Nên mua vàng nhẫn hay vàng miếng?

Chọn loại nào còn phụ thuộc vào số tiền muốn dành ra, thời gian nắm giữ và nhu cầu sử dụng tiền trong tương lai.

Vàng nhẫn và vàng miếng khác nhau thế nào?

Vàng miếng là vàng được đúc thành miếng theo quy cách nhất định, có thông tin nhận diện thương hiệu và trọng lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tròn trơn thường có hình dạng chiếc nhẫn đơn giản, được sản xuất với nhiều mức trọng lượng khác nhau. Trên thị trường, cả hai đều có sản phẩm vàng hàm lượng 99,99%.

Điểm khác biệt không chỉ nằm ở hình thức. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn 9999 có thể được niêm yết ở những mức giá khác nhau, ngay cả khi cùng hàm lượng vàng. Giá của từng loại còn phụ thuộc vào thương hiệu, nguồn cung, nhu cầu thị trường và chính sách kinh doanh của đơn vị bán. Vì vậy, không nên mặc định vàng miếng luôn đắt hơn hoặc vàng nhẫn luôn có lợi hơn khi mua tích lũy.

Mua vàng nhẫn: Linh hoạt khi tích lũy từng khoản nhỏ

Vàng nhẫn tròn trơn có nhiều quy cách trọng lượng, trong đó có các loại từ vài phân đến một số chỉ vàng. Điều này tạo thuận lợi cho những người muốn tích lũy từng khoản nhỏ theo tháng, thay vì chờ đến khi có đủ tiền mua một lượng vàng lớn.

Chẳng hạn, một người muốn dành ra một khoản cố định mỗi tháng để mua vàng có thể lựa chọn sản phẩm theo số tiền hiện có. Cách làm này giúp việc tích lũy trở thành một kế hoạch đều đặn, nhưng không có nghĩa người mua sẽ luôn có lợi về giá. Giá vàng có thể thay đổi qua từng lần mua, và tổng số tiền bỏ ra vẫn cần được theo dõi.

Khi chọn vàng nhẫn, người mua nên chú ý đến hàm lượng vàng được công bố, thương hiệu sản xuất, trọng lượng và điều kiện thu mua lại. Không phải mọi sản phẩm có hình thức giống nhau đều có cùng hàm lượng vàng hoặc chính sách mua lại.

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Mua vàng miếng: Cần quan tâm đến thương hiệu và giá giao dịch

Vàng miếng, đặc biệt là vàng miếng SJC, là lựa chọn quen thuộc với nhiều người có nhu cầu nắm giữ vàng dưới dạng tài sản tích lũy. Sản phẩm có quy cách, thương hiệu và thông tin nhận diện rõ ràng; tuy nhiên, giá mua vào và bán ra vẫn cần được kiểm tra tại thời điểm giao dịch.

Người mua cũng không nên chỉ nhìn vào giá bán ra để quyết định. Một yếu tố quan trọng là mức giá cửa hàng chấp nhận mua lại. Nếu khoảng cách giữa giá bán ra và giá mua vào lớn, người mua sẽ cần giá vàng tăng đủ để bù phần chênh lệch này mới có thể hòa vốn, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Ngoài ra, cần tìm hiểu quy cách sản phẩm, tình trạng bao bì và điều kiện giao dịch khi bán lại. Với vàng miếng có thương hiệu, người mua nên lưu giữ hóa đơn và giấy tờ liên quan để thuận tiện đối chiếu thông tin khi cần.

Đừng chỉ nhìn vào giá mua, hãy tính cả giá bán lại

Một sai lầm thường gặp khi mua vàng tích lũy là so sánh giá bán ra giữa các cửa hàng nhưng bỏ qua giá thu mua. Trên thực tế, người mua cần quan tâm đến cả hai mức giá này.

Ví dụ, một sản phẩm vàng có giá bán ra 10 triệu đồng nhưng cửa hàng chỉ mua lại với giá 9,5 triệu đồng. Ngay sau khi mua, nếu bán lại theo mức giá niêm yết đó, người mua sẽ chịu khoản chênh lệch 500.000 đồng. Đây là ví dụ minh họa, không phải mức chênh lệch cố định áp dụng cho mọi loại vàng.

Vì vậy, trước khi mua vàng nhẫn hay vàng miếng, nên kiểm tra đồng thời ba thông tin: giá bán ra, giá mua vào và điều kiện thu mua lại. Nếu mua ở một nơi nhưng dự định bán ở nơi khác, hãy tìm hiểu thêm chính sách của cửa hàng nhận mua, bởi mức giá và điều kiện giao dịch có thể khác nhau.

Vậy nên chọn vàng nhẫn hay vàng miếng?

Nếu muốn tích lũy từng khoản nhỏ, vàng nhẫn tròn trơn có thể phù hợp nhờ nhiều lựa chọn về trọng lượng. Nếu ưu tiên nắm giữ vàng miếng có thương hiệu và quy cách rõ ràng, người mua có thể cân nhắc vàng miếng sau khi so sánh giá và điều kiện giao dịch.

Dù chọn loại nào, điều quan trọng vẫn là xác định mục tiêu sử dụng tiền. Khoản tiền có thể cần dùng trong thời gian ngắn không nên mặc nhiên chuyển hết thành vàng, bởi giá vàng biến động và việc bán ra có thể phát sinh chênh lệch so với giá mua. Người mua cũng nên duy trì khoản dự phòng cho những chi phí cần thiết, thay vì dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để tích lũy một loại tài sản.

Vàng nhẫn hay vàng miếng vì thế không có lựa chọn nào tốt nhất trong mọi trường hợp. Một quyết định phù hợp cần dựa trên số tiền có thể dành ra, thời gian dự định nắm giữ, giá mua - bán thực tế và khả năng chấp nhận biến động của mỗi người.