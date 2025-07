NewHair by Khơ Thị và hành trình xoá hói cho người Việt

Nhân dịp này, sự kiện "Stand by Your Hair" mừng sinh nhật NewHair by Khơ Thị sẽ được tổ chức tại TTTM Saigon Centre trong hai ngày 5 và 6/7/2025, đánh dấu cột mốc hình thành và phát triển.

Năm 2015, khi khái niệm cấy tóc vẫn còn rất xa lạ với phần đông người Việt, Hoa hậu Thu Hoài - CEO NewHair by Khơ Thị đã có một quyết định táo bạo: tiên phong xây dựng một trung tâm cấy tóc uy tín, chất lượng và hiện đại do người Việt làm chủ, nhằm giúp mọi người xoá bỏ nỗi tự ti về hói đầu một cách hiệu quả và an toàn.

Hoa hậu Thu Hoài – Founder, CEO NewHair by Khơ Thị

"Tôi đã đi qua Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Tây Ban Nha… gặp nhiều chuyên gia hàng đầu, và thay vì đưa mô hình họ về nước một cách máy móc, tôi chọn đem công nghệ và kỹ thuật tiên tiến nhất về, rồi Việt hoá quy trình đó cho người Việt" – chị chia sẻ.

Khi trung tâm cấy tóc NewHair được thành lập, thị trường Việt Nam gần như chưa có nhiều hiểu biết về cấy tóc tự thân. Khung pháp lý cũng chưa rõ ràng, khiến việc xin phép từ cơ quan y tế trở thành một thử thách lớn. Trong hai năm đầu tiên, NewHair by Khơ Thị đã thực hiện hơn 200 ca thí điểm, ghi lại toàn bộ dữ liệu từ mật độ tóc, tỷ lệ nang tóc sống đến các phản ứng hậu phẫu. Chính nhờ sự kiên trì này mà NewHair đã trở thành một trong những đơn vị sớm nhất được Sở Y tế TP.HCM cấp phép thực hiện cấy tóc hợp pháp.

Những ngày đầu, NewHair by Khơ Thị ứng dụng công nghệ FUE (Follicular Unit Extraction) - phương pháp bóc tách nang tóc thủ công để cấy vào vùng hói. Hiện nay, kỹ thuật đã được nâng cấp thành DHI (Direct Hair Implantation) – có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, cho phép cấy trực tiếp mà không cần rạch da, tăng độ chính xác và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Beauty Blogger Kỳ Kỳ lên phác đồ cấy tóc bằng công nghệ AI HairMetrix

Bên cạnh việc làm chủ kỹ thuật, NewHair by Khơ Thị liên tục cập nhật xu hướng và công nghệ mới trên thế giới. Gần đây nhất, trung tâm đã đưa vào sử dụng HairMetrix – một chiếc máy sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để soi nang tóc với độ phóng đại x200 lần. Công nghệ này giúp phân tích mật độ, sức khỏe nang tóc, hướng mọc và tỷ lệ tóc tơ - tóc cứng, từ đó xây dựng phác đồ điều trị và phân vùng cấy tối ưu cho từng khách hàng.

Triết lý hoạt động của NewHair by Khơ Thị luôn đặt tâm đức và sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm. Mỗi ca cấy tóc đều đi kèm chế độ chăm sóc hậu phẫu chuyên sâu. Dữ liệu khách hàng được lưu trữ dài hạn để theo dõi tiến trình mọc tóc, và nếu kết quả chưa đạt kỳ vọng, Khơ Thị cam kết cấy dặm miễn phí.

Sau thời gian hoạt động, NewHair by Khơ Thị đã phục vụ hơn 10.000 khách hàng. Từ nghệ sĩ, doanh nhân, người nổi tiếng đến những người bình thường từng mất tự tin vì chứng hói đầu. Với thông điệp "Stand by Your Hair", NewHair by Khơ Thị tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phục hồi mái tóc, lấy lại sự tự tin để từ đó thành công và hạnh phúc hơn.

"Stand by Your Hair" – Hành trình đồng hành cùng mái tóc Việt

Sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Viện cấy tóc NewHair by Khơ Thị sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/7/2025 tại TTTM Saigon Centre, TP.HCM, với chuỗi hoạt động gồm: giới thiệu công nghệ soi nang tóc, thăm khám tóc miễn phí, gặp gỡ chuyên gia cấy tóc, giao lưu cùng những người nổi tiếng từng cấy tóc như diễn viên Băng Di, beauty blogger Kỳ Kỳ, MIQVN Dịu Thảo, content creator Diễn Dler... Đặc biệt, khách tham dự có cơ hội nhận quà tặng với tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng.

Thông tin sự kiện:

- Tên chương trình: "Stand by Your Hair" - Kỷ niệm ngày thành lập NewHair by Khơ Thị

- Thời gian: 5 & 6/7/2025 (Thứ Bảy & Chủ Nhật)

- Địa điểm: Sảnh lớn tầng trệt, TTTM Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM

- Hotline: 1900 6717

- Website: https://caytocnewhair.com/

- Fanpage: https://www.facebook.com/CaytocNewHair.KhoThi

- Đăng ký tham dự: https://bit.ly/standbyyourhair