New Zealand thông qua luật cấm thuốc lá đầu tiên trên thế giới vì thế hệ tương lai

Đây là luật cấm đầu tiên trên thế giới nhằm cấm hút thuốc lá cho thế hệ tiếp theo.



Thứ trưởng Bộ Y tế New Zealand Ayesha Verrall cho biết khi luật được thông qua hôm 13/12: "Hàng nghìn người sẽ sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và hệ thống y tế sẽ tiết kiệm hơn 5 tỷ USD do không cần điều trị các bệnh do hút thuốc lá gây ra, chẳng hạn như một số loại ung thư, đau tim, đột quỵ, đoạn chi".

New Zealand được cho là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện tăng tuổi được phép hút thuốc hàng năm, đảm bảo thuốc lá không được bán cho bất kỳ ai sinh vào hoặc sau ngày 1/1/2009.

Luật sẽ đi kèm với một loạt biện pháp khác khiến cho việc hút thuốc trở nên rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn, bao gồm giảm đáng kể lượng nicotin được cho phép trong các sản phẩm thuốc lá và buộc chúng chỉ được bán tại các cửa hàng thuốc lá chuyên dụng, thay vì bấy kỳ cửa hàng và siêu thị nào trên đường.

Quốc gia này cũng đã tăng tài trợ cho các chiến dịch chống hút thuốc lá và dịch vụ y tế, đồng thời triển khai nhiều dịch vụ cai thuốc lá dành riêng cho cộng đồng người Maori (người Polynesia bản xứ của New Zealand) và cộng đồng Thái Bình Dương.

(Ảnh: Alamy)

Số lượng cửa hàng được phép bán thuốc lá hợp pháp sẽ giảm xuống còn 1/10 so với mức hiện có, từ 6.000 xuống chỉ còn 600 trên toàn quốc. Các luật được thông qua lần đọc cuối cùng vào tối 13/12 và sẽ có hiệu lực vào năm 2023, khi New Zealand nỗ lực đạt được mục tiêu trở thành quốc gia "không khói thuốc" vào năm 2025.

Khi giới thiệu luật lần đầu tiên vào tháng 7, Thứ trưởng Verrall cho biết: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những người trẻ tuổi không bao giờ bắt đầu hút thuốc, vì vậy chúng tôi sẽ coi việc bán hoặc cung cấp các sản phẩm thuốc lá đã hút cho các nhóm thanh niên mới là hành vi phạm tội. Những người 14 tuổi khi luật có hiệu lực sẽ không bao giờ được mua thuốc lá một cách hợp pháp".

"Tỷ lệ hút thuốc đang giảm mạnh. Mục tiêu không khói thuốc vào năm 2025 của chúng tôi là trong tầm tay", bà Verrall nói thêm.

Tuy nhiên, các luật mới sẽ không hạn chế việc bán thuốc lá điện tử. Dữ liệu chỉ ra rằng một số người ở New Zealand đã thay đổi thói quen hút thuốc lá truyền thống chuyển sang thuốc lá điện tử. Dữ liệu được công bố vào tháng 11 cho thấy, số người hút thuốc hàng ngày đã giảm xuống 8%, từ mức 9,4% vào năm 2021.

Tuy nhiên, thực trạng gia tăng số người sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày lại lớn hơn mức giảm số người hút thuốc hàng ngày. Theo đó, 8,3% người trưởng thành hiện đang sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày ở New Zealand, tăng từ 6,2% trong năm 2021.