



Kích thước màn hình và cảm giác cầm nắm thực tế

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa hai thiết bị nằm ở kích thước hiển thị và trọng lượng tổng thể. Mẫu tiêu chuẩn sở hữu màn hình 6,4 inch gọn gàng, giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay hoặc bỏ túi quần khi di chuyển hằng ngày.

Ngược lại, bản Pro Max hướng đến trải nghiệm không gian rộng rãi với màn hình lên đến 6,9 inch đi kèm màn hình phụ phía sau lớn hơn ở mức 2,9 inch. Tuy nhiên, đánh đổi cho màn hình lớn là khối lượng đạt mức 240 g, tạo cảm giác khá đầm và hơi nặng tay nếu cầm sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Xiaomi 18 Pro Max đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Khác biệt về dung lượng pin, công suất sạc và hiệu năng

Về thời lượng sử dụng, bản Pro Max được trang bị viên pin 7.000 mAh cùng sạc nhanh 100 W, nhỉnh hơn so với mức pin 6.000 mAh và sạc 90 W trên người anh em nhỏ gọn. Dù vậy, cả hai đều đáp ứng thoải mái từ 1 đến 2 ngày dùng cơ bản và hỗ trợ sạc chuẩn PPS tiện lợi.

Cung cấp sức mạnh cho máy là chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên bản tiêu chuẩn và Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trên bản cao cấp hơn. Theo đánh giá từ trang Nano Review, điểm số hiệu năng của hai con chip này gần như tương đồng ở mức 98 điểm, đảm bảo xử lý mượt mà mọi tựa game nặng.

Xiaomi 18 Pro đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Chênh lệch giá bán và lời khuyên lựa chọn

Nếu bạn yêu thích sự nhỏ gọn, nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn trải nghiệm đầy đủ camera tele 3,2x và màn hình chống nhìn trộm, việc tham khảo Xiaomi 18 Pro giá khởi điểm từ 39.990.000 đồng sẽ giúp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

Trong khi đó, mức Xiaomi 18 Pro Max giá từ 43.990.000 đồng đến 47.990.000 đồng sẽ phù hợp hơn với người dùng thường xuyên xem phim, chơi game trên màn hình lớn và ưu tiên thời lượng pin tối đa.

Chương trình ưu đãi mở bán tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, khách hàng chọn mua bộ đôi sản phẩm tại Thế Giới Di Động sẽ được hưởng tổng gói ưu đãi lên đến 18 triệu đồng. Chương trình bao gồm giảm trực tiếp đến 6 triệu đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng cùng chính sách trả chậm 0% lãi suất kỳ hạn đến 18 tháng và trả trước 0đ.

Bên cạnh đó, người dùng còn nhận được gói bảo hành toàn diện 24 tháng, bao gồm 1 lần bảo hành rơi vỡ màn hình và 1 lần bảo hành rơi vỡ mặt sau trong vòng 24 tháng.