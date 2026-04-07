Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt vừa thông tin kế hoạch tổ chức chạy tàu phục vụ hành khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30-4, 1-5 năm 2026, với việc tăng cường nhiều chuyến trên các tuyến trọng điểm, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Ngành đường sắt tăng chuyến cũng như áp dụng nhiều chương trình ưu đãi trong các dịp lễ sắp tới

Theo kế hoạch, từ ngày 24-4 đến 3-5-2026, tuyến Hà Nội – TPHCM tiếp tục duy trì 5 đôi tàu Thống nhất chạy hằng ngày (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10), đồng thời tổ chức chạy thêm tàu SE11/SE12 vào các ngày cao điểm. Trong đó, tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 28, 29-4; tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội các ngày 26, 27, 30-4 và 1-5.

Ở các tuyến khu đoạn, nhiều đôi tàu vẫn được duy trì chạy hằng ngày như Hà Nội – Đà Nẵng, Sài Gòn – Đà Nẵng, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, Huế – Đà Nẵng, Hà Nội – Vinh. Ngoài ra, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều chuyến tàu trên các tuyến có nhu cầu lớn như Sài Gòn – Quy Nhơn, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, Hà Nội – Đồng Hới và Hà Nội – Đà Nẵng trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Một số tuyến du lịch, ngắn ngày cũng được tăng cường như Hà Nội – Lào Cai (3 đôi tàu/ngày), Hà Nội – Hải Phòng (4 đôi tàu/ngày và bổ sung thêm 6 chuyến), Đà Lạt – Trại Mát với nhiều đôi tàu phục vụ khách tham quan.

Bên cạnh việc tăng chuyến, ngành đường sắt tiếp tục triển khai nhiều chính sách ưu đãi giá vé. Cụ thể, giảm 90% giá vé đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng; giảm 30% cho người có công với cách mạng và người khuyết tật nặng; giảm 15% cho người cao tuổi; miễn vé cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn (có điều kiện kèm theo); giảm 25% cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi và giảm 10% cho sinh viên.

Tính đến 8 giờ ngày 7-4, ngành đường sắt đã bán được khoảng 44.200 vé tàu cho giai đoạn cao điểm từ 29-4 đến 3-5. Vé tiếp tục được mở bán rộng rãi qua các website, ứng dụng, ví điện tử, tại nhà ga và các đại lý chính thức trên toàn quốc.