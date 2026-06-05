Ngành học cực “khát” nhân lực, 100% sinh viên ra trường có việc làm, thu nhập hấp dẫn: Cả nước chỉ có vài trường đào tạo

Trong bối cảnh nhiều cử nhân phải đối mặt với áp lực tìm việc sau khi tốt nghiệp, ngành Kỹ thuật Dầu khí vẫn được xem là một trong những lĩnh vực hiếm hoi duy trì nhu cầu nhân lực ổn định.

Đáng chú ý, theo thông tin được báo Nhân Dân dẫn từ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), 100% sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp, trong đó 84,1% làm đúng chuyên ngành đào tạo. Nhiều cựu sinh viên hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp dầu khí, năng lượng thuộc và ngoài hệ sinh thái Petrovietnam, cả trong nước lẫn quốc tế

Ngành công nghiệp tỷ USD luôn cần nhân lực chất lượng cao

Dầu khí từ lâu được xem là một trong những ngành công nghiệp nền tảng của nền kinh tế. Không chỉ cung cấp nhiên liệu cho giao thông, sản xuất điện và công nghiệp, dầu khí còn là nguyên liệu đầu vào của hàng loạt lĩnh vực như: hóa chất, phân bón, nhựa, vật liệu xây dựng và sản xuất công nghiệp.

Đây là lĩnh vực luôn "khát" nguồn nhân lực trình độ cao, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư và chuyên gia có chuyên môn sâu

Dù thế giới đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, nhiều tổ chức năng lượng quốc tế nhận định dầu khí vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Điều này đồng nghĩa nhu cầu về đội ngũ kỹ sư, chuyên gia vận hành, nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực dầu khí vẫn rất lớn.

Tại Việt Nam, ngành dầu khí tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Các dự án khai thác dầu khí, khí thiên nhiên, LNG, lọc hóa dầu và năng lượng ngoài khơi đang mở ra nhu cầu tuyển dụng nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong những năm tới.

Cả nước chỉ có vài trường đào tạo chuyên sâu, doanh nghiệp tuyển dụng từ khi sinh viên chưa tốt nghiệp

Không giống nhiều ngành học phổ biến khác, Kỹ thuật Dầu khí hiện chỉ được đào tạo tại một số ít cơ sở giáo dục đại học. Các trường tiêu biểu gồm: Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội,...

Với chương trình đào tạo chuyên sâu, gắn liền với các lĩnh vực thăm dò, khai thác và vận hành hệ thống năng lượng hiện đại, ngành học này đòi hỏi sinh viên phải có nền tảng khoa học tự nhiên tốt, tư duy kỹ thuật và khả năng thích ứng với môi trường làm việc có tính đặc thù cao.

Sinh viên phải học các khối kiến thức về toán học, vật lý, hóa học, địa chất, địa vật lý, kỹ thuật khoan khai thác, công nghệ lọc hóa dầu, mô phỏng mỏ dầu khí và các phần mềm chuyên ngành hiện đại.

Ngoài kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ cũng là yếu tố gần như bắt buộc bởi phần lớn tài liệu kỹ thuật, công nghệ và tiêu chuẩn vận hành đều được cập nhật bằng tiếng Anh.

Điểm đáng chú ý của ngành là sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Nhiều sinh viên có cơ hội tham gia thực tập, trải nghiệm thực tế tại các đơn vị trong ngành ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua đó gia tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Bên cạnh cơ hội việc làm trong nước, kỹ sư dầu khí còn có thể làm việc tại các thị trường có ngành công nghiệp năng lượng phát triển như: Malaysia, Brunei, Indonesia, Australia hay khu vực Trung Đông.

Các vị trí nghề nghiệp khá đa dạng, từ kỹ sư khoan, kỹ sư khai thác, kỹ sư hồ chứa, kỹ sư công trình biển đến chuyên gia địa chất, địa vật lý, vận hành nhà máy lọc hóa dầu hoặc nghiên cứu khoa học,...





Không chỉ có cơ hội việc làm rộng mở, ngành dầu khí còn nổi tiếng với mức thu nhập hấp dẫn. Theo khảo sát, kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhận mức lương từ 12-25 triệu đồng/tháng tùy vị trí và đơn vị công tác. Với những kỹ sư làm việc tại giàn khoan ngoài khơi hoặc các dự án quốc tế, thu nhập thường cao hơn nhờ các khoản phụ cấp đặc thù.

Sau vài năm tích lũy kinh nghiệm, mức thu nhập của kỹ sư dầu khí có thể tăng lên rất nhiều. Đối với các chuyên gia có trình độ cao, làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài hoặc các dự án quốc tế, thu nhập có thể đạt hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, mức lương cao cũng đi kèm những yêu cầu khắt khe. Người lao động thường phải làm việc trong môi trường áp lực, đòi hỏi tính kỷ luật cao, sẵn sàng công tác xa nhà và liên tục cập nhật công nghệ mới.

Trong bối cảnh nhiều ngành học đang đối mặt với nguy cơ dư thừa lao động, Kỹ thuật Dầu khí vẫn cho thấy sức hút nhờ nhu cầu nhân lực ổn định, tỷ lệ việc làm cao và mức thu nhập thuộc nhóm hấp dẫn trên thị trường.

Với những học sinh yêu thích các môn khoa học tự nhiên, có tư duy kỹ thuật và khả năng ngoại ngữ tốt, đây vẫn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho hành trình nghề nghiệp tương lai.