nhất trong các ngành đào tạo của học viện. Điều này phản ánh một thực tế khá rõ khi dù là ngành lạ và chỉ có một trường đào tạo, nhưng mức độ cạnh tranh đầu vào lại không hề thấp.

Trong bức tranh tuyển sinh đại học, Quản lý hoạt động bay là một trường hợp khá đặc biệt khi không ồn ào như IT hay kinh tế, nhưng điểm chuẩn luôn nằm ở “vùng cao” ổn định qua nhiều năm. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc: có những ngành không phổ biến, nhưng một khi đã “lọt vào radar” của thí sinh, thì mức độ cạnh tranh lại không hề dễ thở.