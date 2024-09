Nếu bạn có một trong 5 thói quen mua hàng này, bạn sẽ NGHÈO MÃI

1. Mua hàng theo xu hướng

Khi xem những video trên mạng xã hội, bạn dễ bị lôi cuốn vào việc mua hàng chạy theo xu hướng. Đây là hình thức mua hàng chỉ mang lại sự thỏa mãn phù phiếm, mới lạ trong ngắn hạn và không có lợi trong việc lập kế hoạch tài chính lâu dài.

Chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân không được tiêu dùng một cách mù quáng để chạy theo xu hướng. Cách mua sắm thông minh là phải dựa trên nhu cầu thực tế và tình hình tài chính cá nhân.

2. Mua hàng bốc đồng

Khi lướt mua hàng trên các nền tảng online, bạn thường dễ bắt gặp một số sản phẩm đang giảm giá. Ngoài ra, nếu bạn bắt gặp thứ gì đó khiến bạn thích khi xem video, bạn cũng có thể vô thức muốn sở hữu chúng.

Hãy nhớ rằng mua sắm bốc đồng sẽ không bao giờ có tác dụng tích cực đến tình hình tài chính của bạn. Khi phải đối mặt với các đợt giảm giá và khuyến mãi từ nhãn hàng, hay những mặt hàng mà bạn thích từ cái nhìn đầu tiên, bạn nên bình tĩnh suy nghĩ, đánh giá xem mình thực sự có cần mặt hàng này hay không, từ đó đưa ra những ưu và nhược điểm khi sở hữu chúng.

Ảnh minh họa

3. Theo đuổi mù quáng đồ từ thương hiệu nổi tiếng

Các sản phẩm từ thương hiệu nổi tiếng có mức giá tương đối cao. Chúng thường nằm ngoài khả năng tài chính so với mức lương của người bình thường như chúng ta. Hơn nữa, việc theo đuổi mua hàng từ thương hiệu nổi tiếng có thể khiến con người rơi vào vòng xoáy tiêu dùng vô tận. Một khi bắt đầu chạy theo các thương hiệu nổi tiếng một cách mù quáng, bạn sẽ khó hài lòng nếu mua sắm đồ bình dân.

Trên thực tế, sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất. Mà chúng ta nên lựa chọn món hàng phù hợp dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế và tình trạng tài chính của mình.

4. Tiêu dùng cho giải trí quá mức

Giải trí là một phần tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên việc giải trí quá mức sẽ lại tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc của chúng ta.

Ví dụ, nếu thường xuyên dành tiền cho tiệc tùng, đi du lịch, mua các sản phẩm giải trí sẽ làm tăng chi phí. Để tiết kiệm tiền, chúng ta cần sắp xếp thời gian, số tiền dành cho giải trí một cách hợp lý, tránh tiêu dùng quá mức. Thêm vào đó, bạn nên bổ sung những hoạt động giải trí miễn phí như đọc sách, hoạt động ngoài chơi và đi chơi cùng bạn bè.

Ảnh minh họa

5. Mua hàng vì tâm lý so sánh

Tâm lý so sánh là hiện tượng phổ biến khiến chúng ta liên tục so sánh bản thân với người khác và theo đuổi mức sống cao hơn. Tâm lý so sánh không chỉ khiến bạn căng thẳng và lo lắng, mà còn bị mắc kẹt trong một chu kỳ tiêu dùng vô tận. Để tiết kiệm tiền, chúng ta cần điều chỉnh tâm lý, học cách trân trọng cuộc sống và của cải mình có được.

Tóm lại, tiết kiệm đòi hỏi sự quyết tâm cao độ và lập kế hoạch tài chính hợp lý. Trên con đường theo đuổi tự do tài chính, chúng ta cần tránh xa những nhu cầu sai lầm, quản lý tài chính tốt hơn, sống tiết kiệm và tránh xa các khoản chi tiêu hoang phí.