Nếp nhà là nơi những mảnh ghép bình yên và tiếng cười hạnh phúc kết thành tổ ấm trọn vẹn

Với thông điệp Gọn nếp nhà - Trọn thảnh thơi, bTaskee mong muốn lan tỏa yêu thương, là người bạn đồng hành, luôn chú trọng các giá trị xã hội và gắn bó cùng cộng đồng.

"Nếp nhà" không chỉ là bốn bức tường hay cánh cửa quen thuộc. Nếp nhà là nơi cha lặng lẽ gánh vác những nhọc nhằn, là nơi mẹ vun vén từng bữa cơm. Và ở đó, luôn rực sáng những yêu thương, xua tan mọi mệt mỏi, bộn bề.

Ở nhà có mẹ, có cha, có em bé nhỏ hát ca vui đùa

Giữa bao vất vả, chỉ cần thấy con, bố mẹ đã có một ngày trọn vẹn

Có lẽ, âm thanh đáng yêu nhất chính là tiếng bi bô tập nói, là tiếng hát ngọng nghịu đầu đời của những em bé. Và bên cạnh, là hình bóng cha ngồi lặng im, ánh mắt dẫu còn in hằn mệt nhọc của một ngày dài nhưng vẫn sáng lên hạnh phúc khi thấy từng khoảnh khắc con lớn lên. Là hình bóng mẹ khẽ mỉm cười, đôi tay thoăn thoắt trong gian bếp nhỏ nhưng ánh mắt vẫn dõi theo con. Đây có lẽ là giây phút thiêng liêng, bình dị nhất của gia đình trẻ và từ đó, nếp nhà được xây dựng từ những yêu thương và hạnh phúc. Nếp nhà không cần quá cao sang, chỉ cần có mẹ, có cha, có tiếng con trẻ, là đã đủ đầy để trở thành chốn giàu có nhất trên đời.

Là niềm vui trong mắt ông, là trìu mến từ vòng tay bà

Ông bà là tuổi thơ của con, là vòng tay bao dung nâng đỡ những bước đi đầu đời

Nếp nhà càng thêm đủ đầy khi có hình bóng ông bà trong hành trình lớn lên của con cháu. Ông sẽ là người luôn lặng lẽ như bóng mát che chở, cổ vũ cho những bước đi chập chững đầu đời. Bà với vòng tay rộng mở, luôn sẵn sàng nâng niu, xoa dịu mỗi vấp ngã. Ông bà không chỉ là điểm tựa vững chắc, mà còn là người gìn giữ hồn cốt gia đình, truyền trao tình yêu thương qua những lời ru à ơi, những câu chuyện cổ tích. Chính từ sự dìu dắt ấy, con học được sự kiên nhẫn, biết sẻ chia, biết trân trọng những giá trị gia đình. Nếp nhà vì thế, không đơn thuần là mái ấm, mà là dòng chảy truyền đời của yêu thương và đức tin.

Nếp nhà còn là một góc thân quen yên bình

Có một thứ bình yên giản dị, mang tên chốn thân quen

Ngoài những nét đặc trưng của gia đình nhiều thế hệ, "nếp nhà" còn là những góc nhỏ thân quen của người trẻ. Giữa cuộc sống hiện đại bộn bề, đôi khi ta chỉ cần một nơi quen thuộc để ngồi nghỉ ngơi, thảnh thơi trước guồng quay tất bật. Đó có thể là ban công tràn đầy hoa lá xanh tươi. Hay chỉ là một buổi chiều đầy nắng, ta nhâm nhi ly cà phê thân quen. Nếp nhà đơn giản chỉ là một khoảng không gian đủ bình yên để ta tìm lại chính mình. Với người trẻ, đó chính là cách giữ gìn thói quen, nuôi dưỡng tâm hồn và tạo nên một nếp sống riêng nhẹ nhàng.

Dù là gia đình nhiều thế hệ đầy ắp tiếng cười hay tổ ấm nhỏ của những người trẻ, thì nếp nhà vẫn luôn là điểm tựa bình yên nhất. Chính những thói quen, những ký ức tưởng chừng nhỏ bé sẽ là sợi chỉ đỏ vô hình, kết nối mọi trái tim, dịu dàng xoa dịu những vết xước của cuộc sống.

Cuộc thi "Kể chuyện Nếp Nhà"

Mong muốn lưu giữ và tôn vinh những mảnh ghép bình yên nơi tổ ấm, bTaskee tổ chức Cuộc thi ảnh "Kể chuyện Nếp Nhà" dành cho tất cả mọi người trên cả nước, không giới hạn độ tuổi. Người tham gia sẽ gửi từ 1 đến 5 bức ảnh chân thực nhất về không gian sống hoặc những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc bên gia đình kèm đôi dòng tâm tư.

Vòng thi tháng diễn ra xuyên suốt từ 23/7 đến 31/10/2025. Mỗi tháng, Ban Tổ chức sẽ bình chọn và vinh danh 3 bức ảnh truyền cảm hứng nhất, được đăng tải trên fanpage chính thức của bTaskee. Và đồng thời sẽ nhận ngay 1.000.000 đồng vào ví bPay để trải nghiệm các dịch vụ tiện ích trên ứng dụng.

Các tác phẩm xuất sắc từ vòng tháng sẽ được tranh tài tại vòng chung kết vào tháng 11/2025. Tại đây, Hội đồng Giám khảo sẽ lựa chọn những câu chuyện ý nghĩa và sâu sắc nhất để trao tặng giải thưởng với trị giá cao nhất lên đến 15 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và quà tặng.

Đặc biệt, tất cả bài dự thi hợp lệ đều sẽ nhận được voucher 30.000 đồng để sử dụng trên ứng dụng bTaskee. Đây không chỉ là món quà nho nhỏ, mà còn là lời tri ân đến mỗi cá nhân trong hành trình lan tỏa thông điệp lưu giữ truyền thống.

Hãy cùng bTaskee tham gia ngay "Kể chuyện Nếp Nhà" để biến những kỷ niệm thân thương thành câu chuyện lan tỏa, để mỗi khung hình không chỉ lưu giữ một khoảnh khắc, mà còn là cả một nếp sống đầy ắp yêu thương.