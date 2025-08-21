Từ 20 giờ tối nay 21-8, các khối Quân đội, Công an sẽ lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sau nhiều tháng tập luyện.



Theo dự kiến, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ sẽ tiến hành hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Kế hoạch hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra từ 20 giờ tối 21-8. Trước khi hợp luyện các khối Quân đội, Công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân ngoại thành vào nội thành để tập trung, chuẩn bị. Để chuẩn bị các khối xe pháo tham gia diễu binh đã được đưa vào nội thành trong các tối 18, 19-8.

Dàn khí tài trước đó hợp luyện tại Trung tâm TB4. Video: Nguyễn Hưởng

Để thực hiện hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, trước đó, các khối Quân đội, Công an đã nhiều lần hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, trong buổi hợp luyện cũng có sự xuất hiện nhiều khí tài hiện đại của Việt Nam sở hữu.

Trong đó, dự kiến có nhiều khí tài quân sự hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam

Khối xe tăng T62, T90S... tham gia hợp luyện trước đó tại Trung tâm huấn luyện TB4. Đây là những xe tăng hiện đại nhất của Việt Nam, có ưu thế hỏa lực mạnh, sức cơ động cao...

Xe tăng thuộc biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sắp tới

Khối xe thiết giáp của quân đội trong các buổi hợp luyện trước đó

Xe bọc thép có sức chiến đấu, cơ động cao của Quân đội nhân dân Việt Nam

Pháo phản lực nằm trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia buổi hợp luyện trước đó

Các dòng pháo tự hành có khả năng cơ động cao, tầm bắn xa và chính xác

Pháo hạng nặng cũng được tham gia diễu binh, diễu hành

Tổ hợp tên lửa bờ Redut-M của Quân chủng Hải quân có khả năng tiêu diệt các tàu mặt nước, các phương tiện vận tải trên biển và các công trình trên đảo, ven bờ biển

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT phiên bản do Việt Nam hiện đại hoá, có những tính năng nổi bật, khả năng cơ động, hiệu quả, chiến đấu cao

UAV do Việt Nam sản xuất có thể thực hiện các nhiệm vụ đột kích nhanh chóng bằng đường không, với độ chính xác cao





Bên cạnh đó còn có các trang bị, khí tài của lực lượng Công an nhân dân. Trong ảnh là đội xe ô tô dẫn đường thực hiện nhiệm vụ trong những sự kiện quan trọng của đất nước

Xe bọc thép