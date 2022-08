Nếu còn trẻ mà tóc lại bạc sớm thì rất có thể do những nguyên nhân này

Tóc bạc thường biểu hiện cho sự lão hóa. Thông thường, khi bước sang tuổi trung niên, nhiều người sẽ xuất hiện những sợi tóc bạc. Cùng với tuổi tác, số tóc bạc cũng ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, ngày nay, ngay cả người trẻ tuổi cũng có tóc bạc. Nhiều người trung niên và cao tuổi bị bạc tóc, nhưng một số người trẻ tuổi cũng bị tóc bạc. Chúng ta thường gọi hiện tượng này là hiện tượng da trắng ở tuổi thiếu niên.



Đó là do thiếu vitamin B.



Nghiên cứu y học phát hiện ra rằng việc thiếu vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tóc trắng ở người trẻ tuổi. Nếu không có vitamin B, chức năng tế bào ngay lập tức suy giảm, dẫn đến rối loạn chuyển hóa. Trung y cho rằng ngoài bổ huyết, thận xương tức tóc, nên ăn thêm thức ăn bổ huyết, bổ thận để dưỡng tóc đen.

Theo tiến sĩ Shaziya Allarakha, một cố vấn y khoa cho MedicineNet thì thiếu vitamin B12 cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hiện tượng bạc sớm. Các nguyên nhân cơ bản khác gây ra hiện tượng bạc sớm có thể là thiếu hụt dinh dưỡng ngoài vitamin B (chẳng hạn như thiếu axit folic , sắt hoặc axit pantothenic). Do đó, bạn cần được chẩn đoán đúng để điều trị phù hợp.

Để tránh tóc trắng xuất hiện sớm, bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin B như ngũ cốc, đậu, lòng động vật, gan thận, sữa, trứng , rau lá xanh...

1. Ăn không đủ chất dinh dưỡng



Nói chung, nhiều người trẻ tuổi có tóc bạc trên đỉnh đầu, nguyên nhân chủ yếu là do ăn uống không đủ chất dinh dưỡng. Tóc cần chất dinh dưỡng, chẳng hạn như protein. Nếu bị thiếu hụt dinh dưỡng trong cơ thể, hấp thụ không đủ các nguyên tố vi lượng có thể khiến tóc đen chuyển sang màu trắng.

Chia sẻ trên trang Health Shots, tiến sĩ Aparna Santhana, bác sĩ da liễu nổi tiếng, Bệnh viện Shree, Mumbai, cho rằng các tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống hiện đại và chế độ dinh dưỡng không tốt khiến nhiều người trong chúng ta có tóc bạc sớm. Để đối phó với tình trạng này, bổ sung dinh dưỡng hợp lý là việc cần làm đầu tiên.

2. Yếu tố di truyền

Sự xuất hiện của tóc bạc có liên quan mật thiết đến yếu tố gia đình. Nếu tóc bạc mọc từ khi còn rất trẻ thì khả năng do di truyền tương đối cao và ngay cả khi dùng các loại thuốc thì cũng khó cải thiện được tình trạng này. Cách duy nhất là bình tĩnh chấp nhận thực tế này.

3. Thức khuya trong thời gian dài

Ngày nay, nhiều người thường thức khuya và điều này cũng là nguyên nhân khiến tóc bạc rất dễ mọc. Người thức khuya, thiếu ngủ kéo dài rất có hại cho sức khỏe. Đầu tiên, hệ thần kinh hoạt động quá sức, suy nhược thần kinh và viêm nhiễm có thể ảnh hưởng đến mọi hệ thống trong cơ thể.

Một khi thiếu ngủ sẽ dẫn đến mất cân bằng khí và huyết, tóc không được nuôi dưỡng, cuối cùng là tóc bạc sớm.

4. Mắc bệnh mãn tính

Một số bệnh mãn tính cũng có thể dẫn đến sự phát triển của tóc bạc, chẳng hạn như cường giáp, lao, rối loạn nội tiết, rối loạn chức năng tự chủ...

Vì những căn bệnh này có thể phá hủy hoặc cản trở sự tăng trưởng và phát triển của tế bào sắc tố dưới da hoặc chân tóc, khiến chúng mất khả năng tạo hắc tố và cản trở sự hình thành của các hạt melanin, dẫn đến tóc bạc.

5. Lão hóa bình thường

Nếu người già tóc bạc mọc nhiều thì đây là biểu hiện sinh lý bình thường hơn, chủ yếu là do tuổi tác. Tuổi càng cao, hiệu quả trao đổi chất của cơ thể con người sẽ từ từ giảm xuống, xuất hiện một loạt các thay đổi, chẳng hạn như tóc bạc. Theo Thư viện Quốc hội Mỹ, cứ mỗi thập kỷ sau khi bạn bước sang tuổi 30, nguy cơ chuyển sang tóc bạc sẽ tăng từ 10 đến 20%. Vì vậy, mặc dù một số người có thể duy trì màu tóc tự nhiên lâu hơn, nhưng tóc bạc là điều không thể tránh khỏi.

1. Tăng cường dinh dưỡng



Tăng cường dinh dưỡng là biện pháp tốt để ngăn ngừa tóc bạc. Như chúng ta đã biết, tóc là biểu hiện ra bên ngoài. Các vấn đề về tóc có thể xảy ra khi một người không có đủ chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống hàng ngày. Đây là vấn đề liên quan đến chế độ ăn uống và có thể khiến tóc mất đi sắc tố bình thường và chuyển sang màu trắng.

2. Bỏ thuốc lá

Hút thuốc cũng là một yếu tố chính gây ra tóc bạc sớm. Một số thí nghiệm đã xem và kết luận rằng xác suất tóc bạc ở những người hút thuốc lâu năm gấp 4 lần so với những người không hút thuốc. Về mặt lâm sàng, điều này là do hút thuốc lá làm tăng sản xuất oxy gốc tự do, chúng phá hủy melanin và gây ra tóc bạc! Nghiên cứu được công bố vào năm 2013 cho thấy những người hút thuốc có tỷ lệ bạc sớm gấp 2,5 lần, có thể là do lượng gốc tự do khổng lồ được tạo ra khi

3. Hãy lạc quan

Cái nhìn lạc quan về cuộc sống và tâm trạng vui vẻ sẽ giúp làm đen tóc. Dù bạn có gặp phải những điều không vui, thậm chí là xui xẻo thì cũng đừng để thế giới tinh thần của bạn chìm trong tuyệt vọng. Bởi vì điều này tương tự như việc dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân, không những vô ích mà còn phản tác dụng, thậm chí càng đẩy nhanh tốc độ tóc bạc.

4. Xoa bóp da đầu

Những lúc rảnh rỗi, bạn có thể massage nhẹ nhàng da đầu hoặc dùng tay chải tóc . Việc này cũng có thể thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu ở da đầu, đẩy nhanh hoạt động của tế bào, thúc đẩy quá trình cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc.

