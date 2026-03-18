Ngại đỏ cả mặt với cách dạy con kỳ quặc của bà mẹ này!

Một nhà văn nổi tiếng từng viết: "Người ta dù có già đến tám chín mươi, nếu còn mẹ thì vẫn cứ như một đứa trẻ." Thế nhưng, khi con cái lớn dần, ranh giới giữa sự gần gũi và việc giữ khoảng cách lại là chuyện khiến nhiều người mẹ phải lúng túng.

Cách dạy con "chẳng giống ai" của bà mẹ trẻ

Mới đây, một người mẹ 36 tuổi ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi đăng video dạy dỗ con trai 14 tuổi.

Được biết, con trai cô đang học cấp hai, bắt đầu bước vào tuổi dở dở ương ương nên khá bướng bỉnh. Thay vì quát mắng hay dùng roi vọt, người mẹ này lại chọn một cách làm khá lạ đời: dùng chính sức nặng cơ thể để ép con phải nghe lời.

Trong đoạn video, thấy con trai mải chơi không chịu học, người mẹ đã lao đến, dùng cả người đè chặt lấy con khiến cậu bé không thể cựa quậy. Cô vừa bấu má con vừa hỏi dồn dập: "Có chịu nghe lời không? Có phục không?" . Với cân nặng của một người trưởng thành, cô hoàn toàn lấn lướt cậu con trai đang tuổi lớn nhưng dáng người còn gầy gò.

Dù cậu bé liên tục kêu: "Mẹ đè chết con rồi, con không thở nổi" , người mẹ vẫn không buông ra cho đến khi con chịu "đầu hàng". Toàn bộ cảnh này được người chồng đứng ngoài quay lại với thái độ thích thú. Anh còn đăng lên mạng với dòng trạng thái đầy đắc ý: "Quả nhiên con trai tuổi dậy thì chỉ có mẹ nó mới trị được. Kiểu '"ấy thịt đè người" này đến con trai tôi cũng phải chịu thua!".

Hình ảnh gây tranh cãi

Dân mạng "dậy sóng": "Con lớn rồi, mẹ phải biết giữ kẽ chứ!"

Trái ngược với vẻ tự hào của đôi vợ chồng, đoạn video ngay lập tức hứng chịu "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng hành động của người mẹ là thiếu chừng mực, thậm chí gây khó chịu vì con trai đã 14 tuổi.

Một người dùng mạng gay gắt: "Đứa trẻ đã dậy thì, bắt đầu biết ngại ngùng về giới tính, sao người mẹ vẫn có thể hồn nhiên đè lên người con như thế? Thật chẳng biết giữ kẽ là gì!".

Một ông bố khác cũng bày tỏ sự không đồng tình: "Tôi có hai con trai, từ năm 8-9 tuổi chúng muốn vào phòng bố mẹ đều phải gõ cửa. Ngay cả tôi là bố cũng chỉ dám khoác vai con, chứ hành động thân mật quá đà như thế này thực sự nhìn rất chướng mắt".

Trước những lời chỉ trích, người chồng vẫn thản nhiên cho rằng đó chỉ là hai mẹ con đùa giỡn, mọi người đang làm quá vấn đề.

Chút suy ngẫm: Yêu thương không có nghĩa là không có giới hạn

Tình mẹ con là điều thiêng liêng nhất, nhưng để dạy con nên người, người mẹ cần biết lúc nào nên ôm vào, lúc nào nên buông tay.

1. Tôn trọng sự trưởng thành của con Ở tuổi 14, trẻ đã có những thay đổi lớn về tâm lý. Việc duy trì những cử chỉ thân mật thái quá có thể khiến trẻ có cái nhìn sai lệch về khoảng cách giữa nam và nữ, cũng như quyền riêng tư của mỗi người.

2. Đừng để con "vâng lời" vì sợ hãi Dùng sức mạnh cơ thể để ép con nghe lời có thể mang lại kết quả ngay lúc đó, nhưng thực chất chỉ là "bằng mặt không bằng lòng". Đứa trẻ không thực sự hiểu mình sai ở đâu, mà chỉ đang chịu đựng vì không khỏe bằng mẹ.

3. Bài học về sự chừng mực Người xưa có câu: "Con trai lớn phải lánh mẹ, con gái lớn phải lánh cha" . Đây không phải là sự lạnh nhạt, mà là sự tôn trọng quá trình lớn lên của con. Một người mẹ khôn ngoan là người biết chuyển từ cách chăm sóc một đứa trẻ sang cách tôn trọng một người trưởng thành.

Trong gia đình, không có thước đo chuẩn mực cho mọi hành động, nhưng sự thoải mái luôn cần đi đôi với sự tinh tế. Yêu con không có nghĩa là lấn át hay xóa bỏ khoảng cách cá nhân. Học cách giữ khoảng cách phù hợp chính là món quà tốt nhất mà người mẹ có thể dành cho con trai mình.