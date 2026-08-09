Ngành AI của Đại học Công nghệ Thông tin lấy điểm chuẩn 100/100

Chiều 9/8, trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), Đại học Quốc gia TP.HCM, công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026.

Theo đó, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất với 100/100 điểm, tương đương 30 điểm khi quy đổi sang thang điểm 30.

Xếp sau là Khoa học dữ liệu với 91,7 điểm, Thiết kế vi mạch 90,5 điểm, An toàn thông tin 88,7 điểm và Khoa học máy tính 88,5 điểm.

Quy đổi sang thang điểm 30, 5 ngành trên có mức điểm chuẩn từ 26,55 điểm trở lên. Đây đều là những ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, có nhu cầu nhân lực lớn.

Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 76/100 điểm, tương đương 22,8/30 điểm.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển từ chiều 10/8 và thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8.

Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 ở tất cả ngành như sau:

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển từ 15h ngày 10/8 trên hệ thống tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8.