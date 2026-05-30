Chiều 29/5, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được đăng tải trên các website và báo cáo của Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Vinhomes khi triển khai các chương trình liên quan đến giao dịch bất động sản phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, bao gồm Luật Các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh ngoại hối, Nghị định 24/2012 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025) và pháp luật về kinh doanh bất động sản, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tránh gây tác động bất lợi đến thị trường, doanh nghiệp và người dân, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước.

Các hoạt động liên quan đến vàng luôn được Ngân hàng Nhà nước quan tâm quản lý, giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Đảng, Chính phủ là khuyến khích chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân cho phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tâm lý găm giữ vàng, chống vàng hóa nền kinh tế, đầu cơ vàng, không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Vì vậy, các hoạt động liên quan đến vàng luôn được Ngân hàng Nhà nước quan tâm quản lý, giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

Các chương trình liên quan đến huy động vốn hay sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

"Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ cao nhất các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến mới liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, góp phần phục vụ có hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của đất nước ", Ngân hàng Nhà nước nêu quan điểm.

Trước đó, ngày 27/5, Vinhomes phát thông cáo về điều chỉnh chính sách, cũng như giải thích những nghi ngại về mô hình này. Về điều kiện tham gia, Vinhomes cho biết mức vàng tối thiểu để quy đổi mua nhà là từ 50% đối với những căn có giá trị lớn.

Trong phương án ban đầu, Vinhomes yêu cầu nhà đầu tư phải sở hữu lượng vàng tương đương 80% giá trị bất động sản. Như vậy, việc hạ mức tối thiểu xuống 50% sẽ giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều khách hàng tham gia hơn.

Về thời hạn, bên cạnh phương án trả nhà sau 5 năm, Vinhomes bổ sung quyền lựa chọn cho phép khách hàng trả sau 3 năm. Dù trả nhà sớm hơn, công ty cam kết vẫn hoàn lại khách hàng khoản tiền tương đương số vàng đã chuyển đổi và lợi tức 2% mỗi năm. Khoản tiền này sẽ được tính theo giá vàng tại thời điểm khách hoàn trả bất động sản.

Theo đánh giá, với thay đổi này, nhà đầu tư có thể linh hoạt, chủ động hơn, giảm tâm lý bị "giam vốn" đến 5 năm. Trong trường hợp thị trường bất động sản không tăng như kỳ vọng, khách hàng của Vinhomes cũng có thể sớm lựa chọn hoàn trả nhà để nhận lại tiền như cam kết.

Lãnh đạo Vinhomes cũng khẳng định đã nghiên cứu rất kỹ tính khả thi của các nguồn lực, quy định pháp luật và có phương án quản trị rủi ro.

Chủ đầu tư này cho biết sẽ mua bảo hiểm giá vàng để ứng phó kịch bản giá cả biến động trong tương lai. Theo Vinhomes, các đơn vị nhận bảo hiểm giá vàng cho công ty đều là những tổ chức lớn, có năng lực phân tích, quản trị rủi ro chuyên nghiệp. Hiện Vinhomes chưa tiết lộ tên các đối tác bảo hiểm này. Trên thị trường thế giới hiện tại có một số hình thức bảo hiểm giá vàng như hợp đồng tương lai, quyền chọn vàng...

Vinhomes cho hay doanh nghiệp này đang làm việc với các công ty vàng bạc đá quý để ký cam kết dài hạn về nguồn cung tương ứng với lượng vàng khách hàng sẽ chuyển đổi sau khi đáo hạn. Chương trình này sẽ được thực hiện theo nguyên tắc "các công ty vàng bạc cam kết đảm bảo nguồn cung tới đâu, Vinhomes mới triển khai tới đó", không mở rộng vượt quá khả năng kiểm soát rủi ro.

Tương tự phần bảo hiểm, chủ đầu tư cũng chưa công bố các đơn vị kinh doanh vàng bạc sẽ cùng phối hợp.

Doanh nghiệp họ Vingroup tiếp tục khẳng định muốn góp phần khơi thông nguồn lực đang "nằm im" trong két sắt nhà dân, đưa dòng vốn tĩnh này vào vòng quay thị trường.