Nevertheless: Sốc toàn tập trước cảnh "giường chiếu" cực nóng của "tiểu tam" Han So Hee, mới 2 tập đã ngập tràn cảnh 19+

Tối 26/6, bộ phim truyền hình Nevertheless với sự góp mặt của Song Kang và "tiểu tam" Han So Hee đã lên sóng tập 2. Đặc biệt màn ân ái của cặp đôi khiến dân tình bàn tán khắp nơi.

Mặc dù phân cảnh này diễn ra trong giấc mơ của Yoo Na Bi (Han So Hee) với chàng bad boy có hình xăm cánh bướm sau gáy Park Jae Uhn (Song Kang), tuy nhiên vì cảnh quay diễn ra quá chân thật nên khiến fan không khỏi nóng mắt.

Cảnh 19+ của Han So Hee và Song Kang khiến dân tình rần rần.

Trước đó trong tập 1, khán giả cũng không khỏi sốc trước những phân cảnh động chạm đầy thân mật của Na Bi (Han So Hee) và Park Jae Uhn. Cho thấy Nevertheless không đơn thuần chỉ là một bộ phim tình cảm bình thường mà sẽ còn có rất nhiều cảnh nóng gây sốc.

Nevertheless xoay quanh câu chuyện của nữ chính Yoo Na Bi (Han So Hee) sau khi kết thúc mối tình đầu không mấy tốt đẹp đã từ bỏ niềm tin vào định mệnh, tuy nhiên sau khi gặp Park Jae Uhn (So Kang) cô lại bị anh chàng bad boy có hình xăm cánh bướm này thu hút lúc nào không hay. Ngược lại với nữ chính dù mất niềm tin nhưng vẫn nuôi hy vọng và muốn được hẹn hò, nam chính Jae Uhn lại là "bad boy" không muốn ràng buộc nhưng rất thích tán gái.

Phim lên sóng vào thứ Bảy hàng tuần trên jTBC.