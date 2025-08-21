Từ 20 giờ tối nay 21-8, các khối Quân đội, Công an sẽ lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sau nhiều tháng tập luyện.
Kế hoạch hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra từ 20 giờ tối 21-8. Trước khi hợp luyện các khối Quân đội, Công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân ngoại thành vào nội thành để tập trung, chuẩn bị. Để chuẩn bị các khối xe pháo tham gia diễu binh đã được đưa vào nội thành trong các tối 18, 19-8.
Dàn khí tài trước đó hợp luyện tại Trung tâm TB4. Video: Nguyễn Hưởng
Để thực hiện hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, trước đó, các khối Quân đội, Công an đã nhiều lần hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Đặc biệt, trong buổi hợp luyện cũng có sự xuất hiện nhiều khí tài hiện đại của Việt Nam sở hữu.