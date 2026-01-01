Nếu một ngày cha mẹ bỗng cư xử, nói năng như này thì con cái cần phải xem lại bản thân: Có phải chúng ta đã quá vô tâm?

* Bài viết của một blogger nổi tiếng, đăng tải trên trang Sohu (Trung Quốc)

Cách đây vài ngày, tôi có dịp hàn huyên cùng một người bạn. Cô ấy nói rằng khoảnh khắc cô nhận ra mình thực sự đã trưởng thành không đến từ những biến cố to tát, mà lại xuất phát từ một chuyện rất đỗi nhỏ nhặt.

Đó là năm đầu tiên cô đi làm, dịp Tết trở về quê, cô ngạc nhiên khi thấy bố mẹ không còn đánh thức mình dậy ăn sáng đúng giờ như mọi năm. Sau này, khi khéo léo dò hỏi, cô mới vỡ lẽ: Bố mẹ sợ làm cô phật ý nên mới không quản chuyện ăn ngủ của cô nữa. Bạn tôi bảo, chính lúc ấy cô thấy mình đã lớn, cha mẹ không còn dám đối xử với cô như ngày bé, bởi họ bắt đầu sợ sẽ làm cô không vui.

Lời chia sẻ của bạn khiến tôi giật mình nhìn lại và nhận ra sự đồng cảm sâu sắc. Nhưng tại sao càng lớn tuổi, đa số cha mẹ lại càng sợ làm mất lòng con cái? Những nguyên nhân đằng sau thực sự khiến chúng ta phải chạnh lòng.

Mặc cảm tuổi tác và nỗi lo tình thân phai nhạt

Tôi từng nghe một người cao tuổi tâm sự rằng, từ khi con đi học xa, rồi đi làm, đến lúc lập gia đình sinh con, bà ngày càng trở nên cẩn trọng, lúc nào cũng "giữ kẽ" trước mặt con vì sợ làm con giận.

Càng lớn tuổi, cha mẹ càng mất đi sự tự tin rằng con cái sẽ yêu thương mình vô điều kiện. Ngày xưa khi con còn bé, chuyện con kén ăn, mặc phong phanh hay trốn ngủ trưa, cha mẹ đều có thể mạnh dạn rầy la, uốn nắn. Họ tin rằng dù con có dỗi hờn hay bất mãn lúc đó, thì sau cùng đứa trẻ vẫn yêu cha mẹ nó.

Nhưng hiện tại, con đã trưởng thành, có thế giới và lối sống riêng, sự thấu hiểu giữa hai thế hệ cũng dần vơi bớt. Cha mẹ không còn chắc chắn rằng liệu những hành động của mình có được con bao dung hay không. Vì thế, họ chọn cách an toàn nhất: Cố gắng không làm trái ý con.

Ảnh minh hoạ

Nỗi sợ con cái "quên" đường về nhà

Một người hàng xóm của tôi kể rằng, mỗi lần con trai về thăm, bà đều phải chú ý từng lời ăn tiếng nói, nơm nớp lo sợ làm con phật ý. Bà cố gắng nói ít đi vì sợ con chê mình già nua lẩm cẩm; nấu ăn thì cố nêm nếm đậm đà hơn theo khẩu vị của con; buổi sáng dậy sớm cũng phải rón rén, nhẹ nhàng vì sợ làm thức giấc cậu con trai đang ngủ nướng...

Sở dĩ bà phải "nhìn trước ngó sau" như vậy là vì con trai làm việc ở xa, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay. Bà đã chứng kiến quá nhiều cảnh cha mẹ và con cái xung khắc khiến con cả mấy năm không thèm về quê. Bà không muốn bi kịch đó xảy ra với mình. Bởi vậy, mỗi khi con về, bà luôn cố gắng chiều chuộng, dành cho con sự đãi ngộ tốt nhất như một vị khách quý, chỉ với hy vọng mong manh rằng con sẽ năng về thăm nhà hơn.

Áp lực phụng dưỡng và nỗi lo bị bỏ rơi

Một người họ hàng của tôi, khi đã ngoài 60 tuổi và sức khỏe không còn tốt, vẫn chủ động đề nghị giúp con trai và con dâu chăm sóc đứa cháu thứ hai. Lý do của bà rất đơn giản nhưng đầy thực tế: Bà sợ tuổi già vô dụng sẽ khiến con cái chán ghét, trách móc.

Bà ý thức được rằng mình ngày càng già yếu, sớm muộn cũng cần đến sự chăm sóc của lớp trẻ. Nếu bây giờ làm mất lòng con cái, khiến chúng bực bội, không chịu phụng dưỡng hay coi mình như người dưng nước lã, thì quãng đời còn lại sẽ chẳng khác gì những người già neo đơn, vô cùng thê thảm.

Vì vậy, bà chọn cách chủ động giúp đỡ, thậm chí là "lấy lòng" con dâu, con trai. Nhìn cảnh cha mẹ già phải tìm cách "làm hài lòng" con cái để đổi lấy sự an yên tuổi xế chiều, thật sự khiến người ta không khỏi xót xa.